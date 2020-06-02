Энергетика

ИнтерфаксИнтерфаксРоссия в мае исполнила сделку ОПЕК+ на 95%

Если исключить производство конденсата, добыча нефти в мае составила не более 1175-1178 тыс. тонн в сутки, то есть для полного исполнения сделки не хватает 14-17 тыс. тонн или 100-120 тыс. б/с в пересчете с коэффициентом 7,33. Таким образом, Россия исполнила сделку ОПЕК+ примерно на 95%.
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