Москва и Минск возобновят транспортное сообщение между странами в ближайшие дни, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко по итогам переговоров с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве.

с чего всё началось

Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение в ближайшие дни, заявил во вторник, 14 июля, белорусский премьeр-министр Роман Головченко по итогам встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве.

Россия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией

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