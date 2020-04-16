Финансы

Вести.RuВести.RuРоссия в феврале увеличила вложения в гособлигации США на $2 миллиарда

Россия в феврале 2020 года увеличила вложения в казначейские облигации США на $2,076 миллиарда по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минфина США.
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Россия увеличила вложения в госбумаги США до 12,58 миллиардов долларов

Комсомольская правдавчера в 19:15

Россия увеличила вложения в американские госбумаги до $12,58 млрд

ТАССвчера в 16:34

Россия увеличила вложения в гособлигации США до $12,58 млрд

Коммерсантъвчера в 18:57

Россия увеличила вложения в гособлигации США

News.ruвчера в 18:55

РФ нарастила вложения в гособлигации США на 19%

REGNUMвчера в 18:56

Россия нарастила вложения в американский госдолг

Взгляд.рувчера в 16:52

Россия в феврале увеличила вложения в гособлигации США на 19%

Росбалтвчера в 18:59
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Происшествия

В Южно-Сахалинске снова «заминировали» борт из Москвы

Звонки неизвестных с сообщениями о минировании бортов, вылетающих по всем направлениям из столичного аэропорта Шереметьево, в последнее время превратились в какую-то традицию — например, 8 апреля злоумышленники сообщили о бомбах, заложенных вообще во всех лайнерах, находившихся в этой воздушной гавани Москвы.
Сахалин.Инфо 19:08
Фигурное катание

ISU отменил чемпионаты мира по фигурному катанию и шорт-треку

В число отмененных событий вошли чемпионат мира по шорт-треку, чемпионат мира по фигурному катанию и чемпионат мира по синхронному катанию.
Матч ТВ 11:48
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Общество

В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности

Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК 12:08
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Игры

Переиздание Crysis выйдет даже на «карманной» консоли Nintendo Switch

Вести.Ru 12:16
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Политика

Путин объявил о переносе парада Победы

Ведомости 11:36
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Армия и оружие

75 лет назад началась Берлинская операция

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста 15:04
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Шоу-бизнес

Молодая жена Петросяна назвала Ивлееву «катастрофой»

ФАН вчера в 18:03
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Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

Четырнадцать человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 16:29
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Здоровье

Российский врач рассказал об опасной реакции иммунитета на коронавирус

Иммунная система человека при коронавирусе в некоторых случаях может выдавать повышенную реакцию, что может привести к осложнениям.
Lenta.ru 18:09
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Экономика

Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском вчера в 12:35
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Энергетика

Москва и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти

12 апреля Россия совместно со странами ОПЕК и другими производителями нефти, не входящими в картель, договорились о рекордном сокращении нефтедобычи с 1 мая до начала мая 2022 года.
РБК 16:52
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Политика

Трамп объявил о постепенной отмене санитарных ограничений в США

Американские власти приступают к постепенной отмене санитарных ограничений, введенных ранее из-за коронавируса COVID-19.
Российская газета 19:03
Общество

Генсек ООН не исключил увеличение детской смертности на фоне пандемии

В условиях глобальной рецессии, вызванной пандемией коронавируса, в 2020 году мир может увидеть сотни тысяч детских смертей.
Российская газета 17:37
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Культура

Сериал «Зулейха открывает глаза» вызвал споры в обществе

В Сети разгораются споры вокруг сериала «Зулейха открывает глаза» по книге Гузель Яхиной.
BFM.ru 15:00
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Общество

Мединского исключили из совета Фонда кино

Бывшего министра культуры Владимира Мединского исключили из совета Фонда кино.
Коммерсантъ 15:37
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Политика

Госдума изменила дату окончания Второй мировой войны

Тульская служба новостей 14 апреля в 12:07
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Кино

Умер актер, сыгравший шерифа в фильме «Рэмбо»

Mockva.ru 14:59
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Экономика

Затраты на утилизацию продуктов выросли у торговых сетей

Торговые сети увеличили затраты на их уничтожение. Так, дополнительные расходы компаний за март составляют примерно 1,4 млрд рублей.
Русская Планета 14 апреля в 23:23
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Кино

Информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера» появилась в Сети

Live24 03:43
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Общество

На перевале времен викингов в Норвегии нашли около тысячи артефактов

Археологи нашли в районе норвежского ледника Лендбрин около тысячи артефактов на горном перевале времен викингов, сообщает журнал Antiquity.
РЕН ТВ 08:42
Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском вчера в 05:39
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Здоровье

Минздрав продлит срок действия сертификатов фармспециалистов

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действия сертификатов или свидетельств об аккредитации фармспециалистов, если срок годности документа истекает или истек в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года.
Фармацевтический вестник 14 апреля в 08:01
Здоровье

Молодые составляют значительную часть заболевших COVID-19

Главврач 52-й больницы Москвы Марьяна Лысенко заявила, что значительную часть заболевших коронавирусом составляют молодые люди.
RT на русском 18:18
Общество

С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше

С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
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Музыка

Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
НТВ 10:27
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Общество

Нецензурную брань на мэра Новокузнецка обрушил хоккеист

Мэр объяснил собеседнику, что из-за принятых в Кузбассе мер по предотвращению распространения коронавируса находиться на площадке сейчас нельзя.
Город новостей 03:59
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Здоровье

«Ждут, кормят их, но не лечат»: что происходит с мигрантами, работавшими на закрытых московских стройках

Речь идет о том, что некоторые страны СНГ, например, Узбекистан, закрыли свои границы с Россией, чтобы избежать вспышки коронавируса.
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Армия и оружие

За неделю разведку у границ РФ вели 24 иностранных самолета

За прошедшую неделю 24 иностранных самолетов-разведчиков вели разведку вдоль границ Российской Федерации.
ТК Звезда 17:01
Шоу-бизнес

Иван Ургант разделся вместе с Глюкозой ради флешмоба

Популярная артистка и ведущий передачи Иван Ургант приняли решение поучаствовать в популярном флешмобе с подушками, суть которого заключается в проведении фотосессии в полуобнажённом виде, когда громоздкие подушки прикрывают всё обнажённые части тела вместо одежды.
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Общество

Заключенный в США летчик Ярошенко считает, что болен коронавирусом

Российский летчик Константин Ярошенко, который отбывает заключение в тюрьме в американском городе Данбери в штате Коннектикут, считает, что у него есть симптомы заражения коронавирусом.
Газета.Ru 18:30
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