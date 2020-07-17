Россия в мае сократила объем вложений в гособлигации США, следует из опубликованных материалов американского Минфина. Согласно данным министерства, эта цифра уменьшилась на $1,46 млрд — до $ 5,39 млрд. В долгосрочные облигации было вложено $3,75 млрд, еще $1,63 млрд — в краткосрочные.

Россия в мае сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд

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