Экономика
СаминвесторРоссия в апреле экспортировала рекордные 42 тонны золота
Ещё 7,1 тонны драгоценного металла на $383 млн экспортировано в Швейцарию, а 5 тонн на $277 млн - в Турцию. Рост экспорта золота в апреле не стал неожиданностью, учитывая, что крупнейший потребитель драгоценного металла, Центробанк, приостановил с 1 апреля 2020 года покупки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 20:16, Ашберн
Экономика
В Латвии заявили о «забранном» Усть-Лугой угле
Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс рассказал о положении латвийских железных дорог и о новой нормальности на рынке грузоперевозок.
Политическая Экспертиза вчера в 05:17
Здоровье
В Сахалинской областной больнице все по плану
Региональный сосудистый центр (РСЦ) принял на себя первый удар коронавируса. Сегодня у его 25 пациентов подтверждена инфекция.
Сахалин.Инфо 04:08
Футбол
«Челси» предложил Хавертцу контракт на 5 лет с зарплатой 8 млн евро
«Синие» предложили 20-летнему игроку пятилетний контракт с зарплатой 8 миллионов евро в год. Также на немца претендует «Бавария».
Sports.ru 09:28
Общество
Пенс: протесты в США не привели к росту числа заражений коронавирусом
С начала массовых протестов в США власти не наблюдают роста числа заражений коронавирусом, заявил в четверг вице-президент Майк Пенс.
РИА Новости 18:53
Космос
Маск прокомментировал статью Рогозина о Crew Dragon
Основатель американской компании SpaceX Илон Маск прокомментировал статью гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина под названием «Это их война, а не наша», посвящённую запуску американского корабля Crew Dragon к МКС.
RT на русском 19:28
Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Происшествия
Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме
Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
Футбол
Гол Бибраса Натхо вывел «Партизан» в финал Кубка Сербии
Встреча, проходившая на стадионе «Партизан», завершилась со счётом 1:0. Единственный гол забил на 58-й минуте бывший полузащитник ЦСКА и «Рубина» Бибрас Натхо.
Чемпионат 16:31
Политика
Китай не намерен участвовать в переговорах с РФ и США о разоружении
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что Китай не намерен участвовать в трехсторонних переговорах с США и Россией по ядерному оружию.
Страна Советов on-line вчера в 09:30
Экономика
Власти предложили изменения в программу выплат на ипотеку многодетным
В государственную программу по софинансированию ипотеки для многодетных семей могут внести изменения, которые предполагают расширение программы на квартиры с ремонтом и достроенные дома в рамках строительства индивидуального жилья, а также сокращение числа кредиторов за счет исключения кредитных кооперативов.
РБК 17:00
Здоровье
В России две вспышки коронавируса: одна — в Москве и области, другая — в остальных регионах
На совещании с премьером Михаилом Мишустиным глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что в России два эпидцентра распространения коронавируса — Москва и область и другие регионы.
BFM.ru 14:45
Общество
ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе
ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
Происшествия
Михаил Ефремов отправлен под домашний арест
Kinonews.ru вчера в 15:35
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Здоровье
Минздрав подготовил проект стратегии по борьбе с ВИЧ до 2030 года
Минздрав подготовил проект стратегии по борьбе с ВИЧ до 2030 года В 2020 году истекает срок реализации госстратегии по борьбе с распространением ВИЧ в РФ.
Коммерсантъ 18:04
Технологии
Очередное обновление Windows 10 уже доступно для пользователей
Нынешние обновления актуальны для версий операционной системы 1903 и 1909, сообщает разработчик.
Goroday.ru 19:29
Шоу-бизнес
Александра Стриженова вышла замуж
Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
Pravda.Ru вчера в 04:09
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском 16:55
Фигурное катание
Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным
Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Нева Спорт 09:06
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Общество
Киностудиям Голливуда разрешили возобновить съемки
Власти округа Лос-Анджелес, находящегося в американском штате Калифорния, разрешили киностудиям Голливуда возобновить с 12 июня съемки, прерванные ранее из-за пандемии коронавируса, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на заявление главы департамента здравоохранения округа Барбары Феррер.
РИА Новости 19:11
Экономика
ФНС запустила сервис по проверке критериев освобождения от налогов
"ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные (налоговые) периоды II квартала 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 14:31
Наука
Ученые разработали цемент для заживления костей
Ученые из Йенского университета имени Фридриха Шиллера в сотрудничестве с коллегами из Вюрцбургского университета разработали материал для замены костей на основе фосфата кальция и цемента, армированного углеродными волокнами.
РИА Новости 08:35
Здоровье
Американский врач опроверг важное заявление ВОЗ о коронавирусе
Ранее эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхов заявила, что передача инфекции от зараженных без симптомов маловероятна.
Росбалт 15:59
Политика
Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну
Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru 10:48
Футбол
Медведев отреагировал на слова Федуна про арбитра Вилкова
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев отреагировал на слова владельца московского «Спартака» Леонида Федуна по поводу возможного назначение арбитра Михаила Вилкова на матч 1/2 финала Кубка России.
RT на русском 12:02