Энергетика
Эхо МосквыРоссия в мае-июне снизит добычу нефти на 2,5 миллиона баррелей в сутки
Три года назад предложение превышало спрос на 3 миллиона баррелей в сутки, сейчас - уже на 20 миллионов баррелей.
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