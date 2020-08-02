с чего всё началось

После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.

Общество Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1» рассказала, что в 80 российских субъектах фиксируется снижение заболеваемости коронавирусом либо стабилизация эпидемиологической ситуации. 11

Экономика Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. 320

Происшествия Замминистра здравоохранения Казахстана задержали за хищение Заместитель министра здравоохранения Казахстана Олжас Абишев задержан по подозрению в хищении бюджетных средств. 1

Общество Пресс-секретарь Фургала сообщила о своем увольнении Пресс-секретарь экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко уходит со своего поста. Об этом она сообщила в Instagram. 23

Экономика Украина наращивает госдолг на фоне деградации экономики Отношение кредитов к естественным доходам достигло уровня 60%, но правительство выбирает самый простой путь, а не развитие экономики с целью повышения ее отдачи для бюджета. 1

Общество Число случаев заражения COVID-19 в России превысило 850 тыс В России за сутки выявили 5 427 зараженных COVID-19, общее число случаев заражения с начала пандемии достигло 850 870, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. 1

Общество В России завершены клинические испытания вакцины против коронавируса Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. 2,2K

Здоровье Вакцина и иммунотерапия показали эффективность против рака груди Работая в тандеме, вакцина запускает иммунный ответ против опухолевых клеток, а пембролизумаб усиливает этот эффект в Т-клетках, что приводит к выраженному уменьшению опухоли. 11

Политика В Госдуме назвали Лукашенко паразитом в отношениях Белоруссии с Россией Первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил радиостанции «Говорит Москва», что действия Белоруссии в этой ситуации — это провокация. 1

Происшествия Полицейские поймали стрелявшего из автомата мужчину в Петербурге Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе из автомата под мостом Западного скоростного диаметра (ЗСД) на Морской набережной в Санкт-Петербурге. 40

Политика ЦИК Белоруссии отказал в установке камер на участках за счет граждан ЦИК Белоруссии отказался от предложения об установке видеокамер на избирательных участках для организации круглосуточной прямой трансляции, говорится в документе, который опубликовал портал Tut.by.