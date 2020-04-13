Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыРоссия в мае-июне снизит добычу нефти на 2,5 миллиона баррелей в сутки

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Три года назад предложение превышало спрос на 3 миллиона баррелей в сутки, сейчас - уже на 20 миллионов баррелей.
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Россия в мае-июне снизит добычу нефти на 2,5 миллиона баррелей в сутки

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Новак назвал базовый уровень для снижения добычи нефти Москвой и Эр-Риядом

ИА Красная Веснавчера в 16:36

Новак раскрыл условия новой сделки ОПЕК+ для России

Взгляд.рувчера в 19:48
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Александр Валентинович Новак
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012.
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