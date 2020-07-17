Экономика
Эхо МосквыРоссия в мае сократила вложения в американские госбумаги до $5,39 млрд
Как передает ТАСС со ссылкой на данные Минфин США, месяцем ранее российские вложения составляли почти $7 млрд. Крупнейшими держателями американских госбумаг на сегодняшний день является Япония и Китай - по $1 трлн.
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с чего всё началось
Россия в мае 2020 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги с $6,85 млрд до $5,39 млрд. Это следует из опубликованных в четверг документов Минфина США.ТАССвчера в 16:49
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 11:16, Ашберн
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки армии по поручению Путина
Внезапную проверку армии, инициированную президентом России, главнокомандующим вооруженными силами страны Владимиром Путиным, сняли на видео.
Lenta.ru 10:38
Общество
Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы
В Москве у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 06:25
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Происшествия
В Калмыкии начальник колонии задержан за пособничество террористам
Элиста, 17 июля 2020, 16:38 — REGNUM Начальник исправительной колонии № 2 в Республике Калмыкия задержан по подозрению в пособничестве террористам — террористическая ячейка была создана заключенными и действовала прямо на территории колонии.
REGNUM 09:38
Авто
Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей
По информации источника, компания отзывает кроссоверы Hyundai Santa Fe.
Лезги газет 08:40
Общество
Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
Происшествия
Экс-ведущую музыкального канала изнасиловали в отеле в центре Москвы
Как рассказала пострадавшая, все произошло в номере гостиницы на улице Новинский бульвар в центре Москвы.
Комсомольская правда 04:05
Биатлон
Биатлонист Малышко рассматривает вариант завершения карьеры
Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассматривает возможность завершения профессиональной спортивной карьеры.
RT на русском 07:33
Политика
Как Потсдамская конференция повлияла на послевоенное мироустройство
75 лет назад началась Потсдамская конференция лидеров держав — победительниц нацизма.
RT на русском 07:11
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru 08:26
Культура
Сергей Собянин поздравил с 75-летием композитора Алексея Рыбникова
Агентство Москва 06:51
Футбол
Михаил Боярский: «Спартак» не будет чемпионом, пока есть «Зенит»
По словам Боярского, владелец "красно-белых" сам рубит сук, на котором сидит.
Вести.Ru 11:08
Политика
В Турции назвали ожидаемую дату запуска авиасообщения с Россией
В Турции ожидают, что пассажирские авиаперевозки с Россией, приостановленные из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, будут возобновлены 25 июля.
Lenta.ru 10:53
Общество
В офисе ФБК проходят обыски в рамках дела Навального о клевете
Обыски в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) проходят в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного в отношении Алексея Навального, сообщил РИА Новости адвокат директора ФБК Ивана Жданова Владимир Воронин.
РИА Новости 09:43
Футбол
Андре Шюррле после ухода из «Спартака» объявил о завершении карьеры
Российская газета 09:21
Экономика
Жириновский считает выгодной деноминацию
Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
REGNUM вчера в 07:58
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Evo-rus.com вчера в 03:14
Армия и оружие
Погибший под Горловкой диверсант был американским наемником и нацистом
ИА Красная Весна вчера в 08:27
Происшествия
Суд арестовал фигурантов дела о торговле младенцами
РБК вчера в 16:19
Футбол
РФС оштрафовал Карпина, Кикнадзе и Медведева
Комитет по этике РФС рассмотрел дела наставника «Ростова» Валерия Карпина, гендиректора «Зенита» Александра Медведева, а также гендиректора «Локомотива» Василия Кикнадзе.
Vprognoze.ru 09:05
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 01:27
Шоу-бизнес
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru 10:15
Общество
Китайский такси-сервис Didi собрались запустить в России в августе
Китайский агрегатор такси Didi может начать работу в России в августе, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
Интерфакс 10:41
Шоу-бизнес
Ванесса Паради и Вайнона Райдер поддержали Джонни Деппа в суде
Бывшие девушки голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради и Вайнона Райдер выступили в суде с защитной речью, они назвали обвинения его экс-супруги Эмбер Херд о домашнем насилии ложными.
OAnews 00:09