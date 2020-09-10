Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального
На заседании начать расследование случившегося с Навальным от России потребовали представители Великобритании и Бельгии, представитель Франции при этом не упомянула о произошедшем и таким образом не стала выходить за рамки заявленной темы заседания — ликвидации химического оружия в Сирии, передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
Небензя заявил, что ситуация с Навальным могла быть срежиссирована теми, кому это выгодно
Ситуация с Алексеем Навальным напоминает грязную игру, поставленную кем-то, кому это выгодно. Такое заявление сделал в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности по вопросу ликвидации сирийского химического оружия.
ТАСС18:40
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Небензя заявил, что у России нет оснований для начала расследования инцидента с Навальным
Комсомольская правда18:57