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Россия в июле поставила в Китай рекордный объём СПГ

В июле Россия нарастила поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Китай до рекордного значения — 717 млн кубометров. Этого удалось достичь благодаря выходу российских заводов СПГ из плановых ремонтов и запуску навигации по Северному морскому пути.В источнике
С чего всё началось
Интерфакс

Россия в июле поставила в Китай рекордный объем СПГ

Выход российских заводов сжижения природного газа из плановых ремонтов и запуск навигации по Северному морскому пути позволили России нарастить поставки СПГ в Китай в июле 2020 года до рекордного значения.
Интерфаксвчера в 02:12
Подробнее о событии
Lenta.ru

Россия обошла по поставкам газа в Китай своего главного конкурента

Lenta.ruвчера в 02:38
Центр энергетической экспертизы

Россия в июле нарастила до рекорда поставки СПГ в Китай

Центр энергетической экспертизывчера в 08:48
Turkmenportal

Туркменистан лидирует в списке стран по поставке природного газа в Китай

Turkmenportalвчера в 08:04
ИА Красная Весна

Объем поставок газа из России в Китай в июле достиг рекордного максимума

ИА Красная Веснавчера в 06:13
News.ru

Россия в июле поставила в Китай рекордный объём СПГ

News.ruвчера в 10:57
Интерфакс

Россия в июле поставила в Китай рекордный объем СПГ

Интерфаксвчера в 02:12

В ЕС одобрили расширение санкций против России из-за Крымского моста

Ранее ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщил, что послы ЕС согласовали включение двух человек и четырех юрлиц в санкционный список против России за участие в строительстве Крымского моста.
Ведомостивчера в 08:36
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«Газпром» разведет газ по домам за счет вечных облигаций

"Газпром" разведет газ по домам за счет вечных облигаций Чтобы завершить газификацию, которая, по замыслу президента РФ Владимира Путина, должна быть бесплатной для населения, "Газпром" объявил о возможности крупнейшего в своей истории размещения рублевых облигаций.
Коммерсантъвчера в 14:41
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В Москве умерли более 20 пациентов с коронавирусом впервые с июля

Еще 23 пациента с COVID-19 скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 5203, это самое большое число умерших больных с 15 июля, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новостивчера в 16:06
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Учитель приговорен к 13 годам колонии за приставания к первоклассницам

Магаданский городской суд приговорил бывшего школьного учителя к 13 годам колонии строгого режима за систематические действия сексуального характера в отношении нескольких учениц первого и второго класса, сообщили в областном управлении Следственного комитета.
Интерфаксвчера в 08:12
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Кабмин утвердил стратегию иммунопрофилактики инфекционных болезней

Правительство утвердило Стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на следующие 15 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.
Российская газетавчера в 06:36
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