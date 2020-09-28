Россия в июле поставила в Китай рекордный объём СПГ
В июле Россия нарастила поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Китай до рекордного значения — 717 млн кубометров. Этого удалось достичь благодаря выходу российских заводов СПГ из плановых ремонтов и запуску навигации по Северному морскому пути.В источнике
С чего всё началось
Россия в июле поставила в Китай рекордный объем СПГ
Выход российских заводов сжижения природного газа из плановых ремонтов и запуск навигации по Северному морскому пути позволили России нарастить поставки СПГ в Китай в июле 2020 года до рекордного значения.
Интерфаксвчера в 02:12
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Объем поставок газа из России в Китай в июле достиг рекордного максимума
ИА Красная Веснавчера в 06:13