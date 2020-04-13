Три года назад предложение превышало спрос на 3 миллиона баррелей в сутки, сейчас - уже на 20 миллионов баррелей.

Россия в мае-июне снизит добычу нефти на 2,5 миллиона баррелей в сутки

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