Энергетика
ТАССРоссия в 2019 году побила рекорд постсоветских времен по добыче нефти
Добыча нефти в России в 2019 году, по данным ЦДУ ТЭК, составила 560,2 млн тонн, что выше уровней 2017 и 2018 годов, когда она находилась на максимуме с начала постсоветских времен - 549 и 556 млн тонн.
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Шоу-бизнес
Бывшая жена Дмитрия Пескова снялась голой в ванне
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Армия и оружие
Аэропорт Багдада закрыт после ракетного обстрела
Происшествия
На Украине загорелся пассажирский поезд, следовавший в Херсон
Происшествия
Число жертв крушения Ан-12 в Судане возросло до 18 человек
В результате крушения военного самолета Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, включая семерых членов экипажа, трех судей и восемь гражданских лиц, сообщает информагентство СУНА со ссылкой на официального представителя вооруженных сил страны Амера Мухаммеда Ахмеда.
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
Технологии
Microsoft прекратит поддержку Windows 7 через две недели
Microsoft уже 14 января прекратит поддерживать популярную Windows 7. Поэтому операционная система не будет получать новые патчи и обновления системы безопасности.
Экономика
С января вступают в силу новые акцизы на вино и виноград
В России с 1 января уравниваются акцизы на вино и вводятся новые акцизы - на виноград и виноматериалы.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
Технологии
Volkswagen разрабатывает мобильных зарядных роботов для электромобилей
Энергетика
В «Нафтогазе» назвали объемы транзита российского газа в 2020 году
Глава украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил надежду, что в 2020 году российского газа через украинскую газотранспортную систему будет прокачано больше, чем предусмотрено новым транзитным контрактом.
Происшествия
Житель Омска подорвался при запуске фейерверка
На ролике видно, что при попытке запуска фейерверка петарда неожиданно взрывается в руках у мужчины, при этом его отбрасывает в сторону.
Здоровье
La Vanguardia (Испания): как кетогенная диета помогает справляться с некоторыми болезнями (La Vanguardia)
Ученые доказали, что при некоторых заболеваниях кетогенная диета не только улучшает качество жизни пациентов, но и является единственным возможным лечением.
Общество
Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит
В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Huyndai, Skoda и Volkswagen.
Наука
Тупики используют орудия для получения желаемого
Политика
Демократ Джулиан Кастро объявил о выходе из президентской гонки в США
Бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро выбыл из состава претендентов на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года.
Экономика
В Госдуме видят разделение России на две экономики
Россия разделена на две экономики. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Сергей Пантелеев (КПРФ).
Армия и оружие
Новые российские лазеры снизят мировой спрос на американское оружие
Новое российское лазерное оружие будет пользоваться большим спросом на рынке вооружений и снизит мировой интерес к американскому оружию, рассказал ФБА "Экономика сегодня" военный эксперт, член экспертного совета ООО «Офицеры России», доцент РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Перенджиев.
Авто
Электромобили наносят вред окружающей среде больше, чем дизельные авто
Здоровье
Расширяется перечень орфанных заболеваний
В программу лекарственного обеспечения больных орфанными (редкими) заболеваниями включены еще две тяжелые нозологии.
Футбол
ФИФА может изменить правила офсайда
Правила футбола, связанные с определением офсайда, могут быть изменены, сообщает The Times.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 появился в официальном списке игр на Unreal Engine 4
S.T.A.L.K.E.R. 2 появилась в официальном списке игр, создаваемых на Unreal Engine 4. Информация была опубликована на сайте движка, спустя некоторое время ее удалили.
Общество
Нидерланды перестали использовать название «Голландия»
Нидерланды с 1 января 2020 года официально прекратили обозначать своё государство названием «Голландия», местные власти, а также университеты и посольства будут использовать лишь официальное название страны.
Политика
Жириновский назвал ошибкой решение Турции отправить войска в Ливию
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал ошибкой решение Турции одобрить отправку войск в Ливию на помощь террористам так называемого Правительства национально согласия (ПНС) Ливии.
Политика
Поклонская осудила новогоднее выступление Порошенко
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее выступление бывшего лидера Украины Петра Порошенко.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская высмеяла бодипозитив и plus-size моделей
Звезда высмеяла известную американскую plus-size модель — Эшли Грэм.
Кино
Кинопоиск опубликовал десятку лучших фильмов десятилетия
Политика
Суд в Бельгии прекратил дело об экстрадиции Пучдемона в Испанию
Тьерри Монасс / РИА "Новости" Бельгийский суд принял решение о прекращении дела об экстрадиции бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона в Испанию.