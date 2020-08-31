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МИР 24
МИР 24

Россия в августе экспортировала рекордные 5,6 млн тонн зерна

В августе Россия экспортировала 5,6 миллиона тонн зерна – это рекорд для месячных поставок, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аналитический центр АО «Русагротранс».В источнике
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ИА Красная Весна

Россия заняла рекордные 80% рынка поставок пшеницы в Египет

ИА Красная Веснавчера в 08:36
REGNUM

В России отмечен рекордный объём месячного экспорта зерна

REGNUMвчера в 14:51
Интерфакс

РФ в августе экспортировала рекордные 5,6 млн тонн зерна

Интерфаксвчера в 14:29
МИР 24

Россия в августе экспортировала рекордные 5,6 млн тонн зерна

МИР 24вчера в 15:13
Будущее России. Национальные проекты

Россия заняла 80% египетского рынка пшеницы на фоне пандемии и плохого урожая в ЕС

Будущее России. Национальные проектывчера в 04:44
The Moscow Post

Закончили с пивом - можно по зерну

The Moscow Postвчера в 04:33
Коммерсантъ

Египет засыпало российским зерном

Коммерсантъвчера в 17:59

«Антонов» выпустил первый серийный самолет без российских деталей

На украинском государственном предприятии ГП "Антонов", которое разрабатывает и производит самолеты серии "Ан", выпустили первый серийный транспортник Ан-178, при производстве которого не применялись детали из РФ.
Московский Комсомолец17:53

Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой санкции против России

Лидер оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич заявил, что введенные против России санкции - это большая ошибка, которая привела к экономическим потерям для страны.
Российская газета23:11
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Первый российский тест-драйв Opel Grandland Х

Производители автомобильного концерна Opel представили на российском рынке новый кроссовер, получивший название Grandland Х. На торжественной презентации автомобиля разработчики неоднократно говорили о том, что этот автомобиль полностью Made in Germany, чем они очень гордятся.
Car.ru01:03

Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

Литва, Латвия и Эстония прекратят торговлю электроэнергией с Минском после запуска Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) в Островце, сообщает пресс-служба эстонского Министерства экономики и коммуникаций.
Ведомости03:43
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Как при гриппе: Попова допустила дистанционное обучение в школах

Москва, 1 сентября 2020, 10:54 — REGNUM Возможность возвращения российких школ к дистанционной форме обучения в случае обострения ситуации с коронавирусной инфекцией допустила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
REGNUM03:54
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Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».
Ведомости00:42
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Помазун: «После дебюта в Лиге чемпионов думал, что, слава богу, „Рома“ мне не 15 забила»

Вратарь ЦСКА Илья Помазун, проводящий сезон-2020/21 в «Урале» на правах аренды, вспомнил о своих ощущениях от дебюта в Лиге чемпионов: 23 октября 2018 года вратарь защищал ворота армейцев в матче с «Ромой», в котором москвичи уступили со счетом 0:3.
Sport24.ru03:26