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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Россия в августе выполнила сделку ОПЕК+ почти на 100%

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что в августе РФ исполнила обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ о снижении добычи нефти практически на 100%, передает Интерфакс. По словам Новака, мониторинговая группа ОПЕК (JMMC) собирает данные о добыче нефти по независимым источникам.В источнике
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Интерфакс

Россия в августе выполнила сделку ОПЕК+ почти на 100%

Россия в августе исполнила обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ о снижении добычи нефти практически на 100%. "Конечно, выполнила", - сказал министр энергетики Александр Новак журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Интерфакс08:24
Подробнее о событии
Газета.Ru

Россия выполнила сделку ОПЕК+ в августе почти на 100%

Газета.Ru08:28
Компания

Россия в августе выполнила обязательства по ОПЕК+ почти на 100%

Компания09:01
REGNUM

Новак назвал процент выполнения Россией сделки ОПЕК+

REGNUM08:49
Реальное время

В августе Россия выполнила сделку ОПЕК+ почти на 100%

Реальное время08:36
Аргументы и Факты

Россия в августе выполнила сделку ОПЕК+ почти на 100%

Аргументы и Факты10:30
ТАСС

Россия выполнила сделку ОПЕК+ в августе почти на 100%

ТАСС08:21

Леонид Рошаль ответил Юлии Навальной на письмо

Президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль ответил супруге российского оппозиционера Алексея Навального Юлии Навальной, которая ранее в открытом письме жестко раскритиковала его обращение к Немецкой врачебной палате с предложением создать экспертную группу, чтобы выяснить, что произошло с Навальным.
Московский Комсомолец09:44
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Названа часть граждан, которая пострадает от индексации пенсий

Финансовый аналитик Максим Кривелевич утверждает, что индексация пенсия ударит по определенной категории граждан не выше уровня инфляции до 2030.Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, аналитик Кривелевич рассказал, что по некоторым гражданам ударит индексация пенсий не выше уровня инфляции до 2030 года.
Уфимские Заметки05:48
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Спасатели нашли пропавших в горах Сочи туристов

В Краснодарском крае завершены поисково-спасательные работы, 8 детей и 3 тренера из тверского региона эвакуированы со склона горы Ачишхо спасателями Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.
Аргументы недели09:11
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Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.com06:33
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Тульский «Зоопарк» заинтересовал «Армию»

Безусловный козырь тульского предприятия — серийное производство продукции и выстроенная система качества, которая не только гарантирует соответствие конкретного образца всем заявленным характеристикам, но и включает гарантийное и сервисное обслуживание.
Молодой коммунар4 сентября в 01:41
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