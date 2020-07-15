Энергетика
Газета.RuРоссия в июне выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению нефти на 99%
Россия в июне выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 99%, заявил министр энергетики Александр Новак.
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с чего всё началось
Россия почти полностью выполнила условия сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, уровень исполнения составил порядка 99% от заявленных объемов. В августе российские нефтяные компании по условиям сделки смогут увеличить добычу, но соглашение будет выполнено на 100%, сказал Александр Новак.ТАССвчера в 12:25
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Общество
В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
Политика
Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США
Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался как независимый кандидат для участия в президентских выборах в избирательной комиссии штата Оклахома, сообщается в Twitter комиссии.
РИА Новости 03:43
Общество
Переболевшим COVID-19 в тяжёлой форме разрешили не вакцинироваться
Директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19 в тяжёлой форме можно не вакцинироваться.
RT на русском 02:45
Происшествия
ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от генерала СВР
ФСБ получила информацию о том, что журналист Иван Сафронов передал Чехии сведения, составляющие гостайну, от Службы внешней разведки, сообщение подписал генерал СВР, сообщил адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Интерфакс 04:56
Общество
В Москве задержали более 100 участников шествия против поправок к Конституции
В Москве полицейские начали задерживать участников стихийного шествия за отмену результатов голосования по поправкам к Конституции, сообщают «МБХ медиа» и телеканал «Дождь».
Коммерсантъ вчера в 14:46
Общество
С 16 июля в Крыму снизили цены на бензин и дизтопливо
В Республике Крым с 16 июля снизят цены на бензин и дизельное топливо.
Бизнес-газета 03:07
Кино
В свежем ролике HBO Max показали кадры сериала Ридли Скотта
В новом ролике стримингового сервиса HBO Max продемонстрировали кадры сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками».
Игромания.ру вчера в 07:43
Происшествия
Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой
Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета.Ru 01:57
Финансы
Рублю предсказали резкое укрепление к осени
Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская.
Вести.Ru 02:36
Общество
Sony представила релизный трейлер игры Ghost of Tsushima
Трейлер одной из самых ожидаемых игр несколько приоткрыл завесу секретности, которую разработчики держали долгое время.
Evo-rus.com 01:54
Футбол
«Урал» проиграл тульскому «Арсеналу» 1:3
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 11:51
Политика
Председатель «Укргазбанка» Шевченко назначен главой НБУ
Председатель правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко назначен главой Национального банка Украины.
Газета.Ru 04:48
Происшествия
Заммэра Томска задержали по подозрению в получении взятки
Заместителя мэра Томска по безопасности и общим вопросам Евгения Сурикова задержали сотрудники УФСБ по Томской области.
Газета.Ru 02:24
Политика
В Ереване протестующие облили борщом посольство Украины
Ruposters.ru вчера в 10:09
Политика
Турция призвала Армению образумиться
Министерство иностранных дел Турции выпустило обращение, в котором говорится, что Армения должна образумиться.
Вестник Кавказа 04:25
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Evo-rus.com 03:14
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
Общество
Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
REGNUM вчера в 23:17
Общество
Россиянам станут доступны бесплатные участки в Арктике
По поручению вице-премьера Юрия Трутнева в России подготовили законопроект, согласно которому граждане смогут бесплатно получить земельные участки в арктической зоне стране размером до одного гектара.
Газета.Ru 03:18
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Президент Польши Анджей Дуда посмеялся над розыгрышем российских пранкеров Вована и Лексуса.
Газета.Ru 04:42
Автоспорт
Менеджер Переса провел переговоры с «Хаасом» и «Альфа Ромео»
Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес может перейти в «Альфа Ромео» или «Хаас» в случае, если ему придется покинуть нынешнюю команду в связи с переходом Себастьяна Феттеля, сообщает ESPN Mexico.
Спорт-Экспресс 01:48
Общество
Минэкономразвития назвало наиболее востребованные в пандемию профессии
Отмечается, что Минэкономразвития проанализировало около 120 тыс. уникальных вакансий, опубликованных в апреле — мае на коммерческих сервисах по поиску работы, и пришло к выводу, что в период пандемии самым большим спросом в стране пользовались врачи.
RT на русском 04:23
Гаджеты
Xiaomi отправила в релиз Mi Electric Scooter Pro 2
В последнее время многие пользователи стали все чаще обращать внимание на самокаты от известных брендов, только не на обычные, которые требуют от пользователя активно двигаться, а на электрические, которые сами едут.
Megaobzor.com вчера в 11:44
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения
Перестрелка между военнослужащими Армении и Азербайджана началась на границе 12 июля. Баку и Ереван обвиняют друг друга в провокациях.
Газета.Ru 03:35
Экономика
Назван срок выхода российской экономики из кризиса
Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года.
Lenta.ru 04:03