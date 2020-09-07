Министр энергетики России Александр Новак заявил, что в августе РФ исполнила обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ о снижении добычи нефти практически на 100%, передает Интерфакс. По словам Новака, мониторинговая группа ОПЕК (JMMC) собирает данные о добыче нефти по независимым источникам.

С чего всё началось Россия в августе выполнила сделку ОПЕК+ почти на 100% Россия в августе исполнила обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ о снижении добычи нефти практически на 100%. "Конечно, выполнила", - сказал министр энергетики Александр Новак журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Интерфакс 08:24