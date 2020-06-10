Экономика

СаминвесторСаминвесторРоссия в апреле экспортировала рекордные 42 тонны золота

Ещё 7,1 тонны драгоценного металла на $383 млн экспортировано в Швейцарию, а 5 тонн на $277 млн - в Турцию. Рост экспорта золота в апреле не стал неожиданностью, учитывая, что крупнейший потребитель драгоценного металла, Центробанк, приостановил с 1 апреля 2020 года покупки.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

ФТС: в апреле Россия продала рекордные 42 тонны золота

Народные новости12:57

ФТС: экспорт пшеницы из России в январе - апреле вырос на 22%, до 10,4 млн тонн

Будущее России. Национальные проекты08:02

Россия в апреле экспортировала золота на 2,2 млрд долларов

Парламентская газета10:44

Экспорт российского алюминия в январе - апреле упал на 38,5%

ТАСС08:32

Россия в апреле экспортировала 41,8 тонны золота на $2,2 миллиарда

Вести.Ru08:03

Экспорт бензинов в апреле вырос почти на 47% - данные ФТС

Финмаркет11:14

Экспорт золота из РФ в апреле вырос в разы, достигнув почти 42 тонн

Интерфакс07:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 15:39, Ашберн
Гаджеты

Samsung может провести презентацию новых гаджетов дистанционно

Ожидается, что Samsung в ближайшее время представит два флагманских смартфона: Galaxy Note 20 и раскладной Galaxy Fold 2.
Газета.Ru 08 июня в 23:23
Происшествия

Ефремов прокомментировал смертельное ДТП

Аргументы и Факты вчера в 15:14
6,9K
Наука

Американские военные не вписались в геометрию «Витрувианского человека» да Винчи

По средним пропорциям художник нарисовал современных мужчину и женщину в стиле «Витрувианского человека»: поза с раскинутыми руками и расставленными ногами вписана в круг, а с разведенными руками и сомкнутыми ногами — в квадрат.
N+1 11:06
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
1,2K
Транспорт

Минтранс сообщил о запуске новых железнодорожных маршрутов в Крым

Ведомости 14:28
111
Общество

В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
282
Политика

Кремль не пригласил Зеленского на парад Победы

Президенту Украины Владимиру Зеленскому Кремль не отправил приглашение на парад Победы в Москве, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:46
2K
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
551
Происшествия

Панкратов-Черный назвал причастных к ДТП с Ефремовым

ФАН 00:01
556
Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
3,1K
Шоу-бизнес

Андрей Норкин резко ответил на слова об измене

Московский Комсомолец 03:21
57
Происшествия

В московском торговом центре прогремели выстрелы

На Правобережной улице в Москве произошла стрельба в торговом центре "Капитолий" — по некоторым сведениям, в магазине "Ашан".
Вести.Ru 15:09
6
Футбол

В клубе АПЛ выявлен случай заражения коронавирусом

В клубе Английской премьер-лиги (АПЛ) выявлен случай заражения коронавирусом, сообщает сайт турнира. Имя инфицированного не называется.
Газета.Ru 13:29
Кино

Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина

REGNUM 07:30
17
Игры

В файлах беты новой Call of Duty: Black Ops нашли постер игры

Согласно предыдущим утечкам, следующая Call of Duty может стать продолжением, перезапуском или спин-оффом Black Ops, а события будут посвящены Холодной войне.
Игромания.ру вчера в 13:57
1
Наука

Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ

Evo-rus.com 08 июня в 08:52
319
Политика

Посол Украины заявил о прекращении Danone рекламы с Пореченковым

Французская компания Danone прекратила сотрудничать с российским актером Михаилом Пореченковым.
РБК 13:45
4
Культура

Появился трейлер второго сезона «Рокового патруля» от DC

В сети появился трейлер второго сезона «Рокового патруля», который теперь вместо DC Universe будет выходить на HBO Max.
Игромания.ру 13:58
Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает «необычным» тот факт, что в России смертность от коронавируса ниже, чем во многих других странах, однако объясняет это большим охватом тестами.
RT на русском 15:21
594
Общество

В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными

Торговые центры и летние веранды могут открыться в Московской области перед этими выходными, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 13:49
41
Происшествия

В Сургуте полицейский при задержании женщины встал коленом на ее шею

Эхо Москвы 11:31
21
Гаджеты

Xiaomi представила недорогой Redmi 9 с батареей на 5020 мАч и NFC

Astera 10:03
9
Здоровье

Назван период максимальной заразности коронавируса

По предварительным результатам проведенных в США и Германии исследований, люди с легкими и умеренными симптомами COVID-19 заразны в течение восьми-девяти дней с начала болезни.
РИА Новости 01:57
18
Общество

Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
646
Игры

Naughty Dog выпустила релизный трейлер The Last of Us Part II

News.ru 10:22
8
Кино

Disney готовит мюзикл с песнями Лайонела Ричи

Кинокомпания Disney разрабатывает мюзикл, в основу которого лягут песни Лайонела Ричи.
ИА InterMedia 05:25
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
341
Авто

Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео

Блогер показала свалку суперкаров в Дубае.
Дни24 13:00
11
Здоровье

Врач объяснил коронавирусные качели в Самарской области

Сегодня на территории Самарской области было зарегистрировано 113 случаев заражениния коронавирусной инфекцией, что почти в 2,5 раза превышает вчерашний показатель.
ГТРК Самара 12:50
5
Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Культуромания 10:49
745
Как работают Яндекс.Новости?
Главное