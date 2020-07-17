Россия в мае 2020 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги с $6,85 млрд до $5,39 млрд. Это следует из опубликованных в четверг документов Минфина США.

с чего всё началось

Как передает ТАСС со ссылкой на данные Минфин США, месяцем ранее российские вложения составляли почти $7 млрд. Крупнейшими держателями американских госбумаг на сегодняшний день является Япония и Китай - по $1 трлн.

Россия в мае сократила вложения в американские госбумаги до $5,39 млрд

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