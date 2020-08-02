Энергетика
Газета.RuРоссия в июле нарастила добычу нефти
После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.
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с чего всё началось
Добыча нефти и конденсата в России в июле немного выросла перед ослаблением ограничений в рамках сделки ОПЕК+, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.Коммерсантъ05:42
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