Энергетика
Эхо МосквыРоссия в мае-июне снизит добычу нефти на 2,5 миллиона баррелей в сутки
Три года назад предложение превышало спрос на 3 миллиона баррелей в сутки, сейчас - уже на 20 миллионов баррелей.
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Новак назвал базовый уровень для снижения добычи нефти Москвой и Эр-Риядом
ИА Красная Веснавчера в 16:36
Новак пояснил, что будет делать Россия согласно новой сделке ОПЕК+
Московский Комсомолецвчера в 16:56
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Комментарии
Общество
Система пропусков в Москве и области заработает в среду
Цифровые пропуска для поездок на любом транспорте в Москве вводятся с 15 апреля, пешком можно передвигаться пока без пропусков, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Вести.Ru 11 апреля в 13:35
Политика
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
Общество
В Италии зафиксирован минимум смертей с 19 марта
За минувшие сутки в Италии умер 431 человек с COVID-19. Этот показатель стал самым низким с 19 марта.
Вести.Ru вчера в 12:55
Происшествия
Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову
Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве.
ТАСС 04:26
Общество
В Кремле признали негативное влияние коронавируса на доходы населения
Как сообщает «Интерфакс», Песков подчеркнул, что в это «непростое время» разрабатывается меры по поддержке граждан и бизнеса — с тем, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии на экономику.
Росбалт 07:10
Музыка
Украинский певец снял клип в поддержку борьбы с коронавирусом в Софийском соборе Киева
Известный украинский певец Михаил Хома, который выступает под псевдонимом DZIDZIO, выступил в необычной для себя манере и выпустил клип на песню «Молитва за Украину», который сняли в Софийском соборе Киева.
Украина.ру 04:06
Происшествия
В Самарской области выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
В понедельник оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрировано 2558 новых случаев, в том числе пять - в Самарской области.
РИА Новости 04:46
Армия и оружие
Российская армия получила Т-90М «Прорыв»
В российские Вооруженные силы поступила первая партия модернизированных танков Т-90М "Прорыв", говорится в сообщении пресс-службы Западного военного округа.
Газета.Ru 05:00
Экономика
Кудрин рассказал, когда российские банки почувствуют кризис
Примерно через три месяца кризис уже будет чувствителен для банковской сферы, а через шесть — в полной мере, — сказал Кудрин в интервью телеканалу РБК.
News.ru 05:59
Авто
Российские автозаводы возобновили производство
Российские автоконцерны возобновили производство.
Общественное телевидение России 05:32
Общество
В Томской области продлили режим самоизоляции из-за коронавируса
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение продлить режим полной самоизоляции в регионе до 30 апреля.
РИА Новости 06:36
Экономика
Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
Общество
Генпрокуратура обнаружила в интернете фейки о жертвах коронавируса
Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к заведомо ложной информации.
Говорит Москва 03:56
Энергетика
В Кремле прокомментировали соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти
Кремль положительно оценивает достигнутые ОПЕК+ договорённости по снижению добычи нефти, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 05:54
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Общество
Голикова назвала «не очень приятными» цифры по заражению коронавирусом
Абсолютные цифры по числу заразившихся в России вирусом COVID-19 «не очень приятные», заявила в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 06:05
Политика
Рада соберется на внеочередное заседание из-за коронавируса
Парламент Украины в понедельник соберется на внеочередное заседание, на котором рассмотрит предложенные кабмином изменения в госбюджет, предусматривающие создание спецфонда для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 на сумму 2,4 миллиарда долларов.
РИА Новости вчера в 18:23
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег
На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям.
Bimru.ru 03:30
Происшествия
В Твери возбудили уголовное дело за фейк о коронавирусе
Следователи возбудили уголовное дело по факту ложной информации в соцсети о множестве летальных случаев в одной из больниц Твери в связи с коронавирусом, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.
РИА Новости 07:11
Технологии
Во Франции нашли флягу римского легионера
Были найдены многочисленные артефакты, в том числе фляга легионера.
Дилетант 11 апреля в 04:15
Происшествия
На Кубани выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом
В Краснодарском крае выявлены новые заразившиеся коронавирусной инфекцией - за последние сутки их число составило 41 человек.
Южный Федеральный 07:23
Культура
В столице запустили проект «Культурная Москва онлайн»
На mos.ru запустили проект "Культурная Москва онлайн", который представляет собой подборку самых ярких культурных мероприятий города, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 01:42
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Москва, 13 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 62 регионах России, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:42
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о резонансе после обвинений Прилучного
Муцениеце выразила надежду на то, что вызванный ее признанием общественный резонанс положительно повлияет на ситуацию.
Экономика сегодня вчера в 13:56
Религия
В Греции завели дела против проводивших богослужения священников
Сообщается, что службы были проведены вопреки запрету на участие верующих в литургиях, введенному как греческими властями, так и Священным синодом Элладской православной церкви.
REGNUM 04:55
Политика
Трамп объявил во всех 50 штатах США режим крупного бедствия
"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
РИА Новости 11 апреля в 21:42
Шоу-бизнес
Любовь Успенская запишет видеопоздравление поклонникам
Последний пост немного удивил фанатов певицы. В нем Любовь предлагает своим поклонникам, купить у нее новую услугу.
Bimru.ru 01:25
Общество
Церковь отправила малоимущих на паперть за «горсткой крупы»
Позже, в интервью радиостанции «Говорит Москва» он дал пояснения, почему посоветовал малоимущим поправлять свое положение горстью крупы.
Infox.ru 06:22
Здоровье
В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски
Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
Российская газета 02:10