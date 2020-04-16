Финансы

Вести.RuВести.RuРоссия в феврале увеличила вложения в гособлигации США на $2 миллиарда

Россия в феврале 2020 года увеличила вложения в казначейские облигации США на $2,076 миллиарда по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минфина США.
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Зачем Россия наращивает вложения в госдолг США

ПРАЙМ16 апреля в 08:13

РФ нарастила вложения в гособлигации США на 19%

REGNUM15 апреля в 18:56

Россия увеличила вложения в гособлигации США до $12,58 млрд

Коммерсантъ15 апреля в 18:57

Россия увеличила вложения в гособлигации США

News.ru15 апреля в 18:55

Россия в феврале увеличила вложения в гособлигации США на 19%

Росбалт15 апреля в 18:59

Россия нарастила вложения в американский госдолг

Взгляд.ру15 апреля в 16:52

Россия увеличила вложения в американские госбумаги до $12,58 млрд

ТАСС15 апреля в 16:34
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 05:45, Ашберн

Комментарии

Происшествия

В Хабаровском крае нашли четвертого погибшего при крушении самолета

ТАСС 02:09
257
Здоровье

Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом

Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 16 апреля в 15:02
4K
Общество

Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению

Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:10
2,8K
Общество

Военных, журналистов и судей в Подмосковье обяжут оформлять пропуска

Как следует из постановления губернатора, обладатели служебных удостоверений военнослужащего, судьи, журналиста, ряда других профессий должны будут оформить цифровые пропуска, как и все остальные граждане в регионе.
Московский Комсомолец 04:40
3
Общество

В Москве умер еще 21 человек с коронавирусом

Еще 21 человек с коронавирусной инфекцией нового типа умер в Москве за сутки.
ТАСС вчера в 16:37
328
Происшествия

В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков

Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющеейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27
1,2K
Транспорт

Собянин ужесточил ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса

Временные ограничения, введенные в Москве из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 1 мая, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 03:26
29
Политика

В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
172
Общество

COVID-19 подтвердили ещё у 11 свердловчан

Екатеринбург, 18 апреля 2020, 11:01 — REGNUM В Свердловской области за сутки COVID-19 подтвердили ещё у 11 человек.
REGNUM 04:01
6
Политика

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
2K
Общество

Синоптики Гидрометцентра пообещали россиянам теплый май

Синоптики Гидрометцентра пообещали теплый май жителям Центрального федерального округа, западной части Поволжья, Краснодарского края и Крыма.
Дни24 01:41
2
Политика

Владимир Путин сообщил о переносе Парада Победы

Президент России Владимир Путин сообщил о переносе парада Победы, приуроченного к 75-летию празднования 9 мая.
Russkie.org 16 апреля в 13:17
2,8K
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции

В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском 16 апреля в 22:07
429
Экономика

ЦБ рассмотрит снижение ключевой ставки 24 апреля

Банк России на заседании 24 апреля рассмотрит снижение ставки как основной вариант.
BFM.ru вчера в 05:06
235
Здоровье

На Украине сотни новых случаев COVID-19, число погибших растёт

На Украине за сутки коронавирус подтверждён у 397 новых пациентов, общее число заражённых в стране достигло 4161.
Rusvesna.su 16 апреля в 03:22
Шоу-бизнес

Галкин и Собчак поспорили из-за критики звезд в Instagram

Юморист Максим Галкин и журналистка Ксения Собчак поругались в комментариях к ее посту с критикой звездных челленджей.
Газета.Ru 05:29
4
Происшествия

Ребенок и двое взрослых погибли при пожаре в Саратовской области

Ребенок и двое взрослых погибли в результате пожара на дачном участке в Саратовской области.
Известия 01:27
5
Политика

Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом

Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств Вооружённых сил для борьбы с коронавирусом.
RT на русском 05:22
91
Общество

Куйвашев: режим самоизоляции в Свердловской области ввели бессрочно

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram заявил, что в последних редакциях указа о режиме повышенной готовности этот режим введен не до 20 апреля, а бессрочно.
Екатеринбург Онлайн 16 апреля в 10:08
478
Транспорт

РЖД отменяет дополнительные поезда на майские праздники

Как говорится в сообщении РЖД, перевозчик также решил отменить 76 дополнительных поездов, которые должны были ходить летом.
Говорит Москва вчера в 13:08
19
Происшествия

Около 260 человек контактировали с погибшей от коронавируса в Кузбассе

Оперативный штаб отметил, что специалисты определили контактировавших с пациентом лиц. Им выданы предписания об изоляции.
ВашГород.ру вчера в 07:44
35
Общество

В России за сутки умерло 40 человек с коронавирусом

В России за последние сутки 40 человек умерло от коронавируса COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:49
22
Наука

В России изобрели тест-систему на антитела к коронавирусу

По последним данным, в России выявлено 36 793 случая заболевания коронавирусом. 3 057 человек выздоровели, 313 — скончались.
ФАН 04:32
39
Происшествия

Появилось видео задержания замглавы Хакасии

Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания сотрудниками ФСБ и.о. заместителя главы Хакасии Сергея Новикова.
Российская газета 05:31
772
Политика

Дума проверит наличие гражданства США у депутата-коммуниста

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата от КПРФ Дениса Парфенова после заявлений одного из парламентариев, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:35
441
Общество

В Татарстане выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за сутки зарегистрировано 16 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19.
Татар-информ 03:55
9
Общество

Эффективность бани в борьбе с коронавирусом оценили

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Володин оценил эффективность бани в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 01:17
162
Общество

На Кубани с 20 апреля заработают мебельные цехи, ателье и мастерские

С 20 апреля в беспропускное окно разрешена деятельность предприятий по ряду направлений торговли и бытового обслуживания.
РБК Краснодар 04:21
11
Происшествия

Установлены заказчики бунта в российской колонии

Lenta.ru 16 апреля в 05:25
161
Авто

Обновлённый Volkswagen Tiguan показали на официальном тизере

На тизерном изображении демонстрируется передняя часть внедорожника. Volkswagen показал первое официальное изображение обновленного Tiguan.
32CARS.ru вчера в 01:23
1
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