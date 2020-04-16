Россия в феврале 2020 года увеличила вложения в казначейские облигации США на $2,076 миллиарда по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минфина США.

Россия в феврале увеличила вложения в гособлигации США на $2 миллиарда

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