Экономика
КоммерсантъРоссия в 2019 году выплатила 1,1 млрд рублей по решениям ЕСПЧ
«В 2019 году поступило для оплаты 1240 решений ЕСПЧ, по которым осуществлены денежные выплаты на общую сумму более 1,1 млрд руб. (с учетом курсовой разницы), или 66,8% от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 1,7 млрд руб.»,— говорится в отчете.
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Россияне получили от правительства 1,1 млрд рублей по решениям ЕСПЧ
Московский Комсомолецвчера в 17:40
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При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
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В Иране казнили обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ
Власти Ирана в понедельник утром казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже в пользу ЦРУ, а также передаче сведений о передвижениях убитого в январе генерала Касема Сулеймани.
РБК 03:03
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На Байконуре на старт установили ракету с грузовиком «Прогресс МС-15»
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Газета.Ru 01:58
Политика
Канье Уэст провел первый митинг в качестве кандидата в президенты США
Рэпер Канье Уэст, зарегистрировавшийся кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома, в воскресенье провел свой первый предвыборный митинг в штате Южная Каролина.
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Политика
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Бывший министр транспорта Польши Славомир Новак задержан польскими правоохранительными органами по обвинению в коррупции, руководстве преступной группировкой и отмывании денег.
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Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
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Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Газета.Ru вчера в 02:31
Общество
В Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса за сутки
Всего в Республике Крым зафиксировано 983 случая COVID-19. Выздоровел 721 человек, 13 умерли.
Вести.Севастополь 03:01
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Расширен район поиска пропавшего в Бурятии Ан-2
Район поиска пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 был расширен, сообщил РИА Новости представитель компании «ИрАэро».
RT на русском 03:28
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе россияне, воспитывающие детей, смогут получить целых три детских пособия. Это меры господдержки на время пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 00:20
Здоровье
На Украине заявили о снижении суточного прироста случаев коронавируса
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сообщил о снижении суточного прироста выявляемых случаев коронавирусной инфекции.
Известия 03:13
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов.
РИА Новости вчера в 05:36
Общество
В России завершена фаза клинических испытаний вакцины от коронавируса
«Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи успешно завершило фазу клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 с участием добровольцев на базе Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 00:36
Общество
«Сколтех» смог определить, откуда коронавирус попал в Россию
Новый коронавирус попал в Россию, вопреки существующим мнениям, не из Китая, а в основном из Европы.
BFM.ru 01:15
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На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала
Lenta.ru вчера в 03:04
Футбол
«Локомотив» занял второе место в чемпионате России по футболу
"Локомотив" занял второе место в чемпионате России по футболу, говорится в сообщении Тинькофф Российской премьер-лиги.
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Общество
В России впервые с апреля выявили менее 6 тыс. заболевших за сутки
В Санкт-Петербурге за сутки заболели 195 человек. Это минимальный показатель с 27 апреля, когда в городе был выявлен 161 случай заболевания.
РБК 04:43
Происшествия
На Кубани подтверждено 72 новых случая заражения коронавирусом
Краснодар, 20 июля 2020, 11:15 — REGNUM 72 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 20 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:15
Здоровье
Испанский диетолог назвал простой продукт для похудения
Испанский диетолог Айтор Санчес назвал яйца простым и полезным продуктом, помогающим избавиться от лишнего веса.
ФАН 03:05
Интернет
В интернет попали личные данные 20 млн пользователей VPN-сервисов
Исследовательская группа организации vpnMentor в понедельник, 20 июля, заявила об обнаружении в интернете персональных данных более 20 млн пользователей сервисов VPN (Virtual Private Network — «виртуальная частная сеть», задачей которой является сохранение приватности интернет-пользователя).
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Происшествия
МЧС не выявило аварий на газозаправочных станциях в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород, 19 июля 2020, 19:54 — REGNUM Специалисты пожарно-спасательных подразделений управления МЧС по Нижегородской области завершили проверку всех газозаправочных станций Нижнего Новгорода.
REGNUM вчера в 12:54
Политика
На Украине рассказали об «отказе» от Крыма и Донбасса
Украина отказалась от Донбасса и претензий на Крым. Об этом телеканалу «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
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Жан Тодт: Надеюсь, мир снова увидит Михаэля Шумахера
В декабре этого года исполнится семь лет с трагического инцидента во французских Альпах, после которого семикратный чемпион мира Формулы 1 исчез из поля зрения публики.
Autosport.com.ru вчера в 08:13
Общество
В Австрии больных коронавирусом определяют собаки
В армии Австрии начали учить собак определять по запаху людей, зараженных COVID-19.
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Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Новые правила для общепита разработал Роспотребнадзор.
Газета.Ru вчера в 11:00
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Умер автор песни «Уральская рябинушка» Евгений Родыгин
Народный артист России, композитор Евгений Родыгин скончался в Екатеринбурге в возрасте 95 лет.
РИА Новости 04:06