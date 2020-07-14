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ИзвестияРоссия в ближайшие дни возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Россия и Белоруссия возобновят транспортное сообщение в ближайшие дни, заявил во вторник, 14 июля, белорусский премьeр-министр Роман Головченко по итогам встречи с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве.
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с чего всё началось
Москва и Минск возобновят транспортное сообщение между странами в ближайшие дни, заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко по итогам переговоров с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в Москве.РИА Новостивчера в 13:11
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Россия может возобновить транспортное сообщение с Белоруссией в ближайшие дни
Комсомольская правдавчера в 13:07
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В Крым доставили новые военные вертолеты «Терминатор»
Армейская авиация Южного военного округа на Кубани и в Крыму получила на вооружение новые вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор».
Военное дело 00:32
Общество
Шествие «Бессмертного полка» будет снова отложено из-за коронавируса
Провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в день ВМФ, президент Владимир Путин предложил 26 мая.
Ведомости вчера в 17:51
Общество
В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов
Минск, 15 июля 2020, 05:50 — REGNUM Более ста человек были задержаны в Белоруссии во время несанкционированных акций протеста после отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, сообщили 14 июля в правозащитном центре «Весна».
REGNUM вчера в 22:50
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С сегодняшнего дня на рынках Оренбурга работает утренний фильтр
На 6 рынках областного центра с сегодняшнего дня действует утренний фильтр.
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В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
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Сегодня власти США согласились отменить решение по визам для иностранных студентов. Об этом сообщил федеральный окружной суд Бостона.
ФедералПресс вчера в 16:39
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Мобильный комплекс для отлавливания посторонних дронов назвали «Атака-Трофи».
Anonsens вчера в 13:03
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Тимошенко заявила, что Украину отдают «международным спекулянтам»
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Политика
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Китай планирует ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в США закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга.
Газета.Ru вчера в 23:11
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Стало известно о главных недостатках отдыха на российских курортах
Главным недостатком отдыха на российских курортах туристы назвали сильно завышенные цены на продукты, питание и услуги.
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Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала
РИА Новости вчера в 09:50
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Муцениеце не знала, что её дети будут отдыхать с Карпович
В интернете появился видеоролик, на котором видно, что дети Прилучного и Муцениеце сидят на яхте рядом с Карпович.
CT news вчера в 09:38
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В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн вчера в 04:39
Происшествия
Ликвидировано открытое горение на складе в Долгопрудном
В городе Долгопрудный Московской области пожарные ликвидировали открытое горение на обувном складе, вспыхнувшем накануне поздно вечером.
Вести.Ru вчера в 19:40
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News 13 июля в 12:50
Общество
Тарифный коридор ОСАГО будет расширен на 10% в обе стороны
Как сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин, Банк России планирует расширить допустимый коридор страховых тарифов на 10% вверх и вниз, что позволит в большей степени дифференцировать тарифы для автолюбителей с разным уровнем риска.
SpeedMe вчера в 23:16
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Губернатор потребовал усилить контроль за соблюдением масочного режима
«Саратовская область, как и большинство регионов, застряла на одних и тех же цифрах по причине ослабления контроля за соблюдением санитарных норм», - резюмировал Радаев.
Регион 64 вчера в 11:20
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Трамп не заинтересован в торговых переговорах с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что не заинтересован в переговорах с Китаем по второй фазе торговой сделки.
Коммерсантъ вчера в 22:22
Футбол
Гайч заявил о желании перейти в ЦСКА
Нападающий "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайч заявил о желании перейти в московский ЦСКА.
Газета.Ru вчера в 19:20
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
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Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59
RT на русском 13 июля в 21:36
Наука
Иммунолог усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса
Бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер усомнился в наличии бессимптомных носителей коронавируса, заявив, что у таких людей есть иммунитет к COVID-19 и заразить других они не могут.
Lenta.ru вчера в 20:34
Армия и оружие
При обстреле со стороны Азербайджана погибли двое военных Армении
Газета.Ru вчера в 10:57
Футбол
«Аталанта» разгромила «Брешию» в домашнем матче Серии А
«Аталанта» продлила свою беспроигрышную серию, разгромив дома «Брешию» со счетом 6:2 в матче 33 тура Серии А. Уже на второй минуте хозяева открыли счет.
LiveSport.ru вчера в 17:42
Общество
В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13 июля в 17:34
Спорт
Российский борец Махов признан чемпионом Олимпиады-2012
Москва, 14 июля 2020, 12:55 — REGNUM Чемпионом летних Олимпийских игр 2012 года признан российский борец Билял Махов.
REGNUM вчера в 05:55
Экономика
Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег
Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации.
REGNUM 13 июля в 15:28
Футбол
Роналду остался один гол до рекорда
Как сообщает Football Italia, португалец может стать первым игроком, забившим не менее 50 голов в лигах Англии, Италии и Испании.
Спорт-Экспресс вчера в 23:29
Космос
Обнаружена звезда, пережившая взрыв уникальной сверхновой
Используя космический телескоп «Hubble», ученые также идентифицировали углерод, натрий и алюминий в атмосфере белого карлика, которые образуются в ходе первых термоядерных реакций сверхновой.
Ин-спейс.ру вчера в 19:00