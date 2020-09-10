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РБК
РБК

Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального

На заседании начать расследование случившегося с Навальным от России потребовали представители Великобритании и Бельгии, представитель Франции при этом не упомянула о произошедшем и таким образом не стала выходить за рамки заявленной темы заседания — ликвидации химического оружия в Сирии, передает ТАСС.В источнике
Василий Небензядипломат
Наши врачи, которые, кстати, спасли Алексея Навального, не нашли никаких следов химического оружия в его анализах. Мы не получили никаких доказательств от Германии, которые позволили бы нам сделать заключение, что речь идет о преднамеренном преступлении.
С чего всё началось
ТАСС

Небензя заявил, что ситуация с Навальным могла быть срежиссирована теми, кому это выгодно

Ситуация с блогером Алексеем Навальным напоминает грязную игру, поставленную кем-то, кому это выгодно. Такое заявление сделал в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности по вопросу ликвидации сирийского химического оружия.
ТАСС18:40
Подробнее о событии
РБК

Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального

РБК18:33
RT на русском

Небензя: инцидент с Навальным наводит на мысли о постановочной игре

RT на русском20:02
Комсомольская правда

Небензя заявил, что у России нет оснований для начала расследования инцидента с Навальным

Комсомольская правда18:57
ТАСС

Небензя заявил, что ситуация с Навальным могла быть срежиссирована теми, кому это выгодно

ТАСС18:40
Lenta.ru

Россия заявила об отсутствии оснований для расследования инцидента с Навальным

Lenta.ru20:29
РИА Новости

Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным

РИА Новости19:32
Газета.Ru

Небензя заявил, что у РФ нет оснований для расследования инцидента с Навальным

Газета.Ru17:28

В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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NASA предложило скупать у частных компаний грунт с поверхности Луны

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ТАССвчера в 12:58
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Немецкие портовики защищают строительство «Северного потока-2»

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Российская газетавчера в 06:01
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Как сообщается на сайте информационного-новостного портала EVO-RUS.COM, стало известно о дате начала продаж на российском рынке игровых консолей Xbox Series S и Xbox Series X. Продажи стартуют с 10 ноября текущего года.
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Большое исследование сердечно-сосудистых заболеваний проведут на Сахалине

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Сахалин.Инфо23:32

В Оренбурге председателя «Семейной копилки» выпустили из СИЗО

Оренбург, 11 сентября 2020, 07:12 — REGNUM В Оренбурге суд удовлетворил ходатайство следствия и изменил меру пресечения председателю потребительского кооператива «Семейная копилка» Елене В. Она выпущена из-под стражи с запретом определённых действий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ленинского районного суда города и добавили, что постановление не вступило в законную силу.
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