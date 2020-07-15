Россия почти полностью выполнила условия сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, уровень исполнения составил порядка 99% от заявленных объемов. В августе российские нефтяные компании по условиям сделки смогут увеличить добычу, но соглашение будет выполнено на 100%, сказал Александр Новак.

с чего всё началось

Россия в июне выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 99%, заявил министр энергетики Александр Новак.

Россия в июне выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению нефти на 99%

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