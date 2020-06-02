Энергетика
ИнтерфаксРоссия в мае исполнила сделку ОПЕК+ на 95%
Если исключить производство конденсата, добыча нефти в мае составила не более 1175-1178 тыс. тонн в сутки, то есть для полного исполнения сделки не хватает 14-17 тыс. тонн или 100-120 тыс. б/с в пересчете с коэффициентом 7,33. Таким образом, Россия исполнила сделку ОПЕК+ примерно на 95%.
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Общество
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Экономика
ФБК нашел у председателя Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей
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Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
Энергетика
«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG
"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 11:48
Общество
Овечкин обратился к американцам в связи с беспорядками в США
Rambler News Service 02:17
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Трамп поблагодарил самого себя за подавление протестов в США
Президент США Дональд Трамп поблагодарил самого себя за подавление протестов в некоторых города страны минувшей ночью.
Piter.tv 11:12
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Известия 31 мая в 19:07
Авто
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Согласно статье 16.10 проекта нового КоАП, размер штрафа за оставление разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств в нарушение установленных требований благоустройства территории составит от 1 до 3 тысяч рублей.
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Происшествия
На Петровке, 38 начались задержания пикетчиков против полицейского насилия
Коммерсантъ 13:17
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Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
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Французская компания Citroen презентовала новый бюджетный седан C3L.
Тарантас Ньюс вчера в 06:57
Политика
ЦИК объяснил невозможность агитировать за и против поправок в Конституцию
Во вторник, 2 июня, организаторы кампании «Нет», выступающие против обнуления сроков президента, направили письмо в ЦИК с требованием предоставить им время и площади СМИ для проведения агитации против внесения поправок в Конституцию.
РБК 13:03
Наука
Коронавирус успешно размножился в клетках сердца
Немецкие молекулярные биологи подтвердили, что коронавирус нового типа может проникать в клетки сердца человека, а также выяснили, что он может размножаться в них и вызывать сбои в сердцебиении.
ТАСС Наука 06:27
Общество
Cобянин назвал основу эффективной борьбы с коронавирусом
Основой безопасности Москвы и эффективной борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 станет вакцина, первые партии которой власти столицы рассчитывают получить осенью.
РБК 11:59
Общество
В Госдуму внесут законопроект о пособиях для домохозяек
Право на пособие возникнет только у одного члена семьи, если размер среднедушевого дохода семьи домохозяйки (домохозяина) не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.
ТАСС 31 мая в 17:16
Армия и оружие
В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 11:54
Космос
Астроном доказал существование оси зла во Вселенной
Препринт статьи, доказывающей существование оси зла (axis of evil), опубликован в репозитории arXiv и пока еще не прошел рецензирование.
Профиль 09:49
Гаджеты
Корпус Thermaltake Tower 100 рассчитан на платы типоразмера mini-ITX
Если в Tower 900 помещается плата размером до E-ATX, то корпус Tower 100 рассчитан только на платы типоразмера mini-ITX.
iXBT.com 11:44
Происшествия
СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии
Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике.
Газета.Ru 09:30
Общество
Калужская область переходит к первому этапу снятия ограничений
С 3 июня Калужская область переходит к первому этапу снятия режима ограничений.
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Пограничное управление ФСБ России по Крыму задержало украинского военнослужащего за незаконное пересечение госграницы между Украиной и Россией.
РБК 07:51
Авто
BMW официально представила купе 4 Series нового поколения
Немецкий автопроизводитель представил купе BMW 4 Series нового поколения (G22). Презентация прошла в онлайн режиме.
Тарантас Ньюс 13:42
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
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Общество
В Москве опубликовали график отключения горячей воды
Жители Москвы смогут узнать график отключения горячей воды с помощью информационного центра, который начал работать на официальном сайте правительства города и на сайте "МОЭК Онлайн".
ТАСС 11:07
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в долларах
Сбербанк снизил ставки по вкладам в долларах, максимальная ставка уменьшена до 0,55%.
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