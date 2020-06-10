Экономика

СаминвесторСаминвесторРоссия в апреле экспортировала рекордные 42 тонны золота

Ещё 7,1 тонны драгоценного металла на $383 млн экспортировано в Швейцарию, а 5 тонн на $277 млн - в Турцию. Рост экспорта золота в апреле не стал неожиданностью, учитывая, что крупнейший потребитель драгоценного металла, Центробанк, приостановил с 1 апреля 2020 года покупки.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ФТС: в апреле Россия продала рекордные 42 тонны золота

Народные новости12:57

Экспорт золота из РФ в апреле вырос в разы, достигнув почти 42 тонн

Интерфакс07:06

Россия в апреле экспортировала золота на 2,2 млрд долларов

Парламентская газета10:44

Экспорт российского алюминия в январе - апреле упал на 38,5%

ТАСС08:32

Россия в апреле экспортировала 41,8 тонны золота на $2,2 миллиарда

Вести.Ru08:03

ФТС: экспорт пшеницы из России в январе - апреле вырос на 22%, до 10,4 млн тонн

Будущее России. Национальные проекты08:02

Экспорт бензинов в апреле вырос почти на 47% - данные ФТС

Финмаркет11:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 14:06, Ашберн
Происшествия

В Сургуте полицейский при задержании женщины встал коленом на ее шею

Эхо Москвы 11:31
12
Общество

В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными

Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
2
Происшествия

Руководство ТЭЦ-3 в Норильске задержали по делу о разливе топлива

В конце мая текущего года в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с топливом, в результате чего нефтепродукты попали в реку Амбарная.
Газета.Ru 06:29
277
Политика

Посол Украины заявил о прекращении Danone рекламы с Пореченковым

Французская компания Danone прекратила сотрудничать с российским актером Михаилом Пореченковым.
РБК 13:45
3
Гаджеты

Ошибка Windows привела к исчезновению принтеров

Microsoft признала проблему, связанную с исчезновением принтеров из ОС Windows.
Lenta.ru 13:18
Транспорт

Поезда в Крым пойдут по новым маршрутам с конца июня

Российская газета 13:38
5
Происшествия

Стало известно о попытке суицида Ефремова

Lenta.ru 10:49
706
Политика

Климкин отреагировал на слова Зеленского о россиянах и Крыме

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил, что россиянам «станет стыдно» за воссоединение Крыма с Россией.
RT на русском 12:24
397
Общество

ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ТАСС 07:46
1,8K
Происшествия

Представители Ефремова не предлагали компенсацию семье погибшего в ДТП

Газета.Ru 12:48
9
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
670
Наука

Ученые СПбГУ воссоздали мозг динозавра в 3D-модели

Ученые СПбГУ смогли воссоздать мозг динозавра в 3D-модели. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:22
64
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
320
Происшествия

Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД Москвы

Коммерсантъ 11:52
31
Общество

Связанная с Мамутом компания подала иск против владельца Nginx в США

Компания Nginx была приобретена американской F5 Networks в 2019 году за $650 млн. 12 декабря Rambler Group заявила о своих исключительных правах на программное обеспечение Nginx, поскольку софт разрабатывался ее бывшими сотрудниками с использованием ее ресурсов.
Коммерсантъ 11:12
1
Происшествия

Автомобиль протаранил группу людей в Мюнхене

Как сообщает ТАСС, в настоящее время немецкая полиция ведет розыск автомобиля, который протаранил группу людей.
Российская газета 12:51
1
Футбол

Помощник Семина покинул «Локомотив»

Помощник экс-наставника московского "Локомотива" Юрия Семина Юрий Батуренко покинул клуб, передает сайт "железнодорожников".
Газета.Ru 13:18
Авто

Видеоблогер показала гигантскую парковку брошенных суперкаров в Дубае

В крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов - Дубае - расположена огромная стоянка, куда свозят разбитые и брошенные автомобили, в том числе суперкары.
Фонтанка.Ру 13:51
10
Шоу-бизнес

Нагиев впервые описал свои отношения

Ведущий считает любимую лучшим другом Один из самых популярных сегодня российских артистов Дмитрий Нагиев почти не говорит с посторонними о своей личной жизни.
WomanHit.ru 08:59
11
Политика

Лукашенко поручил проверить причины увольнений на частных фирмах

Разобраться с причинами участившихся в городах Беларуси увольнений людей из частных компаний и выработать систему проверок поручил 10 июня Александр Лукашенко на совещании по актуальным общественно-политическим вопросам, передает пресс-служба главы государства.
Российская газета 08:20
12
Общество

Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
638
Общество

Главврач Коммунарки Денис Проценко отправится в Дагестан

Зори Табасарана 08:01
155
Игры

Naughty Dog выпустила релизный трейлер The Last of Us Part II

News.ru 10:22
8
Общество

ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов

Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
Российская газета вчера в 04:50
42
Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет

Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
89
Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы.
ТАСС 05:57
1,9K
Происшествия

В Волгограде оправдали фигуранта дела о гибели 11 человек

Российская газета 11:08
21
Авто

АвтоВАЗ сертифицировал новый Lada Largus

Производители отечественного автомобильного концерна АвтоВАЗ сертифицировали обновленную версию Lada Largus.
Car.ru вчера в 23:36
36
Происшествия

На Ефремова надели браслет удаленного слежения

Газета.Ru 12:57
728
Игры

Слух: на сайте Amazon UK промелькнула цена PlayStation 5

На сайте Amazon UK промелькнула страница-заглушка с упоминанием PlayStation 5 с накопителем диска на 2 терабайта.
Городской портал Новый Нижний 12:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное