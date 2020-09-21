Россия увеличит транзит газа через Украину
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Россия захотела увеличить транзит газа через Украину и заказала дополнительные мощности для прокачки топлива в октябре 2020 года. Об этом говорится в сообщении украинской компании «Нафтогаз».В источнике
С чего всё началось
«ОАО «Газпром» требует дополнительных мощностей для транспортировки природного газа по украинской ГТС в Европу в октябре», — указывается в заявлении
.
Подробнее о событии
«Газпром» заказал дополнительные мощности для транзита газа через Украину
Rambler News Serviceвчера в 13:10