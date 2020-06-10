Энергетика

Вести.RuВести.RuРоссия в апреле экспортировала 41,8 тонны золота на $2,2 миллиарда

По предварительным подсчетам, Россия в апреле экспортировала 41,8 тонны золота на $2,2 миллиарда, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС). Показатель оказался в 14 раз больше, чем в апреле прошлого года, и в четыре раза больше, чем в марте текущего года.
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Продажи российской нефти рухнули

Lenta.ru09:36

В ФТС рассказали о падении доходов России от экспорта нефти, газа и угля

Аргументы и Факты09:27

Россия в апреле экспортировала 41,8 тонны золота на $2,2 миллиарда

Вести.Ru08:03

Экспорт нефти из России в денежном выражении в «черном апреле» рухнул вдвое

ПРАЙМ08:03

Россия сократила доходы от экспорта нефти в январе-апреле

Rambler News Service08:47

Экспорт российского алюминия в январе - апреле упал на 38,5%

ТАСС08:32

Экспорт золота из РФ в апреле вырос в разы, достигнув почти 42 тонн

Интерфакс07:06
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Происшествия

Главный нарколог Минздрава нашел виновных в пьянстве Ефремова

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что неоднократно видел актера Михаила Ефремова.
РЕН ТВ вчера в 22:12
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Общество

ФСБ предотвратила теракт на рынке в Крыму

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Симферополе, который готовили пять человек.
РБК 08:02
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Армия и оружие

На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии

Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
RT на русском 09:37
3
Экономика

Для российских пенсионеров подготовили две новые льготы

Власти России готовят пенсионеров два законопроекта, которые предусматривают введение новых льгот.
Актуальные Новости 02:43
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Политика

Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу

Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по уголовному делу, сообщил начальник второго отдела Государственного бюро расследований (ГБР) Вадим Приймачок.
РИА Новости 06:45
46
Армия и оружие

По армии Хафтара в Ливии нанесли серию авиаударов

По армии Халифы Хафтара в Ливии нанесли серию авиаударов.
Piter.tv 06:33
1
Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС 05:57
1,3K
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
1,2K
Шоу-бизнес

Иван Ургант высмеял Панина после скандала на похоронах Кокшенова

Российский телеведущий Иван Ургант высмеял актера Алексея Панина, который опозорился на похоронах артиста Михаила Кокшенова, усомнившись в его таланте в качестве режиссера.
iReactor 04:32
6
Происшествия

На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария

В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
Вести.Ru 08:51
4
Авто

Парковку разбитых суперкаров нашли в Дубае

Автор канала рассказала, что обнаружила огромную площадку, на которой базируются разбитые суперкары.
ГЛАС.RU 08:35
1
Авто

Обновленный LADA Largus официально сертифицирован

5 июня текущего года обновлённый Lada Largus получил Одобрение типа транспортного средства в России.
SpeedMe вчера в 13:11
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Происшествия

На Кубани за сутки выявили 81 носителя коронавируса

Краснодар, 10 июня 2020, 10:57 — REGNUM 81 новый случай заражения подтверждён в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 10 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:57
1,5K
Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет

Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
77
Общество

Словами Юлии Латыниной о коронавирусе заинтересовались следователи

Lenta.ru 08:02
110
Наука

Иммунитет мужчин и женщин по-разному реагирует на коронавирус

Анализ реакции иммунной системы представителей разных полов на заражение коронавирусом нового типа показал, что у женщин Т-клетки, главные "дирижеры" иммунитета, реагируют на заражение гораздо активнее.
ТАСС Наука 06:04
3
Происшествия

Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме

Заслуженный артист России, актер Владимир Долинский высказался о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова.
РИА Новости 09:10
2
Политика

Реклама с Пореченковым возмутила посольство Украины во Франции

Посольство Украины во Франции возмутилось из-за рекламы йогурта французской компании Danone с участием российского актера Михаила Пореченкова, который попал в черный список министерства культуры Украины.
Взгляд.ру 08:05
Экономика

В Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги

Тарифы на коммунальные услуги в Челябинской области вырастет с 1 июля.
УралПолит.Ru 06:22
26
Политика

Зеленский предрек чувство стыда у россиян за присоединение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне будут испытывать чувство стыда за присоединение Крыма в 2014 году.
Lenta.ru 04:33
362
Происшествия

В Сирии взорвали бомбу под бронеавтомобилем российских военных

РБК вчера в 11:05
422
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews 03:01
278
Общество

Собянин прокомментировал уровень смертности от коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал уровень смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 в столице.
RT на русском 08:39
4
Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе с градом

Вести.Ru вчера в 06:43
78
Общество

В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
276
Общество

Apple проиграла суд с российским изобретателем

Суд по интеллектуальным правам (СИП) отказался по заявлению российской "дочки" Apple аннулировать патент российского изобретателя на модель "Мобильный телефон с экстренной связью", следует из картотеки суда.
ПРАЙМ 07:38
1
Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина поздравила старшую дочь с 11-летием

Ксения Бородина поздравила старшую дочь Марусю с 11-летием.
Дни24 07:55
1
Происшествия

МВД опровергло сообщения о пассажире в машине Ефремова в момент ДТП

Московский Комсомолец 05:02
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Политика

В ЕС вновь обвинили Россию и Китай в дезинформации о коронавирусе

Европейский союз заявил об усилении борьбы с дезинформацией, прежде всего, связанной с пандемией коронавируса, и вновь обвинил Россию и Китай в причастности к преднамеренному распространению недостоверных сведений, говорится в опубликованном в среду заявлении Еврокомиссии.
РИА Новости 08:39
39
Общество

ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов

Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
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