Конечно, сегодня победителей нет, есть только проигравшие. Это простые сирийские граждане, которые рискуют в будущем остаться без помощи. Попытки возложить на Россию ответственность за то, что механизм не был продлен, абсолютно необоснованы.

РФ наложила вето в Совбезе ООН на проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта о предоставлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии.

Россия в Совбезе ООН наложила вето на резолюцию по Сирии

Финансы Курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года В ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с 1 марта 2018 г. опустился ниже отметки 69 руб. По состоянию на 14.00 мск евро потерял 47 коп. по отношению к закрытию четверга и стоил 68,94 руб. К этому же времени доллар снизился до 62,09 руб. Он потерял 31 коп. по отношению к закрытию четверга.

Экономика Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.

Спорт WADA отказало СК в экспертизе базы данных Родченкова «Иностранные партнеры, заверяя о готовности к сотрудничеству, уклоняются от предоставления возможности проведения российским следствием экспертиз версии электронной базы LIMS, представленной Родченковым, а также отказывают в проведении его допросов по уголовному делу, в том числе посредством видео-конференц-связи», — цитирует Петренко ТАСС.

Политика Лавров рассказал о письме Трампа об отношениях США и России Глава российского МИД в эфире программы «Большая игра» на Первом канале сообщил, что американский лидер Дональд Трамп прислал письмо, в котором заявил о готовности продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях России и США.

Шоу-бизнес Мужу Заворотнюк заблокировали счета По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.

Шоу-бизнес Угрожавший Пригожину отец Фриске обвинил в конфликте журналистов Напомним, неприятная история получила свое развитие после того, как Иосиф Пригожин высказался о том, что Наталье Фриске не следует копировать образ покойной сестры.

Политика Лавров рассказал о предложении Украины по разведению сил в Донбассе Украинская сторона во время обсуждении вопроса о разведении сил и средств в Донбассе предложила три участка в чистом поле, которые никак не повлияют на безопасность людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Шоу-бизнес Малахов перепел песню про пять минут Телеведущий Андрей Малахов перепел знаменитую новогоднюю песню «Пять минут», которую исполнила Людмила Гурченко в фильме «Карнавальная ночь».