Политика

Радио SputnikРадио SputnikРоссия в Совбезе ООН наложила вето на резолюцию по Сирии

РФ наложила вето в Совбезе ООН на проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта о предоставлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
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Василий Небензя
Конечно, сегодня победителей нет, есть только проигравшие. Это простые сирийские граждане, которые рискуют в будущем остаться без помощи. Попытки возложить на Россию ответственность за то, что механизм не был продлен, абсолютно необоснованы.
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