Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыРоссия в мае сократила вложения в американские госбумаги до $5,39 млрд

Как передает ТАСС со ссылкой на данные Минфин США, месяцем ранее российские вложения составляли почти $7 млрд. Крупнейшими держателями американских госбумаг на сегодняшний день является Япония и Китай - по $1 трлн.
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Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд

Россия в мае 2020 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги с $6,85 млрд до $5,39 млрд. Это следует из опубликованных в четверг документов Минфина США.
ТАССвчера в 16:49

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Россия в мае уменьшила вложения в госбумаги США

RT на русскомвчера в 18:40

Россия снизила вложения в госбумаги США более чем на миллиард долларов

Lenta.ruвчера в 17:53

Россия сократила вложения в госдолг США

Взгляд.рувчера в 17:15

Россия в мае сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд

Коммерсантъвчера в 17:48

Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд

Газета.Ruвчера в 17:15

Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд

ТАССвчера в 16:49

Россия в мае уменьшила вложения в госбумаги США более чем на 20%

ПРАЙМвчера в 16:38
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Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

РБК вчера в 22:51
1,7K
Общество

Аналитики назвали самые опасные и безопасные районы Москвы

Районы Северное Измайлово и Перово на востоке Москвы лидируют по числу регистрируемых происшествий, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании «Delta Системы безопасности».
Коммерсантъ 06:30
43
Общество

Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге

В настоящее время на стройку прибыли представители руководства компании, а также консул Узбекистана в Санкт-Петербурге (среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны).
РБК 06:16
79
Общество

Мэр Хабаровска: участники митингов работают за деньги

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил, что часть людей приходят на митинги в защиту арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала за деньги.
URA.Ru 03:38
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Технологии

Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S

Evo-rus.com 01:08
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Происшествия

Трое погибли в результате столкновения автомобилей с военной колонной

Известия 06:04
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Футбол

«Челси» получит €20 млн за Азара после победы «Реала» в Примере

Лондонский "Челси" получит от мадридского "Реала" €20 млн за полузащитника Эдена Азара, сообщает Mirror.
Газета.Ru 04:52
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев запрещал Ольге Орловой видеться с Жанной Фриске в США

Певице Ольге Орловой запрещал приезжать в США, где лечилась ее подруга Жанна Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев.
CT news 02:36
17
Общество

Регистрация первой российской вакцины от COVID-19 ожидается в августе

"Думаю, что первая регистрация (вакцины от коронавируса) будет в августе, первая - начало второй декады ориентировочно", - передают слова министра здравоохранения РИА Новости.
Российская газета 06:09
30
Общество

Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы

В Москве у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 06:25
17
Общество

Результаты ЕГЭ по химии требуют признать недействительными

Автор другой петиции, инженер-химик-технолог Сергей Арутюнян отмечает, что задания ЕГЭ по химии рассчитаны на профессионалов химиков.
BFM.ru 02:50
47
Здоровье

Учёный оценил возможность второй волны коронавируса в РФ

Судя по динамике заражений, в России ожидаемой критической массы заболевших, а значит, коллективного иммунитета, до сентября точно не будет, — подчеркнул эксперт.
News.ru вчера в 23:37
9
Политика

В Кремле заявили об отсутствии решения Путина по отставке Фургала

Президент России Владимир Путин пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
RT на русском 05:57
79
Общество

Самоизоляция ухудшила отношения в каждой пятой российской семье

Для большинства россиян самоизоляция ничего не изменила ни в отношениях с супругом, ни в общении с родителями: 76% опрошенных заявили, что в их семьях отношения остались на прежнем уровне.
Инфо24 03:49
3
Финансы

Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая

Курс евро превысил на торгах отметку в 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи от 17 июля.
Известия 05:35
78
Футбол

Адольфо Гайч подтвердил подписание контракта с ЦСКА

Аргентинский нападающий Адольфо Гайч, являющийся игроком аргентинского «Сан-Лоренсо», подтвердил информацию о переходе в ЦСКА.
Metaratings 04:10
1
Футбол

Депутаты Госдумы попросили оставить ФК «Оренбург» в премьер-лиге

Депутаты Государственной думы от Оренбургской области направили письмо с просьбой оставить в премьер-лиге футбольный клуб «Оренбург».
Prooren.ru вчера в 00:47
Политика

В Варшаве отреагировали на российский опрос об отношении россиян к Польше

50 процентов россиян считают отношения между Россией и Польшей негативными.
Военное обозрение вчера в 06:14
Хоккей

Российский хоккеист Тезиков скончался в возрасте 42 лет

Rambler News Service 05:42
Энергетика

Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
6,5K
Общество

С Навального взяли подписку о невыезде по уголовному делу о клевете

С основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете.
Daily Storm 04:42
856
Происшествия

Суд в Москве арестовал трёх фигурантов дела о торговле детьми

RT на русском вчера в 14:03
396
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе

Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета вчера в 23:28
Армия и оружие

Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина

В России по приказу президента Владимира Путина началась внезапная проверка вооруженных сил, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Газета.Ru 06:04
1,2K
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве 24-летней девушки в Тверской области

24-летнюю жительницу Твери искали 4 дня. Как стало известно, девушку убили, следователи уже установили и задержали подозреваемого.
ГТРК Тверь 05:43
10
Общество

Чешский знакомый Ивана Сафронова отрицает связь с разведкой

Журналист чешской газеты Lidov noviny и эксперт по постсоветским и балканским странам Мартин Лариш заявил, что не имеет никакого отношения к разведке Чехии.
Коммерсантъ 06:14
12
Общество

«Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора»

РБК 05:40
1
Шоу-бизнес

Гарик Харламов ответил на слухи о романе с «пышногрудой» актрисой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов ответил на слухи о романе с пышногрудой знаменитостью.
Lenta.ru 05:54
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Игры

Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt

Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt по качеству геймплея и рейтингам у игроков.
Дни24 04:35
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Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

Evo-rus.com 03:27
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