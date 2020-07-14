Москва и Минск возобновят транспортное сообщение между странами в ближайшие дни, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко по итогам переговоров с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве.

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Москва, 14 июля 2020, 20:09 — REGNUM Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией. Об этом 14 июля заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко после встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным.

Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией

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