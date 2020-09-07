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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Россия в августе выполнила сделку ОПЕК+ почти на 100%

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что в августе РФ исполнила обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ о снижении добычи нефти практически на 100%, передает Интерфакс. По словам Новака, мониторинговая группа ОПЕК (JMMC) собирает данные о добыче нефти по независимым источникам.В источнике
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Интерфакс

Россия в августе выполнила сделку ОПЕК+ почти на 100%

Россия в августе исполнила обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ о снижении добычи нефти практически на 100%. "Конечно, выполнила", - сказал министр энергетики Александр Новак журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Интерфаксвчера в 08:24
Подробнее о событии
Dprom.online

Нефтяники РФ в августе выполнили сделку ОПЕК+ почти на 100%

Dprom.online06:31
Аргументы и Факты

Россия в августе выполнила сделку ОПЕК+ почти на 100%

Аргументы и Фактывчера в 10:30
REGNUM

Новак назвал процент выполнения Россией сделки ОПЕК+

REGNUMвчера в 08:49
Компания

Россия в августе выполнила обязательства по ОПЕК+ почти на 100%

Компаниявчера в 09:01
Реальное время

В августе Россия выполнила сделку ОПЕК+ почти на 100%

Реальное времявчера в 08:36
Газета.Ru

Россия выполнила сделку ОПЕК+ в августе почти на 100%

Газета.Ruвчера в 08:28
ТАСС

Россия выполнила сделку ОПЕК+ в августе почти на 100%

ТАССвчера в 08:21

Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП

Пресненский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии актера Михаила Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП
РИА Новости05:57
1,7K

Николо Дзаньоло получил разрыв передней крестообразной связки колена

Полузащитник итальянской "Ромы" Николо Дзаньоло получил разрыв передней крестообразной связки левого колена, выступая за сборную Италии, сообщается в официальном аккаунте футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости04:38

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
Ведомости03:12
2,1K

Археологи изучили «вывернутые» гробницы каменного века в Шотландии

Реконструкция внутренних помещений неолитической гробницы Мейсхау в Шотландии позволила археологам выяснить, что строители комплекса возводили погребальные камеры вверх ногами и обращенными справа налево — вероятно, таким образом обозначалась их принадлежность к загробному миру.
Planet Today05:53

Ингибитор миостатина помог мышам сохранить кости и мышцы в космосе

Исследователи во главе с Эмили Жермен-Лег (Emily L. Germain-Leeg) из Медицинской школы Коннектикутского университета проверили, как нейтрализация миостатина влияет на изменения массы костей и мышц, возникающие из-за долгого пребывания в условиях микрогравитации.
N+1вчера в 15:41

В президентском музейном проекте сократили 80% сотрудников

Как отмечает телеканал "Дождь", согласно проектам фонда до 2023 года во Владивостоке, Калининграде, Севастополе и Кемерово должны были возникнуть филиалы основных российских музеев и новые культурные центры.
Новые Известиявчера в 06:27
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