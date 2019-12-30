Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаВ 2019 году Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти

Добыча нефти в России в прошлом году достигла 560,2 миллиона тонн, превысив показатели двух предыдущих лет, когда добыча находилась на максимуме с начала постсоветских времен. Так в 2017 году было добыто 549 миллионов тонн, а в 2018-м - 556 миллионов.
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