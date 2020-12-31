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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Россия в 2020 году снизила добычу нефти до минимума за десять лет

В декабре 2020 года добыча нефти с газовым конденсатом в России сократилась до 42,46 млн т. Это на 11% меньше, чем годом ранее, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативную сводку ЦДУ ТЭК.В источнике
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С чего всё началось
ТАСС

Добыча нефти в России в 2020 году снизилась до 512,7 млн тонн. Это минимум за 10 лет

Добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась на 8,6%, до 512,68 млн тонн год к году. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). При этом в декабре добыча упала на 11,1%, до 42,5 млн тонн.
ТАССвчера в 01:42
Подробнее о событии
Интерфакс

Добыча нефти в РФ в 2020 году снизилась на 8,6%

Интерфаксвчера в 06:17
РИА Новости

Россия в 2020 году уменьшила добычу нефти до десятилетнего минимума

РИА Новостивчера в 04:43
Коммерсантъ

Россия в 2020 году снизила добычу нефти до минимума за десять лет

Коммерсантъвчера в 00:58
РБК

Добыча нефти в России опустилась почти до десятилетнего минимума

РБКвчера в 03:03
Lenta.ru

В России рухнула добыча нефти и газа

Lenta.ruвчера в 02:29
ТАСС

Добыча нефти в России в 2020 году снизилась до 512,7 млн тонн. Это минимум за 10 лет

ТАССвчера в 01:42
Московский Комсомолец

Россия резко снизила добычу нефти и газа

Московский Комсомолецвчера в 03:05

В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом

По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, в 4:15 на 249-м километре автодороги Волгоград — Каменск 37-летний водитель микроавтобуса Hyundai H-1 при движении из Волгограда в сторону трассы М-4 «Дон» столкнулся с попутным грузовиком Renault Premium.
В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
Южный автомобильвчера в 04:11

Врачи назвали противопоказания для вакцинации от коронавируса

У пациента, желающего пройти вакцинацию от коронавируса, на момент прививки не должно быть признаков острой респираторной вирусной инфекции и обострений хронических заболеваний, предупредили эксперты в беседе с РБК.
Газета.Ru00:21