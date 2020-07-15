Энергетика
КоммерсантъНовак: Россия выполнила сделку ОПЕК+ в июне на 99%
Россия выполнила свою часть сделки ОПЕК+ в июне на 99% и остается приверженной выполнению соглашения на все 100%, заявил министр энергетики Александр Новак. По его словам, российские компании в августе готовятся увеличить добычу по ранее согласованному графику, и с этим нет никаких проблем.
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Армия и оружие
Пентагон подтвердил вывод войск с пяти баз в Афганистане
ИА Красная Весна 00:07
Общество
Стало известно о давлении на Фургала перед отправкой в СИЗО
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в Москве по обвинению в организации убийств, перед отправкой в СИЗО Лефортово заявил правозащитникам, что незадолго до этого от него требовали уйти в отставку.
Lenta.ru 12:01
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Счетная палата проанализировала ситуацию в сфере долевого строительства и выявила риски невыполнения программ помощи обманутым дольщикам.
Коммерсантъ 17:39
Политика
Жириновский прокомментировал ситуацию с арестом Фургала
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию с арестом главы Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 16:39
Политика
Володин уточнил возможные последствия призывов вернуть Крым Украине
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил иностранных политиков, что их призывы "вернуть" Крым могут обернуться экстрадицией в Россию и уголовным наказанием до 10 лет лишения свободы.
Газета.Ru вчера в 11:28
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском 14:56
Футбол
Спартак — Ахмат 3:0
В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) арбитр Алексей Сухой отменил назначенный в ворота «Ахмата» пенальти после просмотра повтора.
RT на русском 11:43
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM 12:25
Общество
Пожар на военном корабле США грозит крупной экологической катастрофой
Затопление корабля ВМС США, который два дня горит в порту Сан-Диего, грозит крупнейшей экологической катастрофой, 15 июля сообщает Die Welt.
ИА Красная Весна 16:27
Общество
Хакеры получили доступ к аккаунтам Безоса, Маска и Байдена в Twitter
В числе компрометированных аккаунтов — учетные записи генерального директора Tesla Илона Маска, гендиректора Amazon Джеффа Безоса, основателя Microsoft и филантрописта Билла Гейтса.
Ведомости 17:46
Энергетика
Доходы от продажи золота из России превысили выручку от продажи газа
Москва, 14 июля 2020, 19:51 — REGNUM Во II квартале 2020 года доходы России от продажи золота за рубеж были больше, чем от экспорта газа.
REGNUM вчера в 12:51
Энергетика
Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу
С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема.
РБК 11:22
Футбол
Сарри: «Сассуоло» пошёл по пути «Аталанты»
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 33-го тура Серии А с «Сассуоло».
Чемпионат 04:18
Происшествия
У берегов Панамы произошло землетрясение магнитудой 5,8
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в среду у побережья Панамы. Об этом сообщила Геологическая служба США.
ТАСС 18:10
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Политика
Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости 06:04
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 13 июля в 04:58
Здоровье
Врач предупредила, что фрукты и ягоды могут стать причиной ожирения
Врач-эндокринолог Зухра Павлова заявила, что людям, страдающим от лишнего веса, стоит ограничить употребление фруктов и ягод.
РИА Новости 09:50
Общество
Европейский суд отменил рекордный штраф для Apple в €13 млрд
Решение о штрафе было принято Еврокомиссией в 2016 году, однако она не смогла юридически обосновать нарушение положений норм по конкуренции.
Evo-rus.com 08:36
Здоровье
В Приморье от коронавируса скончалось 60 человек
Количество случаев заболевания коронавирусом в тяжелой форме увеличивается в Приморье, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Primpress.ru 00:43
Футбол
Защитник «Зенита» Смольников может продолжить карьеру в Турции
Защитник петербургского "Зенита" Игорь Смольников может продолжить карьеру в Турции.
Газета.Ru 01:46
Технологии
Видеоблогер показал, как выглядит Diablo II в 4К при 60 FPS
Автор YouTube-канала Michael ReznoR опубликовал видео, в котором показана Diablo II: Lord of Destruction с частотой кадров 60 FPS и в разрешении 4К.
CyberSport.ru 17:22
Общество
Госдума разрешила вырубку леса на Байкале ради проектов РЖД
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который позволяет сплошную вырубку леса на Байкале для строительства Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.
Компания 11:21
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
Общество
В Иркутске эвакуируют жителей из подтопленных домов
В Иркутске началась эвакуация жителей из подтопленных дождем домов.
Российская газета 19:53