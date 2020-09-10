Политика Сегодня 22

На заседании начать расследование случившегося с Навальным от России потребовали представители Великобритании и Бельгии, представитель Франции при этом не упомянула о произошедшем и таким образом не стала выходить за рамки заявленной темы заседания — ликвидации химического оружия в Сирии, передает ТАСС.

Василий Небензя дипломат Наши врачи, которые, кстати, спасли Алексея Навального, не нашли никаких следов химического оружия в его анализах. Мы не получили никаких доказательств от Германии, которые позволили бы нам сделать заключение, что речь идет о преднамеренном преступлении.