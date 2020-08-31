Помазун: «После дебюта в Лиге чемпионов думал, что, слава богу, „Рома“ мне не 15 забила»

Вратарь ЦСКА Илья Помазун, проводящий сезон-2020/21 в «Урале» на правах аренды, вспомнил о своих ощущениях от дебюта в Лиге чемпионов: 23 октября 2018 года вратарь защищал ворота армейцев в матче с «Ромой», в котором москвичи уступили со счетом 0:3.