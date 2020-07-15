Россия выполнила свою часть сделки ОПЕК+ в июне на 99% и остается приверженной выполнению соглашения на все 100%, заявил министр энергетики Александр Новак. По его словам, российские компании в августе готовятся увеличить добычу по ранее согласованному графику, и с этим нет никаких проблем.

Новак: Россия выполнила сделку ОПЕК+ в июне на 99%

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