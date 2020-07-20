«В 2019 году поступило для оплаты 1240 решений ЕСПЧ, по которым осуществлены денежные выплаты на общую сумму более 1,1 млрд руб. (с учетом курсовой разницы), или 66,8% от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 1,7 млрд руб.»,— говорится в отчете.

Россия в 2019 году выплатила 1,1 млрд рублей по решениям ЕСПЧ

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