Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыРоссия в мае сократила вложения в американские госбумаги до $5,39 млрд

Как передает ТАСС со ссылкой на данные Минфин США, месяцем ранее российские вложения составляли почти $7 млрд. Крупнейшими держателями американских госбумаг на сегодняшний день является Япония и Китай - по $1 трлн.
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с чего всё началось

Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд

Россия в мае 2020 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги с $6,85 млрд до $5,39 млрд. Это следует из опубликованных в четверг документов Минфина США.
ТАССвчера в 16:49

Подробнее о событии

Правительство РФ не торопиться отказываться от ценных бумаг США?

REGNUM07:17

Россия в мае уменьшила вложения в госбумаги США

RT на русскомвчера в 18:40

Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд

Газета.Ruвчера в 17:15

Россия в мае сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд

Коммерсантъвчера в 17:48

Россия сократила вложения в госдолг США

Взгляд.рувчера в 17:15

Россия снизила вложения в госбумаги США более чем на миллиард долларов

Lenta.ruвчера в 17:53

Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд

ТАССвчера в 16:49
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 08:12, Ашберн
Общество

Малышева рассказала о «парализованном страхом» Нью-Йорке

Телеведущая и врач Елена Малышева в своем инстаграме рассказала, что в США все "парализовано страхом" из-за пандемии.
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Наука

Низкокалорийная диета оказалась эффективна при лечении рака

Низкокалорийные диеты помогают запустить в организме метаболические реакции, возникающие при голодании на воде.
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Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев

CT news вчера в 10:56
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Общество

Собянин заявил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей

Более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 06:29
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Общество

В Красноярске учительница написала ЕГЭ по химии

Накануне свои знания проверяла учительница химии из школы №32 Ольга Юмашева.
ИА 1-Line вчера в 22:31
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Игры

Спустя три года из Prey уберут антипиратскую защиту Denuvo

Издательство Bethesda Softworks и разработчики из Arkane Studios сообщили, что уберут из Prey антипиратскую защиту Denuvo.
Игромания.ру 03:43
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Авто

«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться

Автоновости дня 06:10
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Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
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Наука

Новое лечение последствий коронавируса придумали в НГУ

ToDay News Ufa 06:14
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Политика

Песков заявил, что у России и США нет повода для «медового месяца»

Отношения России и США очень близкими не были никогда, повода для "медового месяца" нет и сейчас.
ТАСС 04:28
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Шоу-бизнес

Стилист Александр Рогов заявил, что Собчак моднее Канделаки

Популярный в России стилист Александр Рогов раскритиковал образы Тины Канделаки. По словам модного эксперта, ведущая часто выглядит нелепо.
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ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

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Космос

NASA отложило запуск телескопа «Джеймс Уэбб» до 2021 года

МИР 24 вчера в 20:53
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Шоу-бизнес

Ванесса Паради и Вайнона Райдер поддержали Джонни Деппа в суде

Бывшие девушки голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради и Вайнона Райдер выступили в суде с защитной речью, они назвали обвинения его экс-супруги Эмбер Херд о домашнем насилии ложными.
OAnews 00:09
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Здоровье

Онколог назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит

Российский онколог назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:56
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Здоровье

Инфекционист оценил риск распространения бубонной чумы у границ России

Риска распространения бубонной чумы у границ России, о котором заявил заместитель директора Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии Бандихуугийн Амгаланбаяр, на самом деле нет.
Lenta.ru 08:07
Общество

Все российские регионы преодолели пик коронавируса

Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 прошли все российские регионы. Это официальные статистические данные.
Вести.Ru 03:45
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Общество

Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом

Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда о заключении под арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Вести.Ru вчера в 05:38
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Общество

Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
РИА Новости 15 июля в 08:28
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Общество

Сотрудник Сбербанка уволился после обвинений в домогательствах

Сотрудник дочерней компании Сбербанка Руслан Гафаров в Twitter объявил об увольнении после обвинений в сексуальных домогательствах и изнасиловании.
РИА Новости 07:32
Наука

Жирная рыба защищает мозг от негативных факторов загрязненной среды

ToDay News Ufa вчера в 11:50
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Гаджеты

Xiaomi представила международную версию Mi Smart Band 5

Деловое.ТВ 15 июля в 12:38
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Общество

Космонавт рассказал о шокировавшем астронавтов НАСА советском туалете

Астронавтов НАСА, впервые увидевших советский «космический туалет», шокировало это устройство, заявил дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков.
Взгляд.ру 07:50
Космос

Ученые установили, почему звезды с пятнами вращаются быстрее других

Ученые задались вопросом, почему звезды с темными пятнами вращаются намного быстрее.
ToDay News Ufa 14 июля в 13:11
Политика

Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM 15 июля в 12:25
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«Ливерпуль» примет участие в виртуальном параде в поддержку ЛГБТ-сообщества

Sports.ru 07:05
Общество

В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
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Экономика

Жириновский считает выгодной деноминацию

Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
REGNUM вчера в 07:58
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Игры

Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt

Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt по качеству геймплея и рейтингам у игроков.
Дни24 04:35
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Здоровье

Мэр Норильска заявил о сокрытии масштабов эпидемии коронавируса

Мэр Норильска Ринат Ахметчин обвинил руководство Красноярского края в занижении данных о заболеваемости коронавирусом.
Общественная служба новостей вчера в 14:16
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