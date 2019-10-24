Как сообщил глава организации Джанни Инфантино, на российской территории соревнования пройдут в 2021 году. Российская сборная пляжников лидировала в них в 2011 и 2013 годах. В 2018-м РФ принимала чемпионат мира по футболу.

Россия в 2021 году примет чемпионат мира по пляжному футболу

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