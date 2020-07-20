Экономика
КоммерсантъРоссия в 2019 году выплатила 1,1 млрд рублей по решениям ЕСПЧ
«В 2019 году поступили для оплаты 1240 решений ЕСПЧ, по которым осуществлены денежные выплаты на общую сумму более 1,1 млрд руб. (с учетом курсовой разницы), или 66,8% от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 1,7 млрд руб.»,— говорится в отчете.
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Россияне получили от правительства 1,1 млрд рублей по решениям ЕСПЧ
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