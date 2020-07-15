Энергетика

Газета.RuГазета.RuРоссия в июне выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению нефти на 99%

Россия в июне выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 99%, заявил министр энергетики Александр Новак.
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Россия в июне исполнила сделку ОПЕК+ на 99%

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Во весь спрос: ОПЕК+ увеличит добычу на 2 млн баррелей с августа

Известия17:01

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ТАСС12:25

Россия в июне выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению нефти на 99%

Газета.Ru12:17
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«Оренбург» потерял шансы подняться выше последнего, 16-го места в Тинькофф чемпионате России. Команда уступила «Зениту» (1:4) в 29-м туре.
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В Москве за последние сутки умерли 24 пациента с коронавирусом

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Стало известно о давлении на Фургала перед отправкой в СИЗО

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в Москве по обвинению в организации убийств, перед отправкой в СИЗО Лефортово заявил правозащитникам, что незадолго до этого от него требовали уйти в отставку.
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Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы Нацбанка страны — он предложил парламенту утвердить на этой должности главу Укргазбанка Кирилла Шевченко.
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