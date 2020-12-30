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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Россия в 2020 году снизила добычу нефти до минимума за десять лет

В декабре 2020 года добыча нефти с газовым конденсатом в России сократилась до 42,46 млн т. Это на 11% меньше, чем годом ранее, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативную сводку ЦДУ ТЭК.В источнике
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С чего всё началось
ТАСС

Добыча нефти в России в 2020 году снизилась до 512,7 млн тонн. Это минимум за 10 лет

Добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась на 8,6%, до 512,68 млн тонн год к году. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). При этом в декабре добыча упала на 11,1%, до 42,5 млн тонн.
ТАССвчера в 01:42
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Интерфакс

Добыча нефти в РФ в 2020 году снизилась на 8,6%

Интерфаксвчера в 06:17
РИА Новости

Россия в 2020 году уменьшила добычу нефти до десятилетнего минимума

РИА Новостивчера в 04:43
ТАСС

Добыча нефти в России в 2020 году снизилась до 512,7 млн тонн. Это минимум за 10 лет

ТАССвчера в 01:42
РБК

Добыча нефти в России опустилась почти до десятилетнего минимума

РБКвчера в 03:03
Lenta.ru

В России рухнула добыча нефти и газа

Lenta.ruвчера в 02:29
Московский Комсомолец

Россия резко снизила добычу нефти и газа

Московский Комсомолецвчера в 03:05
Коммерсантъ

Россия в 2020 году снизила добычу нефти до минимума за десять лет

Коммерсантъвчера в 00:58

В России с 1 января введен налог на доходы по вкладам свыше 1 млн рублей

В России начал действовать налог на доходы физлиц (НДФЛ) к процентному доходу по банковским вкладам, которые превышают 1 млн руб. Также с 1 января снова появился налог на купонный доход облигаций, включая ОФЗ, субфедеральные и муниципальные.
В России с 1 января введен налог на доходы по вкладам свыше 1 млн рублей
Коммерсантъ1 января в 05:16

В России с 1 января пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на 6,3%

Для пенсионеров, которые нигде не работают, страховые пенсионные начисления с первого января 2021 года на всей территории Российской Федерации будут проиндексированы на 6,3%. Страховая пенсия для каждого получателя состоит из двух частей — стоимости пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты.
Вечерний курьер31.12.2020 в 01:38

Минобороны России реализовало план поставок на 99,8% в 2020 году

Замглавы российского оборонного ведомства Алексей Криворучко отметил, что планы поставок и ремонта вооружения были реализованы в нынешнем году на 99,8%, что является прекрасным показателем с учетом пандемии.
ФАН30.12.2020 в 10:15