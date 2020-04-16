Финансы

Вести.RuВести.RuРоссия в феврале увеличила вложения в гособлигации США на $2 миллиарда

Россия в феврале 2020 года увеличила вложения в казначейские облигации США на $2,076 миллиарда по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минфина США.
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Россия увеличила вложения в госбумаги США до 12,58 миллиардов долларов

Комсомольская правда15 апреля в 19:15

Россия в феврале увеличила вложения в гособлигации США на 19%

Росбалт15 апреля в 18:59

Россия увеличила вложения в гособлигации США

News.ru15 апреля в 18:55

Россия увеличила вложения в гособлигации США до $12,58 млрд

Коммерсантъ15 апреля в 18:57

РФ нарастила вложения в гособлигации США на 19%

REGNUM15 апреля в 18:56

Россия нарастила вложения в американский госдолг

Взгляд.ру15 апреля в 16:52

Россия увеличила вложения в американские госбумаги до $12,58 млрд

ТАСС15 апреля в 16:34
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 06:34, Ашберн

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Мэр Москвы Сергей Собянин внёс изменения в пропускной режим, действующий в столице с 15 апреля.
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«С днем рождения, народная команда». «Спартаку» исполнилось 98 лет

С момента основания нашего любимого клуба исполнилось 98 лет.
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Легкомоторный самолет разбился под Хабаровском

Частный самолет разбился под Хабаровском. Крушение произошло вблизи поселка Лесное в 30 километрах от города, соообщает «Интерфакс».
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Трамп сообщил прогноз относительно числа жертв коронавируса в США

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В России за последние сутки 40 человек умерло от коронавируса COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
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