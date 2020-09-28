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В июле Россия нарастила поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Китай до рекордного значения — 717 млн кубометров. Этого удалось достичь благодаря выходу российских заводов СПГ из плановых ремонтов и запуску навигации по Северному морскому пути.