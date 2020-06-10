Экономика
СаминвесторРоссия в апреле экспортировала рекордные 42 тонны золота
Ещё 7,1 тонны драгоценного металла на $383 млн экспортировано в Швейцарию, а 5 тонн на $277 млн - в Турцию. Рост экспорта золота в апреле не стал неожиданностью, учитывая, что крупнейший потребитель драгоценного металла, Центробанк, приостановил с 1 апреля 2020 года покупки.
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ФТС: экспорт пшеницы из России в январе - апреле вырос на 22%, до 10,4 млн тонн
Будущее России. Национальные проекты08:02
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В крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов - Дубае - расположена огромная стоянка, куда свозят разбитые и брошенные автомобили, в том числе суперкары.
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