"В рамках соглашения ОПЕК+ по итогам мая 2020 года среднемесячный уровень добычи нефти в России составил 8,59 млн баррелей в сутки", - сообщили в пресс-службе. Россия по соглашению должна снизить добычу на 2,5 млн баррелей в сутки с уровня в 11 млн баррелей - до 8,492 млн баррелей в сутки.

Россия в мае сократила добычу нефти до 8,59 млн баррелей в сутки

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