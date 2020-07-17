Экономика
КоммерсантъРоссия в мае сократила вложения в госбумаги США до $5,39 млрд
Россия в мае сократила объем вложений в гособлигации США, следует из опубликованных материалов американского Минфина. Согласно данным министерства, эта цифра уменьшилась на $1,46 млрд — до $ 5,39 млрд. В долгосрочные облигации было вложено $3,75 млрд, еще $1,63 млрд — в краткосрочные.
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Футбол
«Реал» стал самым поздним обладателем чемпионства в истории Ла Лиги
Добавим, что «Реал» стал чемпионом Испании в 34-й раз, что является лучшим результатом в истории Ла Лиги.
Sport24.ru 18:42
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 11:22
Спорт
Вячеслав Фетисов: руководству РУСАДА стоит на время отойти в сторону
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал обвинения главы РУСАДА Юрия Гануса в коррупции.
Чемпионат 18:00
Наука
Жирная рыба может защитить мозг от негативных факторов среды
Исследователи обнаружили, что польза от потребления рыбы может сохранить объем белого вещества и размер гиппокампа по мере старения женщин и, возможно, защитить от потенциального токсического воздействия загрязнения воздуха.
Популярная механика 11:43
Общество
В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл.
REGNUM 10:51
Кино
Стриминг-сервис Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Телеканал 360° 09:29
Общество
Госдума рассмотрит закон, увеличивающий штраф за нарушение тишины
Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей.
Вести.Ru 05:14
Политика
Глава РФПИ отверг обвинения Лондона в краже данных о вакцине
У России нет нужды красть разработки вакцин от COVID-19, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ответ на обвинения в попытках похитить российскими хакерами данные препаратов, разработанных в Великобритании.
Российская газета 14:10
Футбол
«Старт» — «Русенборг»: на кого ставить?
Предлагаем прогноз на поединок «Старт» — «Русенборг», он пройдет 16 июля.
Все про Спорт ру вчера в 09:59
Общество
Госдума поддержала новый порядок раздела имущества при разводе
Госдума приняла в первом чтении законопроект об общем имущества супругов и порядке его раздела при разводе.
НТВ вчера в 08:44
Религия
Крестный ход отца Сергия собрал более тысячи человек
Более тысячи человек приняли участие в альтернативном крестном ходе, организованном опальным схиигуменом Сергием (Романовым) — передает с места событий корреспондент URA.RU.
URA.Ru 19:16
Политика
Госдума приняла во II чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
РИА Новости вчера в 06:04
Экономика
«Роснефть» отзывает иск к РБК на 43 млрд
Ранее речь шла о претензиях на 43 млрд рублей. О том, что иск отзывают, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
BFM.ru 10:44
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
Известия вчера в 22:49
Происшествия
СК опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой
RT на русском 19:15
Здоровье
Украину поделят на четыре зоны с разными сценариями обучения школьников из-за коронавируса
С 1 сентября Украину в зависимости от эпидемической ситуации поделят на зоны с разными сценариями обучения для школьников.
Украина.ру 01:51
Общество
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
ТАСС 16:15
Общество
Учительница химии попробовала сдать ЕГЭ и удивилась заданиям
Учительница химии из Красноярска Ольга Юмашева попробовала сдать ЕГЭ и удивилась увиденным заданиям.
РИА Новости 18:47
Космос
NASA отложило запуск телескопа «Джеймс Уэбб» из-за коронавируса
В опубликованном на сайте NASA сообщении говорится, что запуск космической обсерватории переносится ориентировочно на 31 октября 2021 года из-за продолжающейся пандемии коронавируса и технических сложностей, возникших, в частности, в связи с уменьшением числа занятых на строительстве телескопа сотрудников.
Комсомольская правда 19:16
Авто
Ford представил новый кроссовер Ford Bronco Sport официально
По данным ресурса "Новые автомобили", Ford Bronco Sport не имеет никаких сходств с рамным Bronco.
Новые автомобили 14 июля в 12:19
Кино
Стало известно, когда выйдет в прокат фильм Алексея Учителя «Цой»
Газета Metro 12:38
Армия и оружие
Стало известно, какие военные корабли Путин заложит в Керчи
Московский Комсомолец 01:44
Шоу-бизнес
Первую семью Иосифа Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Бывшая супруга Иосифа Пригожина вместе с детьми была признана утратившей право на пользование жильем.
ИнфоСМИ 05:24
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов показал супругу Ольгу Дроздову в шортах и без макияжа
На снимке супруга актера запечатлена без капли макияжа и в мини-шортах.
Актуальные Новости 06:00
Происшествия
Пожар на корабле ВМС США в Сан-Диего потушен спустя четыре дня
Пожар на корабле Военно-морских сил (ВМС) США Bonhomme Richard на военной базе в Сан-Диего потушен спустя четыре дня, сообщает NBC News со ссылкой на заявление представителя командования Тихоокеанского флота США контр-адмирала Филипа Собека.
Газета.Ru 18:15
Политика
Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко покинул пост
Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко покинул свой пост.
Известия 16:10