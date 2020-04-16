Финансы
Вести.RuРоссия в феврале увеличила вложения в гособлигации США на $2 миллиарда
Россия в феврале 2020 года увеличила вложения в казначейские облигации США на $2,076 миллиарда по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минфина США.
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Комментарии
Здоровье
Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом
Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 16 апреля в 15:02
Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:10
Общество
Военных, журналистов и судей в Подмосковье обяжут оформлять пропуска
Как следует из постановления губернатора, обладатели служебных удостоверений военнослужащего, судьи, журналиста, ряда других профессий должны будут оформить цифровые пропуска, как и все остальные граждане в регионе.
Московский Комсомолец 04:40
Общество
В Москве умер еще 21 человек с коронавирусом
Еще 21 человек с коронавирусной инфекцией нового типа умер в Москве за сутки.
ТАСС вчера в 16:37
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющеейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27
Транспорт
Собянин ужесточил ограничения, введенные в Москве из-за коронавируса
Временные ограничения, введенные в Москве из-за пандемии коронавируса, продлеваются до 1 мая, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 03:26
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 04:16
Общество
COVID-19 подтвердили ещё у 11 свердловчан
Екатеринбург, 18 апреля 2020, 11:01 — REGNUM В Свердловской области за сутки COVID-19 подтвердили ещё у 11 человек.
REGNUM 04:01
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс вчера в 14:21
Общество
Синоптики Гидрометцентра пообещали россиянам теплый май
Синоптики Гидрометцентра пообещали теплый май жителям Центрального федерального округа, западной части Поволжья, Краснодарского края и Крыма.
Дни24 01:41
Политика
Владимир Путин сообщил о переносе Парада Победы
Президент России Владимир Путин сообщил о переносе парада Победы, приуроченного к 75-летию празднования 9 мая.
Russkie.org 16 апреля в 13:17
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском 16 апреля в 22:07
Экономика
ЦБ рассмотрит снижение ключевой ставки 24 апреля
Банк России на заседании 24 апреля рассмотрит снижение ставки как основной вариант.
BFM.ru вчера в 05:06
Здоровье
На Украине сотни новых случаев COVID-19, число погибших растёт
На Украине за сутки коронавирус подтверждён у 397 новых пациентов, общее число заражённых в стране достигло 4161.
Rusvesna.su 16 апреля в 03:22
Шоу-бизнес
Галкин и Собчак поспорили из-за критики звезд в Instagram
Юморист Максим Галкин и журналистка Ксения Собчак поругались в комментариях к ее посту с критикой звездных челленджей.
Газета.Ru 05:29
Происшествия
Ребенок и двое взрослых погибли при пожаре в Саратовской области
Ребенок и двое взрослых погибли в результате пожара на дачном участке в Саратовской области.
Известия 01:27
Политика
Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств Вооружённых сил для борьбы с коронавирусом.
RT на русском 05:22
Общество
Куйвашев: режим самоизоляции в Свердловской области ввели бессрочно
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram заявил, что в последних редакциях указа о режиме повышенной готовности этот режим введен не до 20 апреля, а бессрочно.
Екатеринбург Онлайн 16 апреля в 10:08
Транспорт
РЖД отменяет дополнительные поезда на майские праздники
Как говорится в сообщении РЖД, перевозчик также решил отменить 76 дополнительных поездов, которые должны были ходить летом.
Говорит Москва вчера в 13:08
Происшествия
Около 260 человек контактировали с погибшей от коронавируса в Кузбассе
Оперативный штаб отметил, что специалисты определили контактировавших с пациентом лиц. Им выданы предписания об изоляции.
ВашГород.ру вчера в 07:44
Общество
В России за сутки умерло 40 человек с коронавирусом
В России за последние сутки 40 человек умерло от коронавируса COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:49
Наука
В России изобрели тест-систему на антитела к коронавирусу
По последним данным, в России выявлено 36 793 случая заболевания коронавирусом. 3 057 человек выздоровели, 313 — скончались.
ФАН 04:32
Происшествия
Появилось видео задержания замглавы Хакасии
Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания сотрудниками ФСБ и.о. заместителя главы Хакасии Сергея Новикова.
Российская газета 05:31
Политика
Дума проверит наличие гражданства США у депутата-коммуниста
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата от КПРФ Дениса Парфенова после заявлений одного из парламентариев, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:35
Общество
В Татарстане выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом
В Татарстане за сутки зарегистрировано 16 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19.
Татар-информ 03:55
Общество
Эффективность бани в борьбе с коронавирусом оценили
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Володин оценил эффективность бани в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 01:17
Общество
На Кубани с 20 апреля заработают мебельные цехи, ателье и мастерские
С 20 апреля в беспропускное окно разрешена деятельность предприятий по ряду направлений торговли и бытового обслуживания.
РБК Краснодар 04:21
Происшествия
Установлены заказчики бунта в российской колонии
Lenta.ru 16 апреля в 05:25
Авто
Обновлённый Volkswagen Tiguan показали на официальном тизере
На тизерном изображении демонстрируется передняя часть внедорожника. Volkswagen показал первое официальное изображение обновленного Tiguan.
32CARS.ru вчера в 01:23