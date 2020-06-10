Экономика
СаминвесторРоссия в апреле экспортировала рекордные 42 тонны золота
Ещё 7,1 тонны драгоценного металла на $383 млн экспортировано в Швейцарию, а 5 тонн на $277 млн - в Турцию. Рост экспорта золота в апреле не стал неожиданностью, учитывая, что крупнейший потребитель драгоценного металла, Центробанк, приостановил с 1 апреля 2020 года покупки.
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ФТС: экспорт пшеницы из России в январе - апреле вырос на 22%, до 10,4 млн тонн
Будущее России. Национальные проектывчера в 08:02
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Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Экономика
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском вчера в 14:08
Происшествия
СК возбудил против главы Норильска дело о халатности
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против главы Норильска Рината Ахметчина по делу о разливе топлива на ТЭЦ-3, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 03:41
Здоровье
Госдума рекомендовала использовать пиявок для лечения COVID-19
Документ с рекомендациями по использованию для профилактики заболевания коронавирусом пихты, лаванды, пиявок, ингаляций с аромамаслами и многих других средств народной медицины направят в Минздрав в начале следующей недели.
NewInform 03:14
Политика
В Крыму Зеленского призвали к покаянию
Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости.
REGNUM 02:22
Общество
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
Общество
В России коронавирусом заразились более полумиллиона человек
В России за последние сутки коронавирусом заразились 8 799 человек, сообщил оперативный штаб. Всего в стране 502 436 инфицированных.
Компания 03:37
Здоровье
Вирусолог из Италии оценил вероятность второй волны коронавируса
Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что во всём мире за последние сутки зафиксировано 105,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных достигло 7,15 млн человек.
REGNUM вчера в 22:54
Армия и оружие
В России создали субмарину-имитатор «Суррогат»
В России завершена научно-исследовательская работа по созданию морского роботизированного комплекса «Суррогат», который способен имитировать субмарины разных типов.
Русская Планета вчера в 08:11
Транспорт
Минтранс объявил о новых железнодорожных маршрутах в Крым
ТАСС вчера в 13:58
Политика
Трамп назвал протестующих в Сиэтле «внутренними террористами»
Сиэтл, США, 11 июня 2020, 07:49 — REGNUM «Внутренние террористы» захватили американский город Сиэтл в штате Вашингтон, где продолжаются акции протеста против произвола полиции.
REGNUM 00:49
Экономика
Сбербанк договорился о покупке доли сервиса 2ГИС
Сбербанк получит контрольный пакет в картографическом сервисе 2ГИС и подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие данной компании.
Известия 03:32
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания вчера в 10:49
Экономика
Глава магазинов Sela рассказал о «действующем на нервы» Роспотребнадзоре
Открывающаяся с конца мая непродовольственная розница находится под пристальным вниманием Роспотребнадзора, рассказал гендиректор одного из крупнейших российских фэшн-ретейлеров Melon Fashion Group (развивает сети Zarina, befree, Love Republic и Sela) Михаил Уржумцев в интервью телеканалу РБК.
РБК 03:24
Политика
Зеленский рассказал об СМС-сообщениях Коломойского
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об СМС-сообщениях, которые иногда получает от олигарха Игоря Коломойского.
Lenta.ru 02:49
Авто
«АвтоВАЗ» отложил переход на 4-дневную рабочую неделю
Представители "АвтоВАЗа" подчеркнули, что пересмотр условий государственной поддержки и постепенное сокращение карантинных мер на территории РФ положительно сказались на отрасли, что дало возможность отечественному концерну перенести переход на 4-дневную рабочую неделю до конца текущего лета.
Новые автомобили вчера в 11:14
Экономика
Российским пенсионерам готовят выплату в 2000 рублей
Российские пенсионеры могут рассчитывать на единовременную денежную выплату. Сумма составит около 2 тысяч рублей.
ФедералПресс 01:13
Финансы
Курс рубля снижается к евро в начале торгов
Курс рубля в начале торгов повышается к доллару и снижается к евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 03:18
Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09 июня в 17:01
Спорт
Олимпийский комитет РФ не сможет помочь ВФЛА оплатить штраф в $10 млн
Олимпийский комитет России (ОКР) не поможет финансово Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в вопросе выплаты штрафа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
News.ru 03:15
Общество
В Италии начали продавать дома за один евро
Власти коммуны Чинкуэфронди в итальянском регионе Калабрия запустили программу, позволяющую купить жилье в муниципалитете за один евро, сообщает CNN Travel.
РИА Новости 03:48
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Piter.tv 09 июня в 04:07
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает "необычным" тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах.
ТАСС вчера в 14:37
Технологии
Вышла первая публичная бета Android 11
Компания Google выложила в открытый доступ первую бета-версию следующего крупного обновления операционного системы Android.
Вести.Ru вчера в 14:22
Политика
Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы
ФАН вчера в 05:49
Здоровье
Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса
Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 02:45
Финансы
Курс доллара ускорил снижение перед итогами встречи ФРС
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнёров США) снизился на 0,21%, до 96,13 пункта.
News.ru вчера в 11:16
Экономика
Экономисты рассказали, какие последствия пандемии коронавируса ждут россиян
Из-за пандемии коронавируса доходы россиян сильно упадут, а правительственные меры поддержки не смогут их компенсировать.
Московский Комсомолец 03:17
Космос
В российском модуле МКС ищут источник бензола
Коммерсантъ вчера в 23:54