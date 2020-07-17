Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыРоссия в мае сократила вложения в американские госбумаги до $5,39 млрд

Как передает ТАСС со ссылкой на данные Минфин США, месяцем ранее российские вложения составляли почти $7 млрд. Крупнейшими держателями американских госбумаг на сегодняшний день является Япония и Китай - по $1 трлн.
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с чего всё началось

Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд

Россия в мае 2020 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги с $6,85 млрд до $5,39 млрд. Это следует из опубликованных в четверг документов Минфина США.
ТАССвчера в 16:49

Подробнее о событии

Правительство РФ не торопится отказываться от ценных бумаг США?

REGNUM07:17

Россия сократила вложения в госдолг США

Взгляд.рувчера в 17:15

Россия снизила вложения в госбумаги США более чем на миллиард долларов

Lenta.ruвчера в 17:53

Россия в мае сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд

Коммерсантъвчера в 17:48

Россия в мае уменьшила вложения в госбумаги США

RT на русскомвчера в 18:40

Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд

Газета.Ruвчера в 17:15

Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд

ТАССвчера в 16:49
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Общество

В офисе ФБК проходят обыски в рамках дела Навального о клевете

Обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) проходят в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного в отношении Алексея Навального, сообщил РИА Новости адвокат директора ФБК Ивана Жданова Владимир Воронин.
РИА Новости 09:43
739
Космос

Свет Большого взрыва помог установить точный возраст Вселенной

TV BRICS 09:04
Политика

В Кремле назвали последствия отказа Киева от Минских соглашений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Киева от выполнения Минских договоренностей может отбросить стороны от перспектив урегулирования конфликта в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:36
23
Политика

Лукашенко обещал рассказать Мишустину о странных вещах на выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал рассказать премьеру РФ Михаилу Мишустину о "странных вещах", происходящих во время кампании по выборам главы Белоруссии.
РИА Новости 10:44
1
Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
2,7K
Происшествия

В Калининграде выясняют обстоятельства гибели туриста из Москвы

Следователи выясняют обстоятельства гибели туриста из Москвы в Калининградской области.
RT на русском 11:22
Армия и оружие

Армения экстренно перебрасывает ПВО на АЭС из-за ударов Азербайджана

Avia.pro вчера в 18:35
3,2K
Общество

Пятнадцать выпускников Ленобласти сдали первый этап ЕГЭ на 100 баллов

Санкт-Петербург, 17 июля 2020, 16:01 — REGNUM Стали известны результаты первого этапа единого государственного экзамена, сданного выпускниками Ленинградской области 3 июля.
REGNUM 09:01
4
Гаджеты

МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ

Смартфон отличается 6,7-дюймовым OLED-экраном, дисплеем-водопадом Endless Edge, 256 Гб собственной памяти, процессором Qualcomm Snapdragon 865, а также врезанной фронталкой на 25 Мп.
Evo-rus.com 08:58
13
Политика

Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.
Российская газета 07:53
246
Происшествия

Экс-ведущую музыкального канала изнасиловали в отеле в центре Москвы

Как рассказала пострадавшая, все произошло в номере гостиницы на улице Новинский бульвар в центре Москвы.
Комсомольская правда 04:05
4
Здоровье

228 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

На 17 июля в Алтайском крае у 6 983 человек подтверждено инфицирование COVID-19, в числе заболевших 693 ребенка.
Kursk.com 02:51
741
Общество

Кавазашвили заявил, что Бубнова нехорошо с психикой

Ранее ГЛАС сообщал о том, что после победы над "Вильярреалом" со счётом: 2:1, мадридский "Реал" в 34-й раз стал чемпионом Испании.
ГЛАС.RU 03:56
3
Общество

Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
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Происшествия

Девять лет расследования оценили в 30 тысяч рублей

Оценивая доводы ответчиков, Михаил Будынин заявил в суде, что каких-либо обоснованных возражений ни СКР, ни Минфин на его исковое заявление не представили.
Коммерсантъ 08:48
Происшествия

В Волгограде экстренно сел самолет из-за сообщения о минировании

Волгоград, 17 июля 2020, 17:40 — REGNUM Самолет рейса Москва — Махачкала авиакомпании «Северный ветер» совершил экстренную посадку в Волгограде из-за сообщения о минировании.
REGNUM 10:40
Происшествия

МВД сообщило о задержании 132 человек на незаконной акции в Москве

На несанкционированной акции в центре Москвы в среду вечером задержали 132 человека, сообщило столичное ГУ МВД на своем сайте.
РИА Новости 15 июля в 17:17
3,4K
Футбол

РФС оштрафовал Карпина, Кикнадзе и Медведева

Комитет по этике РФС рассмотрел дела наставника «Ростова» Валерия Карпина, гендиректора «Зенита» Александра Медведева, а также гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе.
Vprognoze.ru 09:05
Общество

Врачи рассказали, кому не подойдёт вакцина от коронавируса

Вакцина от коронавируса подойдёт всем, кроме людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
RT на русском 10:46
150
Футбол

Михаил Боярский: «Спартак» не станет чемпионом, пока есть «Зенит»

Остаётся только пожелать хорошего настроения владельцу «красно-белых». «Спартак» не станет победителем чемпионата, пока существует «Зенит».
ГЛАС.RU 10:11
Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев

CT news вчера в 10:56
1
Авто

Объявлена стоимость обновленного MINI Countryman в России

Более дорогим является Cooper S ALL4 с 4-цилиндровым 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 192 л.с. – от 2,625 млн рублей.
Evo-rus.com 09:11
5
Армия и оружие

Погибший под Горловкой диверсант был американским наемником и нацистом

ИА Красная Весна вчера в 08:27
534
Шоу-бизнес

Стало известно о подработках жены Ефремова после его ареста

Пятая жена актера Михаила Ефремова, 49-летняя Софья Кругликова, стала подрабатывать после того, как ее супруга отправили под домашний арест.
Lenta.ru вчера в 21:02
9
Политика

Пранкер рассказал, кто помог дозвониться до президента Польши

Алексей Столяров (Лексус) прокомментировал отзыв двух польских дипломатов из ООН после разговора пранкеров с президентом Анджеем Дудой.
РИА Новости 09:58
26
Армия и оружие

Проверка боеготовности Вооружённых сил России завершится 21 июля

17 июля в России началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.
RT на русском 07:57
1,5K
Авто

Nissan представил самый маленький кроссовер

Автомобиль получил 2-уровневую головную оптику на светодиодах и массивную решетку радиатора в форме 8-угольника.
Evo-rus.com 06:34
12
Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
42
Кино

Голливуд в 2019 году увеличил количество ЛГБТ-персонажей в фильмах

ИА Красная Весна 04:56
3
Происшествия

В ДТП с пассажирским автобусом под Липецком пострадали пять человек

Елец, Липецкая область, 17 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Липецкой области в ночь с 16 на 17 июля на 375-м километре трассы М-4 Дон в Елецком районе рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с автомобилем «Газель».
REGNUM 04:13
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