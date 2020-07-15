Энергетика

Газета.RuГазета.RuРоссия в июне выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению нефти на 99%

Россия в июне выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 99%, заявил министр энергетики Александр Новак.
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с чего всё началось

Новак: спрос на нефть в мире в июне был на 10 млн б/с ниже прошлогоднего уровня

Россия почти полностью выполнила условия сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, уровень исполнения составил порядка 99% от заявленных объемов. В августе российские нефтяные компании по условиям сделки смогут увеличить добычу, но соглашение будет выполнено на 100%, сказал Александр Новак.
ТАССвчера в 12:25

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Россия в июне исполнила сделку ОПЕК+ на 99%

Интерфаксвчера в 12:25

Новак: рост добычи ОПЕК+ в августе не повлияет на рынок

ПРАЙМвчера в 14:08

Россия выполнила сделку ОПЕК+ в июне на 99%

Известиявчера в 12:34

Новак: спрос на нефть в мире в июне был на 10 млн б/с ниже прошлогоднего уровня

ТАССвчера в 12:25

Россия в июне выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению нефти на 99%

Газета.Ruвчера в 12:17

Новак рассказал о выполнении Россией условий сделки ОПЕК+

RT на русскомвчера в 12:50

Александр Новак: Риск второй волны пандемии все еще есть

Российская газетавчера в 09:31
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Общество

В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
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Политика

Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США

Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался как независимый кандидат для участия в президентских выборах в избирательной комиссии штата Оклахома, сообщается в Twitter комиссии.
РИА Новости 03:43
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Общество

Переболевшим COVID-19 в тяжёлой форме разрешили не вакцинироваться

Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжёлой форме можно не вакцинироваться.
RT на русском 02:45
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Происшествия

ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от генерала СВР

ФСБ получила информацию о том, что журналист Иван Сафронов передал Чехии сведения, составляющие гостайну, от Службы внешней разведки, сообщение подписал генерал СВР, сообщил адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Интерфакс 04:56
Общество

В Москве задержали более 100 участников шествия против поправок к Конституции

В Москве полицейские начали задерживать участников стихийного шествия за отмену результатов голосования по поправкам к Конституции, сообщают «МБХ медиа» и телеканал «Дождь».
Коммерсантъ вчера в 14:46
3,5K
Общество

С 16 июля в Крыму снизили цены на бензин и дизтопливо

В Республике Крым с 16 июля снизят цены на бензин и дизельное топливо.
Бизнес-газета 03:07
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Кино

В свежем ролике HBO Max показали кадры сериала Ридли Скотта

В новом ролике стримингового сервиса HBO Max продемонстрировали кадры сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками».
Игромания.ру вчера в 07:43
Происшествия

Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой

Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета.Ru 01:57
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Финансы

Рублю предсказали резкое укрепление к осени

Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru 02:36
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Общество

Sony представила релизный трейлер игры Ghost of Tsushima

Трейлер одной из самых ожидаемых игр несколько приоткрыл завесу секретности, которую разработчики держали долгое время.
Evo-rus.com 01:54
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Футбол

«Урал» проиграл тульскому «Арсеналу» 1:3

Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 11:51
Шоу-бизнес

Авербух строит особняк для Лизы Арзамасовой

НТВ 04:42
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Политика

Председатель «Укргазбанка» Шевченко назначен главой НБУ

Председатель правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко назначен главой Национального банка Украины.
Газета.Ru 04:48
Происшествия

Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
47
Происшествия

СК попросил арестовать еще четырех акушеров по делу о торговле детьми

Известия 03:47
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Политика

В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины

Ruposters.ru вчера в 10:09
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Политика

Турция призвала Армению образумиться

Министерство иностранных дел Турции выпустило обращение, в котором говорится, что Армения должна образумиться.
Вестник Кавказа 04:25
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Кино

Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix

Evo-rus.com 03:14
3
Авто

ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать

В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
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Общество

Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
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Политика

Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
1,2K
Общество

Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

REGNUM вчера в 23:17
1
Общество

Россиянам станут доступны бесплатные участки в Арктике

По поручению вице-премьера Юрия Трутнева в России подготовили законопроект, согласно которому граждане смогут бесплатно получить земельные участки в арктической зоне стране размером до одного гектара.
Газета.Ru 03:18
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Политика

Президент Польши оценил звонок российских пранкеров

Президент Польши Анджей Дуда посмеялся над розыгрышем российских пранкеров Вована и Лексуса.
Газета.Ru 04:42
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Автоспорт

Менеджер Переса провел переговоры с «Хаасом» и «Альфа Ромео»

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес может перейти в «Альфа Ромео» или «Хаас» в случае, если ему придется покинуть нынешнюю команду в связи с переходом Себастьяна Феттеля, сообщает ESPN Mexico.
Спорт-Экспресс 01:48
Общество

Минэкономразвития назвало наиболее востребованные в пандемию профессии

Отмечается, что Минэкономразвития проанализировало около 120 тыс. уникальных вакансий, опубликованных в апреле — мае на коммерческих сервисах по поиску работы, и пришло к выводу, что в период пандемии самым большим спросом в стране пользовались врачи.
RT на русском 04:23
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Гаджеты

Xiaomi отправила в релиз Mi Electric Scooter Pro 2

В последнее время многие пользователи стали все чаще обращать внимание на самокаты от известных брендов, только не на обычные, которые требуют от пользователя активно двигаться, а на электрические, которые сами едут.
Megaobzor.com вчера в 11:44
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Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения

Перестрелка между военнослужащими Армении и Азербайджана началась на границе 12 июля. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокациях.
Газета.Ru 03:35
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Футбол

Савин за сутки собрал 10 млн рублей для семьи умершего Самохвалова

РИА Новости 04:13
Экономика

Назван срок выхода российской экономики из кризиса

Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года.
Lenta.ru 04:03
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Как работают Яндекс.Новости?
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