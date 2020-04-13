Три года назад предложение превышало спрос на 3 миллиона баррелей в сутки, сейчас - уже на 20 миллионов баррелей.

Россия в мае-июне снизит добычу нефти на 2,5 миллиона баррелей в сутки

Общество Система пропусков в Москве и области заработает в среду Цифровые пропуска для поездок на любом транспорте в Москве вводятся с 15 апреля, пешком можно передвигаться пока без пропусков, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. 3,9K

Политика МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина. 815

Общество В Италии зафиксирован минимум смертей с 19 марта За минувшие сутки в Италии умер 431 человек с COVID-19. Этот показатель стал самым низким с 19 марта. 33

Происшествия Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве. 25

Общество В Кремле признали негативное влияние коронавируса на доходы населения Как сообщает «Интерфакс», Песков подчеркнул, что в это «непростое время» разрабатывается меры по поддержке граждан и бизнеса — с тем, чтобы минимизировать негативное влияние пандемии на экономику.

Музыка Украинский певец снял клип в поддержку борьбы с коронавирусом в Софийском соборе Киева Известный украинский певец Михаил Хома, который выступает под псевдонимом DZIDZIO, выступил в необычной для себя манере и выпустил клип на песню «Молитва за Украину», который сняли в Софийском соборе Киева.

Происшествия В Самарской области выявили пять новых случаев заражения коронавирусом В понедельник оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зарегистрировано 2558 новых случаев, в том числе пять - в Самарской области. 40

Экономика Кудрин рассказал, когда российские банки почувствуют кризис Примерно через три месяца кризис уже будет чувствителен для банковской сферы, а через шесть — в полной мере, — сказал Кудрин в интервью телеканалу РБК. 2

Общество Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1". 989

Политика Рада соберется на внеочередное заседание из-за коронавируса Парламент Украины в понедельник соберется на внеочередное заседание, на котором рассмотрит предложенные кабмином изменения в госбюджет, предусматривающие создание спецфонда для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 на сумму 2,4 миллиарда долларов.

Шоу-бизнес Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без денег На днях Рыбин рассказал о плачевном состоянии семейного бюджета, отметив, что у них с Натальей на руках осталось всего-то 31 тысяча рублей. при этом музыкант отмечает, что в долги пара пока не влезла, однако в случае, если ситуация с пандемией не стабилизируется, и придется обращаться к друзьям. 31

Происшествия В Твери возбудили уголовное дело за фейк о коронавирусе Следователи возбудили уголовное дело по факту ложной информации в соцсети о множестве летальных случаев в одной из больниц Твери в связи с коронавирусом, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по региону.

Происшествия На Кубани выявлен 41 новый случай заражения коронавирусом В Краснодарском крае выявлены новые заразившиеся коронавирусной инфекцией - за последние сутки их число составило 41 человек. 184

Культура В столице запустили проект «Культурная Москва онлайн» На mos.ru запустили проект "Культурная Москва онлайн", который представляет собой подборку самых ярких культурных мероприятий города, сообщает портал мэра и правительства Москвы. 14

Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Москва, 13 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 62 регионах России, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 9

Шоу-бизнес Муцениеце рассказала о резонансе после обвинений Прилучного Муцениеце выразила надежду на то, что вызванный ее признанием общественный резонанс положительно повлияет на ситуацию.

Религия В Греции завели дела против проводивших богослужения священников Сообщается, что службы были проведены вопреки запрету на участие верующих в литургиях, введенному как греческими властями, так и Священным синодом Элладской православной церкви.

Шоу-бизнес Любовь Успенская запишет видеопоздравление поклонникам Последний пост немного удивил фанатов певицы. В нем Любовь предлагает своим поклонникам, купить у нее новую услугу. 12