Россия в августе выполнила сделку ОПЕК+ почти на 100%
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что в августе РФ исполнила обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ о снижении добычи нефти практически на 100%, передает Интерфакс. По словам Новака, мониторинговая группа ОПЕК (JMMC) собирает данные о добыче нефти по независимым источникам.В источнике
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Россия в августе выполнила сделку ОПЕК+ почти на 100%
Россия в августе исполнила обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ о снижении добычи нефти практически на 100%. "Конечно, выполнила", - сказал министр энергетики Александр Новак журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Интерфакс08:24
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