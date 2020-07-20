Экономика
КоммерсантъРоссия в 2019 году выплатила 1,1 млрд рублей по решениям ЕСПЧ
"В 2019 году поступили для оплаты 1240 решений ЕСПЧ, по которым осуществлены денежные выплаты на общую сумму более 1,1 млрд руб. (с учетом курсовой разницы), или 66,8% от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 1,7 млрд руб.", — говорится в отчете Министерство допустило 66 нарушений и недостатков при исполнении бюджета.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Россияне получили от правительства 1,1 млрд рублей по решениям ЕСПЧ
Московский Комсомолецвчера в 17:40
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 00:17, Ашберн
Культура
Ансамбль из Якутии стал победителем международного конкурса
Победители конкурса по решению оргкомитета и режиссёрскои группы АРТ-Центра "Наследие" приглашаются на гала-концерт в Санкт-Петербурге в декабре.
SakhaNews вчера в 22:28
Общество
В Испании медики выявили самый ранний симптом COVID-19
REGNUM 18 июля в 00:47
Общество
Короля Саудовской Аравии госпитализировали в Эр-Рияде
REGNUM вчера в 23:05
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 18 июля в 10:49
Общество
Российские пенсионеры освобождены от налога на имущество
В ПФР рассказали, какие объекты недвижимости не облагаются налогом и при каких условиях, если вы уже пенсионер, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 23:12
Здоровье
Российским регионам предрекли рост заражений коронавирусом вслед за мегаполисами
В России число заражений может пойти вверх в регионах, которые до сих пор имели мало подтвержденных случаев COVID-19.
Lenta.ru вчера в 20:17
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия вчера в 12:11
Происшествия
Убивший 84 женщины Ангарский маньяк признался в новых расправах
Lenta.ru вчера в 17:13
Общество
Женщина боролась с коронавирусом рекордные 130 дней
Жительница Великобритании Фатима Бридл (Fatima Bridle) боролась с коронавирусом рекордные 130 дней.
Lenta.ru вчера в 22:56
Происшествия
В Екатеринбурге на улице Пехотинцев произошла массовая драка
КП - Екатеринбург вчера в 00:48
Общество
На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала
Lenta.ru вчера в 03:04
Шоу-бизнес
Басков подарил матери Ивлеевой раковину для ванной комнаты
Во влоге на YouTube она показала, в каких условиях живет ее мать. Оказалось, что у женщины нет раковины в ванной комнате.
Пенза-Пресс 17 июля в 08:48
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Футбол
«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» и вышел в финал Кубка Англии
Лондонский "Челси" нанес поражение "Манчестер Юнайтед" в матче 1/2 финала Кубка Англии.
Газета.Ru вчера в 15:06
Интернет
В интернет попали данные 20 миллионов пользователей VPN-сервисов
Персональная информация 20 млн пользователей группы бесплатных приложений VPN попала в открытый доступ.
Вести.Ru вчера в 23:51
Космос
«Роскосмос» подтвердил информацию NASA о «сверхбыстром» полете к МКС
«Роскосмос» в субботу, 18 июля, подтвердил данные Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) о «сверхбыстрой» схеме полета к МКС грузового корабля «Прогресс МС-15».
Известия 18 июля в 10:06
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM вчера в 13:12
Здоровье
Минздрав Колымы рассказал, почему умерла 7-я пациентка с коронавирусом
Минздрав Магаданской области рассказал, почему скончалась 7-я пациентка с коронавирусом. Информация о ее смерти появилась 19 июля.
Весьма вчера в 23:34
Армия и оружие
Армения заявила об уничтожении азербайджанских танков на границе
Lenta.ru вчера в 03:27
Общество
Британская принцесса вышла замуж в винтажном платье Елизаветы II
Британская принцесса Беатрис, тайно вышедшая замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi), появилась на церемонии в винтажном платье, принадлежавшем ее бабушке, королеве Елизавете II.
Lenta.ru вчера в 05:07
Происшествия
Известный магаданский бизнесмен заявил о рейдерстве со стороны сотрудника ФСБ и попросился в «список Титова»
Бизнесмен Валерий Хожило попросил включить его в «список Титова».
Тайга.инфо вчера в 22:06
Общество
Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях на Урале
В ряде регионов России на этой неделе резко похолодает.
Российская газета вчера в 21:48
Происшествия
Криминальный авторитет Циркач задержан в Польше
Криминальный авторитет, известный как Циркач, задержан в Польше, сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 12:15
Общество
Ввести новые выплаты для одиноких родителей планируют в Госдуме РФ
Депутаты российской Госдумы планируют ввести новые выплаты для родителей, которые воспитывают людей в одиночку.
ToDay News Ufa вчера в 14:49
Общество
Актриса Марина Макарова умерла от онкологического заболевания в 46 лет
В последние годы актриса страдала онкологическим заболеванием, уточнил худрук Костромского камерного драмтеатра Борис Голодницкий.
Газета Культура вчера в 11:13
Спорт
Легкоатлет Сергей Шубенков получил ответ на письмо к Путину
Правительство сообщило в ответном письме, что не собирается помогать спортсменам и предлагает им решать возникшую проблему самостоятельно Накануне барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков получил ответ на свое письмо к российскому правительству.
Толк 18 июля в 23:21
Общество
В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19
Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
РИА Новости вчера в 17:03
Политика
Бабарико начал давать показания следствию, заявил Лукашенко
Минск, 19 июля 2020, 23:11 — REGNUM Бывший директор Белгазпромбанка Виктор Бабарико, который был задержан в Белоруссии, начал давать показания.
REGNUM вчера в 16:11
Политика
Черные ящики украинского Boeing 737 получили во Франции
Черные ящики украинского Boeing 737, сбитого в январе иранскими военными под Тегераном, были доставлены в Париж.
Lenta.ru вчера в 22:51
Шоу-бизнес
Джиган поправился до 110 кг на карантине
Заметно поправившийся Джиган едва держался на ногах. На кадре он отметил, что в данное время его вес составляет 110 килограммов.
Актуальные Новости вчера в 07:40