Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыРоссия в мае сократила вложения в американские госбумаги до $5,39 млрд

Как передает ТАСС со ссылкой на данные Минфин США, месяцем ранее российские вложения составляли почти $7 млрд. Крупнейшими держателями американских госбумаг на сегодняшний день является Япония и Китай - по $1 трлн.
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с чего всё началось

Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд

Россия в мае 2020 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги с $6,85 млрд до $5,39 млрд. Это следует из опубликованных в четверг документов Минфина США.
ТАССвчера в 16:49

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Россия в мае уменьшила вложения в госбумаги США

RT на русскомвчера в 18:40

Россия в мае уменьшила вложения в госбумаги США более чем на 20%

ПРАЙМвчера в 16:38

Россия в мае сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд

Коммерсантъвчера в 17:48

Россия сократила вложения в госдолг США

Взгляд.рувчера в 17:15

Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд

Газета.Ruвчера в 17:15

Россия сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд

ТАССвчера в 16:49

Россия снизила вложения в госбумаги США более чем на миллиард долларов

Lenta.ruвчера в 17:53
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 11:16, Ашберн
Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
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Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки армии по поручению Путина

Внезапную проверку армии, инициированную президентом России, главнокомандующим вооруженными силами страны Владимиром Путиным, сняли на видео.
Lenta.ru 10:38
1,5K
Общество

Кадыров раскритиковал чиновников, не подписанных на канал «Грозный»

News.ru 10:20
Общество

Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы

В Москве у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 06:25
1K
Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
2,7K
Происшествия

В Калмыкии начальник колонии задержан за пособничество террористам

Элиста, 17 июля 2020, 16:38 — REGNUM Начальник исправительной колонии № 2 в Республике Калмыкия задержан по подозрению в пособничестве террористам — террористическая ячейка была создана заключенными и действовала прямо на территории колонии.
REGNUM 09:38
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Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссия останется для России близкой и родной

РИА Новости 10:51
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Авто

Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей

По информации источника, компания отзывает кроссоверы Hyundai Santa Fe.
Лезги газет 08:40
7
Общество

Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
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Кино

Ной Сентинео снимется в кинокомиксе «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном

Piter.tv 08:37
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Происшествия

Экс-ведущую музыкального канала изнасиловали в отеле в центре Москвы

Как рассказала пострадавшая, все произошло в номере гостиницы на улице Новинский бульвар в центре Москвы.
Комсомольская правда 04:05
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Биатлон

Биатлонист Малышко рассматривает вариант завершения карьеры

Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассматривает возможность завершения профессиональной спортивной карьеры.
RT на русском 07:33
2
Политика

Как Потсдамская конференция повлияла на послевоенное мироустройство

75 лет назад началась Потсдамская конференция лидеров держав — победительниц нацизма.
RT на русском 07:11
2
Политика

Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала

Газета.Ru 08:26
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Культура

Сергей Собянин поздравил с 75-летием композитора Алексея Рыбникова

Агентство Москва 06:51
Футбол

Михаил Боярский: «Спартак» не будет чемпионом, пока есть «Зенит»

По словам Боярского, владелец "красно-белых" сам рубит сук, на котором сидит.
Вести.Ru 11:08
Политика

В Турции назвали ожидаемую дату запуска авиасообщения с Россией

В Турции ожидают, что пассажирские авиаперевозки с Россией, приостановленные из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, будут возобновлены 25 июля.
Lenta.ru 10:53
1
Общество

В офисе ФБК проходят обыски в рамках дела Навального о клевете

Обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) проходят в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного в отношении Алексея Навального, сообщил РИА Новости адвокат директора ФБК Ивана Жданова Владимир Воронин.
РИА Новости 09:43
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Футбол

Андре Шюррле после ухода из «Спартака» объявил о завершении карьеры

Российская газета 09:21
Экономика

Жириновский считает выгодной деноминацию

Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
REGNUM вчера в 07:58
29
Технологии

Соцсеть «ВКонтакте» запустила опцию распознавания неприличных жестов

Москва 24 10:23
6
Кино

Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix

Evo-rus.com вчера в 03:14
5
Армия и оружие

Погибший под Горловкой диверсант был американским наемником и нацистом

ИА Красная Весна вчера в 08:27
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Происшествия

Суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами

РБК вчера в 16:19
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Общество

15-летнюю школьницу арестовали в США за невыполнение домашнего задания

DixiNews 09:41
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Футбол

РФС оштрафовал Карпина, Кикнадзе и Медведева

Комитет по этике РФС рассмотрел дела наставника «Ростова» Валерия Карпина, гендиректора «Зенита» Александра Медведева, а также гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе.
Vprognoze.ru 09:05
Энергетика

Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 01:27
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Шоу-бизнес

Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз

Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru 10:15
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Общество

Китайский такси-сервис Didi собрались запустить в России в августе

Китайский агрегатор такси Didi может начать работу в России в августе, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
Интерфакс 10:41
4
Шоу-бизнес

Ванесса Паради и Вайнона Райдер поддержали Джонни Деппа в суде

Бывшие девушки голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради и Вайнона Райдер выступили в суде с защитной речью, они назвали обвинения его экс-супруги Эмбер Херд о домашнем насилии ложными.
OAnews 00:09
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Как работают Яндекс.Новости?
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