Энергетика

Вестник КавказаВестник КавказаРоссия в мае поставит Беларуси 1,13 млн тонн нефти

Пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко сообщил, что России подтвердила Беларуси поставки 1,13 млн т нефти на май.
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