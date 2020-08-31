Россия в августе экспортировала рекордные 5,6 млн тонн зерна
Смотрите также
Суд арестовал акции Башкирской содовой компании
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин женился на своей возлюбленной Лиане
РБК: население России за год сократится более чем на 150 тысяч человек
Умер писатель Владислав Крапивин
ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма
Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию
Фургал отказался от досудебного соглашения со следствием
Космонавты с борта МКС поздравили российских школьников с 1 сентября
Наследники Цоя попросили Путина не допустить выхода фильма Учителя
В России разрабатывают новую машину поддержки танков на базе «Арматы»
ВВС США сочли опасным перехват В-52 российскими Су-27 над Черным морем
Публикация Адель в Instagram вызвала критику пользователей
Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом
Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП
РБК: население России за год сократится более чем на 150 тысяч человек
ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма
Суд арестовал акции Башкирской содовой компании
Долги ОАК перед банками достигли 530 млрд рублей
Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии
Умер писатель Владислав Крапивин
В РФ вступил в силу закон о внесудебном банкротстве частных лиц
Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом
Оппозиция Черногории назвала ошибкой поддержку санкций против России
Посольство РФ назвало провокацией военные учения США в Эстонии
У обвиняемого в госизмене Сафронова взяли образцы голоса
Наследники Цоя попросили Путина не допустить выхода фильма Учителя
В августе Россия экспортировала 5,6 миллиона тонн зерна – это рекорд для месячных поставок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аналитический центр АО «Русагротранс».В источнике
Подробнее о событии
Россия заняла 80% египетского рынка пшеницы на фоне пандемии и плохого урожая в ЕС
Будущее России. Национальные проектывчера в 04:44