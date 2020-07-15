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Общество В Татарстане возобновили свою работу торговые центры и общепиты Кинотеатры, кальянные, ночные клубы, детские игровые комнаты и развлекательные центры по – прежнему остаются закрытыми В Татарстане с 15 июля возобновляются работы в торговых центров, а также можно будет провести свадьбы и банкеты, но с соблюдением некоторых условий. 51

Политика МИД Китая вызвал посла США из-за закона о санкциях против КНР Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля президент США Дональд Трамп лишил Гонконг специального статуса в двусторонних отношениях, объясняя это желанием возложить на Китай ответственность за «агрессивные действия» против жителей Гонконга. 347

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Авто ЕЭК запретит ремонтировать восстановленными запчастями машины в РФ Список запрещенных запчастей достаточно большой, и включает в себя сидения, ремни, подушки безопасности, детали тормозов, глушители, компоненты систем питания двигателя газом, элементы рулевого управления и многое другое. 219