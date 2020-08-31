Россия в августе экспортировала рекордные 5,6 млн тонн зерна
Смотрите также
Умер писатель Владислав Крапивин
В Вирджинии разбился разведывательный самолет ВМС США
Машина ушла под землю посреди проезжей части в Астрахани
Суд арестовал акции Башкирской содовой компании
У обвиняемого в госизмене Сафронова взяли образцы голоса
Ефремов заявил, что признал вину в ДТП из-за похмелья
Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой санкции против России
Летающий автомобиль с человеком на борту испытали в Японии
Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией
Илон Маск стал третьим богатейшим человеком планеты
The Weeknd получил главную премию MTV Video Music Awards 2020
Как при гриппе: Попова допустила дистанционное обучение в школах
Госпитализированный с пневмонией Дмитрий Певцов опроверг слухи о коме
В Воронеже при оплате картой «Мир» проезд подешевел до 17 рублей
Население России сократится более чем на 150 тыс. человек в 2020 году
Население России сократится более чем на 150 тыс. человек в 2020 году
Суд арестовал акции Башкирской содовой компании
Сердюков заявил о долгах ОАК в 530 млрд рублей
ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма
Умер писатель Владислав Крапивин
Huawei увеличила инвестиции в Россию из-за санкций США
Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой санкции против России
Наследники Цоя попросили Путина не допустить выхода фильма Учителя
В августе Россия экспортировала 5,6 миллиона тонн зерна – это рекорд для месячных поставок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аналитический центр АО «Русагротранс».В источнике
Подробнее о событии
Россия заняла 80% египетского рынка пшеницы на фоне пандемии и плохого урожая в ЕС
Будущее России. Национальные проектывчера в 04:44