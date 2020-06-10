Ещё 7,1 тонны драгоценного металла на $383 млн экспортировано в Швейцарию, а 5 тонн на $277 млн - в Турцию. Рост экспорта золота в апреле не стал неожиданностью, учитывая, что крупнейший потребитель драгоценного металла, Центробанк, приостановил с 1 апреля 2020 года покупки.

Происшествия Руководство ТЭЦ-3 в Норильске задержали по делу о разливе топлива В конце мая текущего года в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с топливом, в результате чего нефтепродукты попали в реку Амбарная. 277

Гаджеты Ошибка Windows привела к исчезновению принтеров Microsoft признала проблему, связанную с исчезновением принтеров из ОС Windows.

Политика Климкин отреагировал на слова Зеленского о россиянах и Крыме Бывший глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил, что россиянам «станет стыдно» за воссоединение Крыма с Россией. 397

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 670

Общество Связанная с Мамутом компания подала иск против владельца Nginx в США Компания Nginx была приобретена американской F5 Networks в 2019 году за $650 млн. 12 декабря Rambler Group заявила о своих исключительных правах на программное обеспечение Nginx, поскольку софт разрабатывался ее бывшими сотрудниками с использованием ее ресурсов. 1

Происшествия Автомобиль протаранил группу людей в Мюнхене Как сообщает ТАСС, в настоящее время немецкая полиция ведет розыск автомобиля, который протаранил группу людей. 1

Футбол Помощник Семина покинул «Локомотив» Помощник экс-наставника московского "Локомотива" Юрия Семина Юрий Батуренко покинул клуб, передает сайт "железнодорожников".

Авто Видеоблогер показала гигантскую парковку брошенных суперкаров в Дубае В крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов - Дубае - расположена огромная стоянка, куда свозят разбитые и брошенные автомобили, в том числе суперкары. 10

Шоу-бизнес Нагиев впервые описал свои отношения Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни. 11

Политика Лукашенко поручил проверить причины увольнений на частных фирмах Разобраться с причинами участившихся в городах Беларуси увольнений людей из частных компаний и выработать систему проверок поручил 10 июня Александр Лукашенко на совещании по актуальным общественно-политическим вопросам, передает пресс-служба главы государства. 12

Общество Жара в России сменится «арктическим вторжением» Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана. 638

Общество ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей. 42

Политика Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы. 1,9K

Авто АвтоВАЗ сертифицировал новый Lada Largus Производители отечественного автомобильного концерна АвтоВАЗ сертифицировали обновленную версию Lada Largus. 36