Финансы
Вести.RuРоссия в феврале увеличила вложения в гособлигации США на $2 миллиарда
Россия в феврале 2020 года увеличила вложения в казначейские облигации США на $2,076 миллиарда по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минфина США.
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Россия увеличила вложения в госбумаги США до 12,58 миллиардов долларов
Комсомольская правда15 апреля в 19:15
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 06:34, Ашберн
Комментарии
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Легкомоторный самолет разбился под Хабаровском
Частный самолет разбился под Хабаровском. Крушение произошло вблизи поселка Лесное в 30 километрах от города, соообщает «Интерфакс».
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Трамп сообщил прогноз относительно числа жертв коронавируса в США
Американский лидер Дональд Трамп сообщил прогноз относительно числа жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Соединённых Штатах.
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Захарова заявила о задержании норвежцами российского траулера «Борей»
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Спекулянты в США сократили ставки на укрепление рубля на 28%
Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) снизились на отчетной неделе.
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В Башкирии полицейские задержали двух детей за нарушение самоизоляции
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Названы потери «Барселоны» за каждый несыгранный домашний матч
СМИ подсчитали потери ФК «Барселоны» за каждый несыгранный домашний матч на фоне пандемии коронавируса.
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Пасынок Армена Джигарханяна сообщил, что его мать Татьяна Власова вернулась в Россию, чтобы быть рядом со своим любимым экс-мужем.
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Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
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Как сообщалось, мэр Москвы Сергей Собянин приостановил большую часть строительных и ремонтных работ в Москве на период с 13 по 19 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса.
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Усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом врач-патологоанатом
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Здоровье
На Украине растет заболеваемость коронавирусом — Минздрав
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 4662 случая коронавируса, 125 летальных, 246 пациентов выздоровели.
Украина.ру вчера в 02:51
Транспорт
В Петербурге могут ввести пропускной режим
«Фонтанка» сообщает, что в Смольном обсуждают сценарий усиления контроля за горожанами. Речь идет о введении пропускного режима.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 07:28
Общество
В Нижегородской области выявлено 517 случаев заражения коронавирусом
Нижний Новгород, 18 апреля 2020, 13:27 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 18 апреля подтверждено 59 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 06:27
Общество
В Петербурге от коронавируса умер еще один человек
Еще один смертельный случай от коронавируса в Петербурге подтвердила комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, сообщает комитет по здравоохранению в Петербурге.
МР7.ру 05:50