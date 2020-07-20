Экономика
КоммерсантъРоссия в 2019 году выплатила 1,1 млрд рублей по решениям ЕСПЧ
«В 2019 году поступило для оплаты 1240 решений ЕСПЧ, по которым осуществлены денежные выплаты на общую сумму более 1,1 млрд руб. (с учетом курсовой разницы), или 66,8% от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 1,7 млрд руб.»,— говорится в отчете.
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Россияне получили от правительства 1,1 млрд рублей по решениям ЕСПЧ
Московский Комсомолецвчера в 17:40
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РИА Новости вчера в 00:05
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Metaratings вчера в 14:07
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Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
По расчетам зонд должен будет достигнуть Марс в 2021 году, и находится там будет 687 дней (это один марсианский год).
ToDay News Ufa вчера в 21:59
Общество
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Коммерсантъ вчера в 21:54
Происшествия
Участник акции в поддержку Фургала получил пять суток ареста
Суд на Дальнем Востоке назначил пять суток ареста Антону Расину, одному из трех задержанных на митинге против преследования хабаровского гебернатора Сергея Фургала.
Росбалт 01:58
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
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Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 18 июля в 10:29
Общество
В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
Массовая несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась, передал корреспондент "Интерфакса" в субботу.
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РИА Новости вчера в 15:46
Общество
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В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
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Общество
Вице-президент «Транснефти» Маргелов покидает компанию
Маргелов уточнил, что еще в начале года обсуждалось несколько крупных международных проектов с возможным участием монополии, но нестабильная ситуация на рынке углеводородов и мировая пандемия отложили их на неопределенный срок.
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NYT предсказал США «новую катастрофу»
Издание The New York Times предсказало Соединённым Штатам «новую катастрофу», до которой остались «считаные дни».
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Известия вчера в 11:39
Политика
Эрдоган понаблюдал за преобразованием собора Святой Софии в мечеть
Вести.Ru вчера в 09:37
Экономика
Вывоз зерновых в июле может быть самым низким с 2017 года
Вывоз зерновых в июле может быть самым низким с 2017 года Задержка со стартом уборочной кампании и низкая урожайность на юге России негативно влияют на старт нового зернового сезона.
Коммерсантъ вчера в 12:41