Экономика
СаминвесторРоссия в апреле экспортировала рекордные 42 тонны золота
Ещё 7,1 тонны драгоценного металла на $383 млн экспортировано в Швейцарию, а 5 тонн на $277 млн - в Турцию. Рост экспорта золота в апреле не стал неожиданностью, учитывая, что крупнейший потребитель драгоценного металла, Центробанк, приостановил с 1 апреля 2020 года покупки.
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ФТС: экспорт пшеницы из России в январе - апреле вырос на 22%, до 10,4 млн тонн
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