Россия в мае 2020 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги с $6,85 млрд до $5,39 млрд. Это следует из опубликованных в четверг документов Минфина США.

с чего всё началось

Как передает ТАСС со ссылкой на данные Минфин США, месяцем ранее российские вложения составляли почти $7 млрд. Крупнейшими держателями американских госбумаг на сегодняшний день является Япония и Китай - по $1 трлн.

Россия в мае сократила вложения в американские госбумаги до $5,39 млрд

Политика Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна. 172

Шоу-бизнес Ванесса Паради и Вайнона Райдер поддержали Джонни Деппа в суде Бывшие девушки голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради и Вайнона Райдер выступили в суде с защитной речью, они назвали обвинения его экс-супруги Эмбер Херд о домашнем насилии ложными. 5

Здоровье Инфекционист оценил риск распространения бубонной чумы у границ России Риска распространения бубонной чумы у границ России, о котором заявил заместитель директора Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии Бандихуугийн Амгаланбаяр, на самом деле нет.

Общество Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда о заключении под арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. 433

Общество Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу. 64

Общество Сотрудник Сбербанка уволился после обвинений в домогательствах Сотрудник дочерней компании Сбербанка Руслан Гафаров в Twitter объявил об увольнении после обвинений в сексуальных домогательствах и изнасиловании.

Общество Космонавт рассказал о шокировавшем астронавтов НАСА советском туалете Астронавтов НАСА, впервые увидевших советский «космический туалет», шокировало это устройство, заявил дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков.