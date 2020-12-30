В декабре 2020 года добыча нефти с газовым конденсатом в России сократилась до 42,46 млн т. Это на 11% меньше, чем годом ранее, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативную сводку ЦДУ ТЭК.

С чего всё началось Добыча нефти в России в 2020 году снизилась до 512,7 млн тонн. Это минимум за 10 лет Добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась на 8,6%, до 512,68 млн тонн год к году. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). При этом в декабре добыча упала на 11,1%, до 42,5 млн тонн. ТАСС вчера в 01:42