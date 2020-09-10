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РБК
РБК

Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального

На заседании начать расследование случившегося с Навальным от России потребовали представители Великобритании и Бельгии, представитель Франции при этом не упомянула о произошедшем и таким образом не стала выходить за рамки заявленной темы заседания — ликвидации химического оружия в Сирии, передает ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Небензя заявил, что ситуация с Навальным могла быть срежиссирована теми, кому это выгодно

Ситуация с Алексеем Навальным напоминает грязную игру, поставленную кем-то, кому это выгодно. Такое заявление сделал в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности по вопросу ликвидации сирийского химического оружия.
ТАСС18:40
Подробнее о событии
РИА Новости

Россия заявила в ООН об отсутствии оснований расследовать дело Навального

РИА Новости01:45
Lenta.ru

Россия заявила об отсутствии оснований для расследования инцидента с Навальным

Lenta.ru20:29
РБК

Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального

РБК18:33
Комсомольская правда

Небензя заявил, что у России нет оснований для начала расследования инцидента с Навальным

Комсомольская правда18:57
ТАСС

Небензя заявил, что ситуация с Навальным могла быть срежиссирована теми, кому это выгодно

ТАСС18:40
RT на русском

Небензя: инцидент с Навальным наводит на мысли о постановочной игре

RT на русском20:02
Газета.Ru

Небензя заявил, что у РФ нет оснований для расследования инцидента с Навальным

Газета.Ru17:28

Страны ЕС на заседании СБ ООН вслед за США подняли тему Навального

Представители Великобритании и Бельгии на встрече Совета Безопасности ООН вслед за выступлением американского дипломата потребовали в четверг от России справедливого расследования инцидента с блогером Алексеем Навальным.
Страны ЕС на заседании СБ ООН вслед за США подняли тему Навального
ТАСС17:41
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В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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Депутат Рады раскритиковал Зеленского за отмену выборов в Донбассе

«Странное получается дело: за кандидата в президенты Владимира Зеленского люди на востоке страны имели право проголосовать, за его партию на выборах парламентских — тоже имели право голосовать, а спустя год правления «президента мира» голосовать уже нельзя», — отметил Рабинович.
РБК02:45
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Рост по правилам: ежегодную индексацию всех пенсий пропишут в законе

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части обязательной индексации пенсий не реже одного раза в год на величину не ниже уровня потребительских цен» направлен на отзыв в правительство.
Известия17:01
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Адыгея получит 118 млн рублей дополнительно на выплаты безработным

Майкоп, 11 сентября 2020, 09:34 — REGNUM 118 млн рублей дополнительно на выплаты безработным гражданам будет выделено республике Адыгея из Резервного фонда правительства РФ в виде субвенции республиканскому бюджету, решение одобрено 10 сентября правительством РФ.
REGNUM02:34
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