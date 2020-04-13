Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыРоссия в мае-июне снизит добычу нефти на 2,5 миллиона баррелей в сутки

Три года назад предложение превышало спрос на 3 миллиона баррелей в сутки, сейчас - уже на 20 миллионов баррелей.
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Новак пояснил, что будет делать Россия согласно новой сделке ОПЕК+

Московский Комсомолецвчера в 16:56

Новак раскрыл условия новой сделки ОПЕК+ для России

Взгляд.рувчера в 19:48

Новак сообщил о сокращении РФ и Саудовской Аравией нефти от 11 млн б/с

News.ruвчера в 18:53

Россия снизит добычу нефти на 2,5 млн баррелей в сутки по сделке ОПЕК+

RT на русскомвчера в 17:44

Россия в мае-июне снизит добычу нефти на 2,5 миллиона баррелей в сутки

Эхо Москвы01:00

Новак назвал базовый уровень для снижения добычи нефти Москвой и Эр-Риядом

ИА Красная Веснавчера в 16:36

Москва и Эр-Рияд сократят добычу нефти от базового уровня в 11 млн баррелей в сутки

ТАССвчера в 16:16
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Политика

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Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом.
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В России могут временно запретить импорт дешевого бензина

Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 01:19
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Общество

В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу

С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
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Общество

Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева

Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
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«Зенит» собирается приобрести защитника «Ювентуса» Ругани

Вести.Ru 07:06
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Минздрав заявил о рисках дефицита лекарств в России

В Минздраве заявили о рисках дефицита некоторых лекарств в России.
Lenta.ru 11:25
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Лукашенко: от коронавируса в Белоруссии не умер ни один человек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что никто в стране не умрет от коронавируса.
РИА Новости 08:30
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Медики назвали самую опасную позу для сна

Медики связывают это с нарушением кровообращения. Сон на животе ухудшает кровоток и некоторые органы находятся в «ужатом» состоянии.
U24.ru 07:22
Здоровье

Около 40% новых заболевших коронвирусом в РФ не имели симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании в виде видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным сообщила, что у примерно 40% пациентов с коронавирусом не наблюдались клинические симптомы.
Московский Комсомолец 11:33
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Для Half-Life: Alyx вышел мод, позволяющий пройти игру без VR-шлема

Российский моддер под ником r57zone опубликовал специальный драйвер для Half-Life: Alyx, с помощью которого игру можно пройти без использования шлема виртуальной реальности.
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Стало известно, каким будет новый iPhone 12

Сразу несколько изменений может получить iPhone 12, который компания Apple покажет грядущей осенью.
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Каррера прокомментировал слова Глушакова о себе

Ранее Глушаков рассказал, что Каррера хотел поменять капитана «Спартака».
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Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
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Армия и оружие

На вооружение армии РФ поступили первые новейшие танки Т-90

Первая партия новейших модернизованных танков Т-90М "Прорыв" поступила на вооружение российской армии.
Газета.Ru вчера в 23:32
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Здоровье

Врача из Нью-Йорка ужаснули слова умирающего пациента с COVID-19

REGNUM 07:41
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Общество

Медиков в Москве с 14 апреля начнут тестировать на антитела к CОVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что с завтрашнего дня, 14 апреля, ведомство запустит в Москве тестирование на наличие антител к коронавирусу COVID-19.
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В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами

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Мосгорсуд обязал пересмотреть вопрос о прекращении дела по авиакатастрофе Ту-154 в Сочи

13 апреля Мосгорсуд по моей жалобе отменил постановление судьи Мещанского районного суда об отказе в отмене постановления о прекращении уголовного дела по авиакатастрофе под Сочи.
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Энергетика

Bloomberg сочло сделку по нефти провалом России

Условия сделки по сокращению нефтедобычи, достигнутые ОПЕК+ (страны ОПЕК, плюс РФ, Казахстан и Азербайджан) 12 апреля, можно считать провалом для России, пишет Bloomberg.
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Рыбину и Сенчуковой приходится жить на 31 тысячу рублей

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Филипп Киркоров распродает одежду из своего знаменитого гардероба

Думаю, что те, кто понимает толк в брендовой одежде, будут покупать. Филипп Киркоров надеется распродать треть одежды из своего гардероба.
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Собянин объяснил рост числа выявленных случаев коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, что число выявленных случаев заражения коронавирусом в столице увеличивается, поскольку тесты стали лучше.
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Экономика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
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Вышел трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд

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Шоу-бизнес

Друг попавшей в реанимацию Булановой рассказал о ее самочувствии

Друг певицы Тани Булановой, попавшей в реанимацию в предынсультном состоянии, рассказал о ее самочувствии.
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По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
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В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10
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В Италии зафиксирован минимум смертей с 19 марта

За минувшие сутки в Италии умер 431 человек с COVID-19. Этот показатель стал самым низким с 19 марта.
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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012.
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