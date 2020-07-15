Энергетика
Газета.RuРоссия в июне выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению нефти на 99%
Россия в июне выполнила сделку ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 99%, заявил министр энергетики Александр Новак.
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с чего всё началось
Россия почти полностью выполнила условия сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, уровень исполнения составил порядка 99% от заявленных объемов. В августе российские нефтяные компании по условиям сделки смогут увеличить добычу, но соглашение будет выполнено на 100%, сказал Александр Новак.ТАСС12:25
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Общество
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Врач перечислил симптомы рака щитовидной железы
Если ощущения сохраняются больше двух недель, нужно срочно обратиться к врачу.
Evo-rus.com 08:13
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Потому и не кусаются: ученые выяснили, как обезвредить комаров
Американские биологи провели исследование и выяснили, что изменение всего одного гена может превратить самок комара в самцов, которые не кусают человека и не способны передать ему опасные инфекции.
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Metaratings 03:50
Общество
Белоруссия отменила двухнедельный карантин для въезжающих из России
Роспотребнадзор с 15 июля отменил двухнедельную изоляцию для прибывающих в Россию из-за границы.
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ТАСС 03:12
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Госдума приняла во втором чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная дума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которые, в частности, предполагают возможность проведения голосования в течение нескольких дней.
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Организации и ИП, занятые в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях, а также социально ориентированные НКО, отвечающие определенным условиям, могут с 15 июля подать заявление для получения субсидии на профилактику COVID-19.
Российская газета 09:53
Общество
Режим ЧС после урагана ввели в двух районах Саратовской области
В двух районах Саратовской области, Марксовском и Питерском, введен режим ЧС.
Известия 09:20
Общество
Госдуме предложили внести запрет на однополые браки в Семейный кодекс
В Государственную думу внесли проект поправок в семейное законодательство, который исключает возможность заключения брака между людьми одного пола.
РБК вчера в 14:08
Происшествия
Замглавы «Почты России» Емельченков отправлен под домашний арест
Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 11:39
Армия и оружие
Убийцы «Панцирей» изменили баланс сил в Сирии и Ливии
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Утро.ru 11:47
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Объяснено нахождение более 100 штаммов коронавируса в России
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Lenta.ru 09:53
Общество
Вирусолог рассказал, появится ли в России коллективный иммунитет
Российский вирусолог, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ, профессор Анатолий Альтштейн объяснил, что речи о возникновении коллективного иммунитета к коронавирусу пока не идет.
Народные новости 12:17
Футбол
Аршавин хочет стать президентом «Зенита»
Piter.tv 12:54
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В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17
В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:39
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Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»
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Известия 10:49
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В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Как объяснили в представители Пенсионного фонда, россияне, которые желают получить надбавку к пенсионным выплатам за трудовой стаж, полученный в советский период, должны обратиться ПФР по месту жительства или в любое отделения региона.
Территория новостей вчера в 01:09
Общество
Мишустин заявил, что Россия прошла пик заболеваний коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия прошла пик заболеваний коронавирусом. Его слова приводит агентство "Интерфакс".
Piter.tv 08:35
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13