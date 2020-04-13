Энергетика
Эхо МосквыРоссия в мае-июне снизит добычу нефти на 2,5 миллиона баррелей в сутки
Три года назад предложение превышало спрос на 3 миллиона баррелей в сутки, сейчас - уже на 20 миллионов баррелей.
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Московский Комсомолецвчера в 16:56
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Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета".
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Коммерсантъ вчера в 06:47
Общество
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Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Происшествия
В Саратове умерла пациентка с коронавирусом
В Саратове умерла пациентка с коронавирусом В Саратове умерла 90-летняя пациентка с коронавирусом, сообщает "Взгляд-инфо" со ссылкой на местный оперативный штаб.
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Кино
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Елена Летучая, работающая в России телеведущей, получила перелом десятого ребра, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 02:54
Энергетика
ОПЕК+ согласовала крупнейшее в истории сокращение добычи
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Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
РИА Новости вчера в 03:43
Общество
РЖД приостановили бесплатные поездки участников ВОВ
Ранее РЖД приняли решение в канун 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне предоставить бессрочный и безлимитный бесплатный проезд инвалидам и участникам Великой Отечественной войны во всех поездах дальнего следования внутрироссийского сообщения.
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Оксана Чижова доложила о ситуации по коронавирусу в Пензенской области
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РИА Пензенской области 02:24
Армия и оружие
F-16 ВВС Польши позабавил российских лётчиков странными маневрами
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В Тульской области коронавирусом заразились еще 11 человек
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Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
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В Иркутске задержаны сбежавшие из психиатрической больницы пациенты
Пациенты, сбежавшие из психиатрической больницы в Иркутске, задержаны, сообщает ГУМВД региона. Всего в розыск были объявлены шесть мужчин.
BFM.ru вчера в 06:10
Экономика
В Южной Осетии пенсионерам старше 75 лет повысят пенсии
Цхинвал, 10 апреля 2020, 15:16 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 10 апреля во время заседания кабинета министров распорядился повысить пенсии гражданам старше 75 лет.
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Происшествия
На Кубани выявлен 41 новый случай заболевания коронавирусом
На территории Краснодарского края выявлен 41 подтвержденный новый случай COVID-2019.
Российская газета 04:20
Политика
Глава МВД Турции подал в отставку после введения комендантского часа
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу подал заявление об отставке после критики из-за введения в стране 48-часового комендантского часа.
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Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову
Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве.
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Общество
Сроки пика пандемии коронавируса назвал ведущий эпидемиолог КНР
Если ситуация с коронавирусом продолжит развиваться по нынешнему сценарию, то переломный момент наступит минимум через 2 недели, заявил ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань в интервью газете «Жэньминь жибао».
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Названы регионы России, где увеличилось число рабочих мест
За последние три года в 25 российских регионах увеличилось количество рабочих мест. При этом в шестидесяти - сократилось.
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