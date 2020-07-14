Коронавирус

REGNUMREGNUMРоссия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией

Москва, 14 июля 2020, 20:09 — REGNUM Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией. Об этом 14 июля заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко после встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным.
Читать в источнике
Комментировать154
с чего всё началось

Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение

Москва и Минск возобновят транспортное сообщение между странами в ближайшие дни, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко по итогам переговоров с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве.
РИА Новости13:11

Подробнее о событии

Минск ожидает возобновления транспортного сообщения с Россией

РИА Новости15:27

В Минске заявили о возобновлении транспортного сообщения с Россией в ближайшие дни

ТАСС13:57

Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией

РБК12:39

Россия может возобновить транспортное сообщение с Белоруссией в ближайшие дни

Комсомольская правда13:07

В Минске ожидают возобновления транспортного сообщения с Россией

RT на русском13:05

В Белоруссии заявили о скором возобновлении транспортного сообщения с Россией

Известия12:42

Россия в ближайшее время возобновит транспортное сообщение с Белоруссией

Газета.Ru14:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 20:28, Ашберн

В ближайшие дни, спустя 4 месяца, восстановится авиа и железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией

КП - Беларусь13:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 20:28, Ашберн
Интернет

Google в США обвинили в слежке за пользователями

Истцы обвиняют Google в слежке за действиями пользователей браузера Chrome даже при включенном режиме инкогнито.
Газета.Ru 20:19
Происшествия

Ликвидировано открытое горение на складе в Долгопрудном

В городе Долгопрудный Московской области пожарные ликвидировали открытое горение на обувном складе, вспыхнувшем накануне поздно вечером.
Вести.Ru 19:40
13
Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:50
3,8K
Здоровье

Швейцарский иммунолог назвал мифом наличие бессимптомных больных COVID

В борьбе с коронавирусом по всему миру были допущены ошибки, заявил микробиолог, почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер.
РБК 20:00
Здоровье

В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой

В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru вчера в 08:16
48
Авто

Kia Rio снова возглавил рейтинг самых популярных иномарок в России

За KIA Rio следует другой «кореец» - Hyundai Creta. В тот же период россияне купили 29 554 таких машин. Тройку замыкает Volkswagen Polo.
RuNews24.ru 12 июля в 08:28
85
Театры

Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе

Ранее роль Куценко исполнял Домогаров, но он был вынужден покинуть проект.
CT news 10:45
70
Общество

Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:38
73
Киберспорт

Ubisoft назвала дату выхода Assassin’s Creed Valhalla

News.ru вчера в 03:23
6
Общество

Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля

Твой Иркутск 07:30
Общество

На акциях протеста в Белоруссии задержаны сотрудники СМИ

Сотрудники милиции в Белоруссии задержали свыше десяти сотрудников СМИ во время освещения несанкционированных уличных акций протеста в ряде городов республики.
Газета.Ru 18:35
588
Футбол

Хет-трик Пашалича помог «Аталанте» разгромить «Брешию» в матче серии А

"Аталанта" одержала крупную победу над "Брешией" в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу.
РИА Новости 17:41
Политика

В Крыму с 15 июля отменяется карантин для приезжающих из-за границы

Обязательный двухнедельный карантин для прибывающих в Крым из-за границы отменяется с 15 июля.
Известия 14:14
5
Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском 10:13
17
Армия и оружие

Самолеты НАТО устроили облаву на российскую подводную лодку

Журналисты ссылаются на заявление ВВС Дании, в котором было объявлено об обнаружении в водах пролива Скагеррак подводной лодки «Орел».
Военное дело вчера в 05:30
40
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
1,5K
Общество

В США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного

В США провели первую за 17 лет смертную казнь заключенного под федеральной юрисдикцией, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
РИА Новости 08:59
62
Общество

В Госдуму внесли законопроект о запрете браков для тех, кто сменил пол

Газета.Ru 12:03
1,9K
Энергетика

ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче

Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru 12 июля в 06:33
46
Политика

Власти США отменили решение по визам для иностранных студентов

Власти США во вторник отменили распоряжение, которое аннулировало визы находящихся в стране иностранных студентов, чьи занятия из-за коронавируса были переведены исключительно в онлайн-формат, сообщает издание The Hill.
РИА Новости 16:14
Армия и оружие

Война на Донбассе переходит в горячую фазу: считают убитых и раненых

Расстрел с трех сторон группы эвакуаторов, которая как утверждается была в белых касках с соответствующей маркировкой - нечто невероятное даже по меркам войны на Донбассе, и сейчас яростно обсуждается как в украинских СМИ, так и в подразделениях на линии соприкосновения.
Московский Комсомолец 08:58
1
Здоровье

В Алтайском крае за сутки выявлено 238 новых случаев коронавируса

За сутки скончались четыре человека с COVID-19. Один из них – непосредственно от коронавируса.
Вести Алтай 11:17
678
Общество

Сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp по всему миру

Пользователи WhatsApp по всему миру столкнулись с проблемами в работе мессенджера.
Известия 18:05
8
Общество

В Приморье до 31 июля продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности, введенный из-за коронавируса, продлен в Приморье до 31 июля.
ТАСС 08:16
9
Энергетика

«Нафтогаз Украины» предупредил о возможном срыве отопительного сезона

«Нафтогаз Украины» заявил об угрозе срыва отопительного сезона в стране из-за долгов теплопроизводителей.
Известия 00:46
25
Футбол

Роналду остался один гол до отметки 50 мячей в серии A

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может стать первым игроком в истории, который забьет не менее 50 голов в АПЛ, испанской примере и серии А. Как сообщает Sport Mediaset, это произойдет, если португальский нападающий сможет забить в завтрашнем матче против "Сассуоло".
Советский спорт 13:40
Здоровье

В Техасе за сутки выявили 10 745 случаев коронавируса

В американском штате Техас за сутки выявили 10 745 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 19:10
Происшествия

На пикете у СИЗО «Лефортово» в поддержку Сафронова начались задержания

Инфорос вчера в 08:10
172
Общество

Сбербанк временно отстранил сотрудников, обвиненных в домогательствах

Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников, которых ранее обвинили в сексуальных домогательствах.
Общественная служба новостей 10:14
58
Киберспорт

Twitch разыграет $100 тысяч на турнире по Rocket Arena

Компания Twitch проведет первый турнир по шутеру Rocket Arena. Призовой фонд чемпионата составит $100 тыс.
CyberSport.ru 16:25
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное