Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceНовак оценил уровень выполнения Россией сделки ОПЕК+ в июне

Уровень выполнения Россией условий соглашения с ОПЕК и не входящими в картель странами о сокращении добычи нефти составил в июне 2020 года порядка 99%.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Россия в июне исполнила сделку ОПЕК+ на 99%

Интерфакс12:25

Россия в июне выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению нефти на 99%

Газета.Ru12:17

Новак рассказал о выполнении Россией условий сделки ОПЕК+

RT на русском12:50

Новак: спрос на нефть в мире в июне был на 10 млн б/с ниже прошлогоднего уровня

ТАСС12:25

Новак: Рост добычи ОПЕК+ в августе не повлияет на рынок, в РФ будет поглощен своим спросом

ПРАЙМ14:08

Россия выполнила сделку ОПЕК+ в июне на 99%

Известия12:34

Александр Новак: Риск второй волны пандемии все еще есть

Российская газета09:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 14:54, Ашберн
Общество

В Москве на акции против поправок в Конституцию начались задержания

РБК 14:31
1,6K
Футбол

Газизов: обсуждаем с Тедеско трансферы «Спартака» на будущий сезон

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после победной игры с «Ахматом» (3:0) рассказал о перспективах главного тренера команды Доменико Тедеско.
Metaratings 14:08
Футбол

Джикия: повезло, что «Спартаку» засчитали забитые голы

Защитник «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги встречи 29-го тура чемпионата России с «Ахматом» (3:0).
Metaratings 14:19
Политика

Аксенов анонсировал первые поставки воды в Крым по новому трубопроводу

Газета.Ru вчера в 16:14
9
Здоровье

В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц

12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.
Известия 03:12
Общество

В Татарстане возобновили свою работу торговые центры и общепиты

Кинотеатры, кальянные, ночные клубы, детские игровые комнаты и развлекательные центры по – прежнему остаются закрытыми В Татарстане с 15 июля возобновляются работы в торговых центров, а также можно будет провести свадьбы и банкеты, но с соблюдением некоторых условий.
Туган як (Родной край) Республика Татарстан 09:12
51
Политика

МИД Китая вызвал посла США из-за закона о санкциях против КНР

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля президент США Дональд Трамп лишил Гонконг специального статуса в двусторонних отношениях, объясняя это желанием возложить на Китай ответственность за «агрессивные действия» против жителей Гонконга.
REGNUM 13:54
347
Общество

У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб

Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
182
Политика

Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»

Вашингтон введет дополнительные ограничительные меры в отношении проекта газопровода «Северный поток – 2» и части «Турецкого потока», сообщил в среду, 15 июля, глава Госдепартамента США Майк Помпео в ходе брифинга.
Известия 10:49
712
Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко

Газета.Ru 06:38
149
Общество

Архангельский военный суд признал законным запрет на пользование мобильным телефоном в воинской части на Новой Земле

Архангельский гарнизонный военный суд признал законным запрет на пользование мобильным телефоном в воинской части на Новой Земле.
Эхо Москвы 14:02
1
Технологии

Microsoft выпустила накопительное обновление для Windows 10

Корпорация Microsoft выпустила плановые накопительные обновления для Windows 10 в рамках программы Patch Tuesday.
3DNews 05:19
31
Общество

В Белоруссии провели точечные задержания стоявших в очередях в ЦИК

Правоохранители Белоруссии провели точечные задержания граждан, которые стояли в километровых очередях в приемную ЦИК республики, чтобы подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 13:54
21
Здоровье

Власти Астраханской области готовят новые послабления ограничений

В Астраханской области готовятся к послаблению еще ряда ограничений.
Южный Федеральный 12:50
13
Армия и оружие

Президент Азербайджана прокомментировал обращение Армении к ОДКБ

Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что ОДКБ не имеет отношения к инциденту на госгранице с Арменией, так как Азербайджан ее не нарушал.
РИА Новости 14:15
1
Культура

Сериал «Андреевский флаг» выходит на Первом канале

Evo-rus.com 13 июля в 10:20
49
Общество

Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей

Жителям России с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:27
167
Авто

Nissan официально представил серийный электрический кроссовер Ariya

Концерн Nissan презентовал свой первый электрокросс Ariya.
Новые автомобили 10:03
15
Авто

ЕЭК запретит ремонтировать восстановленными запчастями машины в РФ

Список запрещенных запчастей достаточно большой, и включает в себя сидения, ремни, подушки безопасности, детали тормозов, глушители, компоненты систем питания двигателя газом, элементы рулевого управления и многое другое.
Tvoe-avto.com 08:04
219
Армия и оружие

Японские военные впервые показали танк Type 10 изнутри

В Сети появилось видео японского танка Type 10, впервые с момента принятия на вооружение японские военные позволили журналистам заглянуть во внутрь танка.
Военное обозрение 08:30
25
Шоу-бизнес

Замужняя Бабкина уехала отдыхать в Крым с молодым мужчиной

Певица Надежда Бабкина уехала отдыхать в Крым с другим мужчиной. Фотография появилась на личной странице звезды в инстаграме.
Территория новостей 05:48
3
Происшествия

Суд арестовал одного из врачей, обвиняемых в торговле детьми

РИА Новости 13:33
5
Экономика

Алиханов объяснил высокие тарифы на электричество для бизнеса

Из-за падения объемов экспортируемого из региона электричества, невыкупленную электроэнергию оплачивает калининградский бизнес.
РБК Калининград 06:38
14
Общество

Белоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России

Роспотребнадзор с 15 июля отменил двухнедельную изоляцию для прибывающих в Россию из-за границы.
Известия 13:14
39
Происшествия

СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ

ТАСС 13 июля в 12:28
Шоу-бизнес

Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

В Instagram девушка рассказывала подписчикам о своей жизни, и в конце 2019 года она сообщала, что ждет ребенка.
Evo-rus.com 11:26
23
Происшествия

Появились первые фото с борта сгоревшего десантного корабля ВМС США

В интернете появились первые фотоснимки, сделанные на борту американского десантного корабля Bonhomme Richard после пожара.
Российская газета 04:29
25
Общество

Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля

Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском вчера в 14:35
347
Единоборства

Появилось видео встречи Петра Яна в аэропорту Екатеринбурга

Lenta.ru 13:52
Происшествия

Понасенков отверг обвинение в травле историка Соколова

Газета.Ru 11:21
347
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное