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МИР 24
МИР 24

Россия в августе экспортировала рекордные 5,6 млн тонн зерна

В августе Россия экспортировала 5,6 миллиона тонн зерна – это рекорд для месячных поставок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аналитический центр АО «Русагротранс».В источнике
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ИА Красная Весна

Россия заняла рекордные 80% рынка поставок пшеницы в Египет

ИА Красная Веснавчера в 08:36
REGNUM

В России отмечен рекордный объём месячного экспорта зерна

REGNUMвчера в 14:51
Интерфакс

РФ в августе экспортировала рекордные 5,6 млн тонн зерна

Интерфаксвчера в 14:29
МИР 24

Ростовская область отправила за границу 10 млн тонн сельхозпродукции

МИР 2401:33
Будущее России. Национальные проекты

Россия заняла 80% египетского рынка пшеницы на фоне пандемии и плохого урожая в ЕС

Будущее России. Национальные проектывчера в 04:44
The Moscow Post

Закончили с пивом - можно по зерну

The Moscow Postвчера в 04:33
Коммерсантъ

Египет засыпало российским зерном

Коммерсантъвчера в 17:59

Трамп допустил революцию в США в случае победы Байдена

Если в результате ноябрьских выборов президента США к власти придет кандидат от демократов Джо Байден, в стране может начаться революция, заявил президент и кандидат от республиканцев Дональд Трамп в интервью Fox News.
РБК01:10
29

РБК: население России за год сократится более чем на 150 тысяч человек

Численность населения России по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тыс. человек — это максимум за 14 лет, передаёт РБК со ссылкой на проект единого плана правительства по достижению национальных целей развития.
RT на русском02:47
1,4K

Путин увеличил в 1,03 раза зарплаты главы СК и генпрокурора

Президент Владимир Путин увеличил в 1,03 раза зарплату государственным чиновникам, генеральному прокурору и председателю Следственного комитета, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости18:26
2,9K

Умер писатель Владислав Крапивин

Советский и российский писатель Владислав Крапивин скончался в Свердловской областной клинической больнице № 1 на 82-м году жизни, сообщила его невестка, командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина 1 сентября.
Известия00:38
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию

Ранее российский президент в интервью телеканалу "Россия 1" сообщил, что по запросу белорусского лидера Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости.
РИА Новостивчера в 03:42
2,9K

США потратят 250 миллионов долларов на борьбу с отчаянием

Министерство здравоохранения и социальных служб США объявит тендер на 250 миллионов долларов для коммуникационных агентств для того, чтобы провести борьбу с отчаянием в обществе на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru00:02
5

За сутки 11 человек умерли от коронавируса в Алтайском крае

За последние 24 часа в Алтайском крае у 61 человека подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 90 пациентов, зарегистрировано одиннадцать летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти четырех пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com02:16
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Чистая прибыль «Газпрома» в I полугодии снизилась в 25 раз

"Газпром" смог выйти на положительную чистую прибыль как по итогам квартала, так и полугодия, а дивидендная база (рассчитанная в соответствии с положениями дивидендной политики) составила 216 млрд рублей за шесть месяцев 2020 года.
ТАССвчера в 04:02
99

Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».
Ведомости00:42
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Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП

Михаил Ефремов на допросе в суде рассказал, что в день смертельного ДТП на Садовом кольце он выпил бутылку водки и плохо помнит происходящее примерно с трех-четырех часов дня, сообщил телеканал 360 у себя в Telegram.
РИА Новостивчера в 16:23