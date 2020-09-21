Меркель считает, что ООН нужны реформы для дальнейшего развития

Организация Объединенных Наций нуждается в реформах для дальнейшего развития и для того, чтобы отвечать на современные вызовы, Германия готова брать на себя ответственность и участвовать в этом процессе, в том числе в составе расширенного Совета Безопасности (СБ) ООН.