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Lenta.ru
Lenta.ru

Россия увеличит транзит газа через Украину

Россия захотела увеличить транзит газа через Украину и заказала дополнительные мощности для прокачки топлива в октябре 2020 года. Об этом говорится в сообщении украинской компании «Нафтогаз».В источнике
С чего всё началось
«ОАО «Газпром» требует дополнительных мощностей для транспортировки природного газа по украинской ГТС в Европу в октябре», — указывается в заявлении
.
RT на русскомвчера в 13:28
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Телеканал 360°

«Нафтогаз» сообщил о заказе дополнительных мощностей «Газмпромом»

Телеканал 360°вчера в 14:35
RT на русском

«Нафтогаз» сообщил о заказе «Газпромом» допмощностей для транзита газа

RT на русскомвчера в 13:28
Lenta.ru

Россия увеличит транзит газа через Украину

Lenta.ruвчера в 13:46
Известия

«Газпром» заказал у «Нафтогаза» дополнительные мощности для транзита газа

Известиявчера в 13:29
Взгляд.ру

Газпром заказал дополнительные мощности для транзита через Украину

Взгляд.рувчера в 13:54
Rambler News Service

«Газпром» заказал дополнительные мощности для транзита газа через Украину

Rambler News Serviceвчера в 13:10
ТАСС

«Нафтогаз» сообщил, что «Газпром» заказал дополнительные мощности для транзита газа

ТАССвчера в 12:59

СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.
СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве
Ведомостивчера в 13:12
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Уровень газификации сел Якутии вырастет в 1,5 раза к 2025 году

"Уровень газификации региона на 1 января 2020 года составил 34,3%. Планируется, что в результате реализации программы на 2021-2025 годы этот показатель будет увеличен до 40,8%. В том числе в сельской местности вырастет в 1,5 раза - до 37,2%", - говорится в сообщении.
ТАССвчера в 15:57
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Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Курс евро на биржевых торгах в понедельник впервые с февраля 2016 года доходил до 90,4 руб. Курс доллара обновил лишь недельный максимум, достигнув 76,55 руб. Однако участники рынка не ожидают дальнейшего значительного ослабления рубля, в том числе из-за ожидания крупных платежей в бюджет до конца недели, которые потребуют конвертации валюты экспортерами.
Коммерсантъвчера в 10:38
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Airbus представил три дизайна самолетов с водородным двигателем

Второй концепт рассчитан на региональные перевозки и представляет собой узкофюзеляжный самолет с турбовинтовыми двигателями, вместимостью 100 пассажиров и дальностью полета около 1900 км. Самая интересная новинка – третий концепт, широкофюзеляжный самолет с турбовентиляторными двигателями, построенный по принципу «летающее крыло», который пока не имеет реализации в секторе коммерческих перевозок.
Ведомостивчера в 16:16
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Спецпосланник Трампа предложил РФ заключить меморандум о вооружениях

Вашингтон предлагает России продлить срок Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений минимум на пять лет, чтобы выработать новый многосторонний документ как можно быстрее.
ToDay News Ufaвчера в 05:43
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Банки начали запускать перевод зарплат по номеру телефона

Банки решили самостоятельно, не дожидаясь ЦБ, запустить переводы зарплат по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) — для этого они используют уже работающий в СБП механизм переводов от юридического лица физическому.
РБКвчера в 16:13

Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака

Адвокат Алексей Михальчик потребовал возбудить уголовное дело об убийстве националиста Максима Марцинкевича (Тесака) на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что он не мог сам себе нанести смертельные раны.
Lenta.ruвчера в 07:58
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Вероятный преемник Меркель обвинил Россию в притоке беженцев в Европу

Кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц назвал бомбардировки в Сирии «варварскими действиями» российской армии и возложил ответственность за приток беженцев в Европу на президента России Владимира Путина.
Взгляд.рувчера в 03:10
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